Prova Prova Sa Sa Recensione: il comedy show Prime Video è il nuovo LOL?

Se avete letto il nostro articolo riguardante le serie in arrivo su Prime Video a novembre 2022, saprete che dopo lo straordinario successo di LOL (vi ricordate la nostra recensione di LOL - Chi Ride è Fuori?) Amazon ha deciso di puntare su un nuovo comedy show tutto italiano guidato da Frank Matano, conduttore del programma. Prova Prova Sa Sa si basa su di un susseguirsi di sfide che vengono proposte a quattro comici, i quali, di tanto in tanto, vengono affiancati da alcuni ospiti. Il tutto è basato sull'improvvisazione, e, come capirete nel corso di questa recensione, siamo davanti ad una formula che non sempre riesce a far brillare il talento dei partecipanti. Se cercate qualcosa che possa far divertire per una serata o due, Prova Prova Sa Sa potrebbe soddisfarvi, ma in caso contrario, non tutto va per il verso giusto, per una serie caratterizzata da una qualità molto altalenante.



Divertimento ad intermittenza

Prendendo ispirazione dal programma americano Whose Line Is It Anyway?, Frank Matano conduce uno show comico che tra gli ospiti vanta la presenza di un quartetto fisso di tutto rispetto, composto da: Maccio Capatonda, Aurora Leone, Maria Di Biase ed Edoardo Ferrario. I quattro, assieme ad ospiti che si alterneranno nel corso degli episodi, sono i protagonisti dei quattro episodi di questa prima stagione, e sono chiamati ad improvvisare degli sketch seguendo l'input dato da Matano. Tra personaggi da impersonare, scene da improvvisare, e canzoni in rima da cantare seguendo una base musicale, Prova Prova Sa Sa tenta di provocare quella risata genuina che viene fuori quando si assiste ad una gag improvvisa o ad una freddura inaspettata, ma la freschezza tanto cercata non sempre riesce a venire fuori.

Considerando che il tutto è improvvisato, ovviamente è difficile riuscire a garantire una qualità costante nell'arco di tutti e 4 gli episodi, ma in questo caso emergono in modo evidente i limiti del format scelto, incapace di valorizzare i suoi ospiti, e fonte dell'altalena qualitativa che caratterizza tutto lo show. Nel corso di uno stesso episodio (una mezz'ora scarsa di durata), si passa da battute e sketch riusciti, a diverse situazioni sottotono poco convincenti, e come scritto anche prima, vista la tipologia si show scelto, un risultato simile era praticamente inevitabile. Questo anche perché i comici scelti, nonostante il loro talento, sono soliti esibirsi attraverso gag e show personali ben pianificati, ed è chiaro che se li obblighi ad improvvisare cercando di farli collaborare difficilmente riusciranno ad utilizzare i pezzi forti del loro repertorio.



Un format vivace da migliorare

Come avrete capito, difficilmente Prova Prova Sa Sa non riuscirà a farvi ridere come LOL, ma ciò non significa che ci troviamo davanti ad uno show incapace di raggiunge il suo scopo, perché qualche risata ve la strapperà sicuramente. Matano cerca sempre di mantenere la sfida viva e frenetica, e gli stessi comici sono comunque in grado di regalare qualche perla di qualità, dimostrando il loro talento. In particolare nel quarto ed ultimo episodio a tratti gli ospiti riescono a far emergere un maggior feeling, che rende la chiusura dello show abbastanza convincente, sia grazie a qualche trovata di Maccio, che per le battute degli altri. Inoltre, anche la scelta di realizzare episodi brevi elimina qualsiasi spazio per tempi morti o lungaggini di sorta, e le varie sfide si succedono a raffica cercando di sfruttare ogni singolo minuto a disposizione.

Come scritto in precedenza, ovviamente questa scelta si porta dietro pro e contro, però forse raffinando ulteriormente la formula alla base dello show, si potrebbe assistere ad una seconda stagione più riuscita. Infine, una piccola parentesi riguardo la scelta degli ospiti: in uno show improvvisato, forse sarebbe saggio far partecipare chi di solito utilizza proprio l'improvvisazione come arma nei propri spettacoli, perché altrimenti questa si trasforma in una gabbia per il talento di chi è abituato a preparare e dominare la scena in solitaria, pianificando l'esibizione. Anche per questo, Prova prova Sa Sa convince soltanto a tratti, regalando spezzoni divertenti (con punte di genialità), alternati ad esibizione sottotono e poco riuscite. Non sappiamo se lo show verrà rinnovato per una seconda stagione, ma sarebbe un peccato non sfruttare un format che comunque ha dei chiari punti di forza.