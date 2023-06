Perry Mason 2 Recensione: un gioco continuo di luci e ombre su Sky e NOW

La cancellazione di Perry Mason da parte della HBO è uno di quei casi che, almeno in apparenza, suscitano un discreto clamore. D'altronde la serie prodotta da Robert Downey Jr. poteva vantare una proprietà intellettuale comunque di un certo rilievo, un cast che non lasciava affatto indifferenti gli appassionati del medium e un riscontro più che decoroso ed, anzi, quasi al limite dell'entusiastico da parte della critica di settore. Senza contare una dimora come HBO (in Italia lo possiamo gustare grazie a Sky e NOW) che - problematiche gestionali dovute ai terremoti in casa Warner Bros. a parte - si è più volte dimostrata negli anni un terreno fertile per produzioni non destinate necessariamente ad un pubblico di massa.



C'è, però, un dettaglio che passa spesso inosservato in una vicenda del genere: le due stagioni di Perry Mason sono separate da quasi 3 anni di attesa. Non è un lasso di tempo semplicemente ignorabile, persino The Mandalorian con una mancanza dai riflettori simile ha sofferto di un calo nelle visualizzazioni - e gli esempi si potrebbero moltiplicare con facilità. Ma se The Mandalorian poteva contare su una fanbase assetata come quella di Star Wars e sul classico marketing martellante della Disney, a Perry Mason cosa era rimasto? Se poi si è aggiunta una mancanza incomprensibile di spinta mediatica nei confronti di una seconda stagione giunta al pubblico praticamente all'improvviso, il quadro diventa molto più chiaro. E l'epilogo assume caratteri inevitabili o giù di lì.



C'è solo l'illusione della giustizia

Torniamo, tuttavia, al centro nevralgico di questa recensione e partiamo come di consueto da un rapido assaggio di trama. Dopo il traumatico processo Dodson, ritroviamo Perry (Matthew Rhys) a distanza di qualche mese ancora alle prese con le dolorose cicatrici della prima stagione.

Tormentato dai sensi di colpa e dalla sensazione imperante di non aver fatto tutto il possibile nonostante la "vittoria", il nostro eroe si ritrova alle prese con un accresciuto cinismo e sfiducia nel sistema giudiziario, che vede sempre di più disinteressato a ricercare verità o giustizia e costellato da interessi politici. Ma quando un caso con proprio queste caratteristiche si presenta alla sua porta, visto l'omicidio a sangue freddo di un rampollo dell'alta socieità e la conseguente pressione sociale nel cercare immediatamente dei capri espiatori, Perry non resiste alla chiamata e decide di difendere gli accusati, i fratelli Rafael (Fabrizio Guido) e Mateo (Peter Mendoza), già vittimizzati per le loro origini messicane dalla terribile Los Angeles degli anni ‘30. E, come avevamo sottolineato anche nelle nostre prime impressioni su Perry Mason 2, i passi in avanti rispetto all'esordio targato 2020 sono netti, tangibili: l'approfondimento psicologico del protagonista ne è probabilmente il caso più emblematico, ricolma di così tanti dettagli e sfumature da renderlo un personaggio complesso a 360 gradi e non un po' troppo in balia degli eventi - 3 anni fa risultava eccessivamente passivo, quasi in procinto di accettare qualunque cosa gli capitasse.



I traumi dovuto alla straziante vicenda di Emily, il sarcasmo con cui denigra in particolar modo all'inizio qualunque figura di potere, le ulteriori cadute che lo attendono lungo il tragitto tra tribolazioni personali e una città schierata apertamente contro di lui; un'odissea esistenziale e lavorativa fatta di trasformazioni, passi indietro, rimorsi e rivelazioni quanto più naturale e consistente possibile. Insomma, non si ha mai la sensazione che il lavoro o le questioni familiari prendano singolarmente il sopravvento e si dividano il minutaggio della serie in segmenti non comunicanti tra di loro. È un flusso continuo e i risultati raggiunti sono meravigliosi, coronati da sequenze dai toni quasi alienanti.

Ecco il motivo principale per cui non comprendiamo minimamente il perché gli sceneggiatori non abbiano provato a fare lo stesso con gli altri due protagonisti dello show, ovvero Paul (Chris Chalk) e Della (Juliet Rylance): nel primo caso si sviluppa una storia in realtà piuttosto intrigante e condita con l'immancabile razzismo dell'epoca, che però non viene incorporata con naturalezza - viene invece tirata dentro in un modo forzato e casuale - dentro la trama ma quantomeno conduce ad una crescita impressionante di Paul; per quanto riguarda Della si raggiungono purtroppo momenti di straniamento risibili, al centro di sottotrame romantiche che non si intersecano mai con il caso e non portano neanche ad un suo vero sviluppo, oltre a toccare punte di prevedibilità e ripetitività estreme.



Paradossalmente, questo bizzarro gioco di luci e ombre è il vero leitmotiv della stagione, poiché va ad infettare tutti gli altri aspetti quali ad esempio la struttura e lo svolgimento del caso stesso. Un mistero che viene introdotto con tempistiche e modalità strepitose, evitando lungaggini introduttive e suscitando subito la sensazione di una Los Angeles corrotta e contorta.



C'è sempre l'altro lato della medaglia

Relazioni discutibili con la polizia, una città in rivolta, una catena infinita di affari loschi e rivali pronti a colpire, due giovani di origine messicana travolti dallo scontro e fuoco e già destinati alla pena capitale, gli elementi erano perfetti per sfruttare ed incrementare a dismisura i punti di forza di Perry Mason. E non possiamo neanche dire che la serie in parte non ci sia riuscita, in quanto disvela piano piano il morboso sottobosco criminale in cui l'idolatrato Brooks McCutcheon (Tommy Dewey) era immerso e porta su schermo alcune delle più serrate ed entusiasmanti sedute di tribunale da anni a questa parte, dei momenti catartici imperdibili.

Poi arriva l'altro lato della medaglia, che espone le sue carte deludenti in una parte centrale di stagione troppo macchinosa e in una gestione mediocre di Rafael e Mateo, dove forse si è preso esasperatamente alla lettera il "sono stati loro o no?" - e i ripetuti cambi di posizione non hanno fatto altro che disperdere una quantità essenziale di suspense.



Infine, lo stesso ed identico discorso di successi e cadute di stile lo si può fare in relazione al setting, elemento cardine di Perry Mason che ha puntato molte delle sue fiches sulla ricostruzione degli anni ‘30 e nell'immergere lo spettatore in quel contesto. Obiettivo raggiunto? Certo, per gli amanti del periodo storico la serie HBO è un piacere per gli occhi ad ogni angolo e ad ogni scena. Ma quante volte, oltre lo spettacolo estetico, lo show riesce veramente a sfruttare tale bellezza e a renderla una seconda protagonista? Raramente, ci si perde in un intento autocelebrativo volto a creare cartoline e poco più.