Pixar Popcorn Recensione: su Disney+ arriva una carrellata di corti Pixar!

Viviamo in un'epoca frenetica e piena di eventi, nella quale anche la fruizione dei contenuti non può che essere incalzante. In questo contesto riescono a conquistare lo spettatore i prodotti veloci e colorati, di facile fruizione e da gustare... come uno snack! Dal concetto di bocconcino semplice e gustoso nasce il progetto Pixar Popcorn, pubblicato il 22 gennaio sulla piattaforma Disney+. Dieci corti d'animazione realizzati con cura nel difficile contesto della pandemia, che ci terranno un po' di compagnia assieme alle uscite Disney+ di febbraio!



Attacchi d'arte in un formato mini!

Il piccolo formato dei Pixar Popcorn non deve trarre in inganno: ogni breve corto è realizzato con grande cura, con le stesse attente tecniche di animazione che già ci hanno fatto innamorare dei lungometraggi di questa casa di produzione e dei loro iconici protagonisti. Questa precisione e questa cura da parte della Pixar non dovrebbero affatto stupirci, ma la serie riesce a meravigliare anche per via della sua genesi particolare. Ideata in piena pandemia globale, Pixar Popcorn è stata realizzata da disegnatori, animatori e tecnici confinati in casa. Il lockdown non ha però impedito all'idea di diventare realtà e di trasformarsi in una piacevole carrellata di cortometraggi, tanto veloci da gustare, quanto divertenti.



Pixar Popcorn non è un prodotto particolarmente originale, né tantomeno nato da un concept che mira a lasciare un'impronta memorabile nel tempo, ma in momenti ben poco sereni è un prodotto che fa quello che promette: diverte, strappa un sorriso e soprattutto intrattiene. Lo fa con una perizia innegabile anche nella semplicità e nella rapidità del formato.

La serie è un gradevole approfondimento dei personaggi più amati dei film d'animazione Pixar degli ultimi anni, di cui vengono messe insieme momenti di normale quotidianità. Buzz Lightyear fa ginnastica a ritmo di musica, la famiglia de Gli Incredibili affronta la vita di tutti i giorni nonostante i loro straordinari poteri, la smemorata Dory si diverte con gli oggetti trovati in mezzo al mare, e così via, in un susseguirsi di video dal ritmo veloce e stimolante.



Una serie simpatica e incalzante, per un divertimento senza pretese

Fin dalle prime scene si intuisce che Pixar Popcorn deve i suoi principali punti di forza ai protagonisti. Ormai diventati iconici dopo i film d'animazione a essi dedicati (o di cui sono figure secondarie) i personaggi divertono e intrattengono proprio in virtù del loro vissuto cinematografico. La validità complessiva dell'opera non può che essere influenzata da queste buffe comparse, che riescono - chi più, chi meno - a dare vita a piccole storie piacevoli, da guardare in un momento di noia; come il corto dedicato a Soul, magnetico come un video musicale, o il simpatico botta e risposta tra Ducky e Bunny (Toy Story 4) per decretare chi sia il più morbido e "coccolabile" tra i due. Pixar Popcorn non è priva di difetti, che tuttavia non intaccano la piacevolezza della visione.



A differenza di altri prequel, spin-off o sequel in piccolo formato, la serie non aggiunge molto più di quello che già hanno detto i lungometraggi dai quali cui derivano i corti. Le situazioni presentate non sembrano avere lo scopo di approfondire una storia, quanto piuttosto mostrarci brevi frammenti di vita degli eroi Pixar. Questo fa sì che - una volta visti - i Pixar Popcorn siano facilmente dimenticabili.

La varietà dei film di successo usciti nelle sale non viene inoltre rispecchiata dai dieci cortometraggi disponibili, tra i quali più di uno viene dedicato allo stesso personaggio, quando invece gli sceneggiatori avrebbero potuto spaziare maggiormente e trarre ispirazione da altri prodotti di successo degli ultimi anni.



L'intrattenimento di Pixar Popcorn non mira però alla profondità o alla complessità. Come tale ogni episodio si guarda con leggerezza e offre una piacevole pausa dalla frenetica routine di tutti i giorni. Un po' di spensieratezza che non guasta mai in un contesto sociale ancora incerto e pieno di difficoltà.