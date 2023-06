Pesci Piccoli Recensione: la conferma dei The Jackal dopo Generazione 56K?

Zerocalcare sta spaccando su Netflix, e il nostro first look di Questo mondo non mi renderà cattivo ritrae una serie ancora più coraggiosa e politica di quanto fosse stata Strappare lungo i bordi. Un lavoro, d'animazione e in particolar modo di scrittura, che merita di essere lodato per la rabbia motivante e fortissima che Michele Rech sviscera, facendone un successo di ideazione e ricezione, degno del proprio estro e dell'impegno creativo. Ci si domanda perciò a chi possa essere venuto in mente di far uscire nello stesso momento uno show altrettanto valido, che non avrebbe mai avuto la possibilità di poter competere in maniera paritaria con Zero, ma che ci ha provato comunque.



In fondo si potrebbe dire che è in linea con il concept dello show. Pesci piccoli - Un'agenzia, molte idee, poco budget è la prima serie Amazon Prime Video con protagonisti i The Jackal, creata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, con il contributo alla sceneggiatura di Stefano Di Santi e Luca Vecchi.



Una comedy nel mondo dei creativi

L'universo dei creativi, dei grafici e dei social media manager viene ridimensionato nell'umile, ma efficientissimo studio di una realtà fatta di personaggi autentici. Veri nella delineazione e recitazione, di cui si ammira l'agilità nella scrittura e una naturalezza inattesa nelle interpretazioni del gruppo formato da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurore Leone e Gianluca Fru.

Un'operazione simil sitcom, chiusa nello spazio di un ufficio, fatta di situazioni e obiettivi da raggiungere nel quotidiano, con un'evoluzione anche personale e professionale di tutti i protagonisti. La comedy in purezza, con un tocco internazionale - nel senso di un linguaggio universale in grado di parlare a qualsiasi spettatore -, che sfrutta il talento di saper raccontare dei nostri vezzi e delle nostre (molte) virtù.



Serialità The Jackal: da Generazione 56K a Pesci piccoli

È con stupore che accogliamo Pesci Piccoli; sensazione che purtroppo non sappiamo toglierci quando ci troviamo a vedere e valutare un'opera italiana, perfettamente consapevoli della qualità che siamo in grado di raggiungere, rimanendone ancora ammirati e sorpresi pur dopo tanti esempi.

Soprattutto quando il risultato è ben oltre le più rosee aspettative. La serie di Amazon Prime Video azzecca le storyline, i dialoghi, le intenzioni dei personaggi, la loro rappresentazione. Ma anche aspetti che, solitamente, nel Bel Paese tendiamo a tralasciare. La scenografia instaura un luogo di lavoro confortevole, che restituisce un posto familiare, i colori sono azzeccati e vengono risaltati dalla fotografia nitida e decisa; persino i costumi sono di qualità e ben si accordano con sfondo e illuminazione, descrivendo anche le personalità dei personaggi, appagando narrazione e sguardo. Che poi basterebbe ritornare con la memoria al 2021, alla recensione di Generazione 56K, serie per Netflix in collaborazione con i The Jackal e il contributo anche in quel caso di Francesco Ebbasta. Un lavoro ammirevole per lo show con protagonisti Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, ma che qui vede il collettivo partenopeo compiere il passo successivo con Pesci piccoli; giocarsi il tutto per tutto, scommettendo completamente su loro stessi. Migliorarsi, come cercano di fare i protagonisti nel loro lavoro. Una serie da recuperare. Da vedere proprio subito dopo Zerocalcare. Per fare in modo che questo mondo sappia renderci anche un po' più buoni.