Piccoli cani guida crescono: recensione della docu-serie di Disney+

Le prime impressioni su Piccoli cani guida crescono erano state positive; la docu-serie Disney+ ci aveva già conquistato grazie ad un pilot tenero e commovente, ma gli energici cuccioli di Piccoli cani guida crescono hanno ancora tanta strada da fare per raggiungere il loro obiettivo. In questa adorabile docu-serie Disney un gruppo di cani deve affrontare un difficile addestramento per diventare guide per non-vedenti; un lavoro che richiede un impegno notevole, determinazione e grande intelligenza. Ce la faranno Paco, Pacino, Tartan, Tulane e Amara a superare tutti i test? Scopriamolo insieme!



Un difficile percorso, tra successi e imprevisti

Non è facile scindere l'immagine del cucciolo da un'idea di giocosa tenerezza, ma i protagonisti di Piccoli cani guida crescono hanno da offrire al mondo molto più di questo. Fin dai loro primi giorni sono stati selezionati per intraprendere un difficile percorso, quello che li porterà a migliorare la vita dei non vedenti. La missione è però tutt'altro che semplice; nonostante le straordinarie capacità di Paco, Pacino, Tartan, Tulane e Amara, il programma da seguire è complesso, non solo dal punto di vista didattico, ma anche da quello emotivo. Il punto di forza di Piccoli cani guida crescono consiste proprio in questo, nell'unione tra un tono motivazionale e informativo e uno stile che punta dritto al cuore, proprio perché le numerose fasi di addestramento si svolgono in un ciclo costante di incontri e separazioni, di rapporti che non sono destinati a durare per sempre, ma che lasciano il segno. La visione è piacevole, grazie ad una valida realizzazione tecnica, all'innata simpatia dei Golden Retriever protagonisti e alla molteplicità dei contenuti, capaci di conquistare lo spettatore alla ricerca di un contenuto altamente coinvolgente, ma anche coloro che desiderano conoscere più da vicino un mondo ancora poco noto.



I sei episodi che compongono la prima stagione di questa docu-serie scorrono facilmente uno dopo l'altro, in una maratona all'insegna della tenerezza, ma a sottolineare la preziosità del prodotto è la cura per il dettaglio. Dopo una rigida selezione degli esemplari meritevoli di proseguire con l'addestramento, Piccoli cani guida crescono segue da vicino i percorsi - alcuni travagliati - degli adorabili protagonisti, mostrando tutto l'impegno alle spalle di un lavoro che dura anni.

Offrendoci retroscena interessanti e spiegando come ogni fase di addestramento miri a mettere al servizio dei non vedenti le innate caratteristiche degli animali - potenziandone alcune e correggendone altre -, lo spettatore è in grado di valutare la figura del cane come un essere estremamente sfaccettato, intelligente, attento, giocoso e leale.



Le imprese che questi cuccioli saranno chiamati a compiere non possono che lasciare a bocca aperta, ma sono possibili grazie alle loro enormi capacità di apprendimento; una serie di esercizi motori permette ai cuccioli di superare i loro limiti e di prendere confidenza con movimenti che normalmente non farebbero, come camminare all'indietro, mentre gli atteggiamenti più esuberanti vengono mantenuti sotto controllo grazie all'insegnamento dell'autodisciplina. La personalità dei teneri protagonisti non viene però cambiata, dato che è proprio quella a renderli idonei o meno al delicato lavoro di assistenza.



Piccoli grandi amici a quattro zampe, pronti a diventare degli eroi

Ogni buona serie tv, comprese quelle di genere documentaristico, deve prima di tutto saper intrattenere. Piccoli cani guida crescono raggiunge con successo questo scopo, trasmettendo anche una ricca serie di interessanti informazioni sul mondo dei cani per non vedenti. La docu-serie è un vero e proprio resoconto romanzato di come i cuccioli vengono educati a rispettare i comandi e a prendere decisioni al posto del loro "cliente", aggirando gli ostacoli e prestando attenzione agli eventuali pericoli, ma conquista soprattutto grazie al suo stile fresco, al tono motivazionale e ai suoi pelosi protagonisti. Gli istanti di tenerezza e di commozione abbondano, non solo nel notare quanto forte possa diventare il legame tra cane ed educatore o tra cane e affidatario, ma anche nell'assistere a momenti di inevitabile separazione.



Nonostante la brevità della serie, Piccoli cani guida crescono riesce a esplorare con cura le diverse personalità dei cani, mostrando punti di forza e debolezze, ma soprattutto la loro irresistibile spontaneità, che tuttavia non impedisce loro di impegnarsi a fondo per superare le prove.

È importante che il mondo sappia il duro lavoro di cuccioli ed educatori al fine di garantire un compagno di vita a chi desidera aggirare gli ostacoli della propria disabilità. In quanto braccio destro degli individui non vedenti, nonché amici affezionati, ognuno di questi simpatici eroi a quattro zampe è la prova che la pazienza e il rispetto possono avvicinare specie diverse, in un'incredibile storia di affetto e determinazione.