Raffa recensione: Raffaella Carrà come non l'avete mai vista su Disney+

La prima cosa che colpisce durante la visione di Raffa, la docuserie di Daniele Luchetti disponibile su Disney+ dal 27 dicembre 2023, è proprio il dualismo di un personaggio che si riflette sulle stesse immagini utilizzate per presentarne la storia, le fattezze e il percorso iconografico. Quando si parla di Raffaella Carrà, infatti, ci si relaziona con una vera e propria icona dello show business italiano, un autentico modello generazionale che ha plasmato un modo preciso di fare televisione, trasformando alcuni approcci e sperimentazioni in autentici modelli da replicare e nei quali credere oltre lo stesso piccolo schermo.



Se da una parte il documentario si prefigge l'obiettivo di parlare di un personaggio storicamente affermatosi in questo senso, dall'altra subentra anche il tema del doppio accennato prima, la distinzione, anche netta, fra il personaggio televisivo e pubblico, e Raffaella Pelloni, una ragazza normalissima che cerca di respingere alcuni demoni che si trascina dietro, scendendo a patti con un lavoro che vuole plasmarla e leggerla in un certo modo, senza tenere conto di quel lato umanamente sfaccettato e complesso che la caratterizza nel profondo. La diva e la donna, il corpo sinuoso e libero e il volto in primissimo piano espressivo e indelebile... sono questi gli elementi centrali a caratterizzare il percorso di Raffa, una sorta di studio sia distaccato che emotivo intenzionato ad andare oltre gli strass per mostrare altro (già che ci siete non perdete le serie di Disney+ in arrivo a gennaio 2024).



Danzare indipendente e libera

Nel lungo percorso che ha plasmato la convivenza perpetua di Raffaella Pelloni con la successiva Raffaella Carrà troviamo un elemento fondamentale e centrale a fare da collante agli eventi biografici iniziali e successivi: la danza.

Partendo da una terra natia che sembra lontana anni luce dal nostro presente attraverso le immagini di repertorio, Bellaria, Raffa ci introduce alla vita di una giovane sognatrice che cerca in tutti i modi di sfondare e di farsi notare, attingendo da alcuni modelli iniziali che la spingeranno prima nella direzione del ballo inteso come normalità e vita quotidiana, per poi traslarne le possibilità nell'accademia di danza a Roma. La via più classica, però, non sembra affatto quella giusta per una Raffaella che deve ancora capire cosa vuole e quali sono le sue capacità, guardando prima al cinema con Il colonnello Von Ryan insieme al leggendario Frank Sinatra, e successivamente alla televisione italiana. Sarà proprio qui che Raffaella Carrà non più Pelloni, la trasformazione era avvenuta già in precedenza, si consoliderà come identità a sé stante riconoscibile nell'immaginario commerciale e pop dell'epoca, il tutto attraverso un ballo di pochi minuti che farà la storia stessa del medium.



Quei movimenti ipnotizzanti saranno, quindi, il trampolino di lancio di una carriera che fino a quel momento non aveva ancora trovato una propria direzione, una dimensione e riconoscibilità personale, lanciando una serie di trovate che in seguito avrebbero sublimato e trasformato il modo stesso di fare televisione. Nel percorso costruito da Raffa, infatti, la Carrà non ci viene mostrata come un'artista che sfonda e basta, ma come un personaggio che riesce a intercettare alcuni elementi nella sua contemporaneità, alcuni cambiamenti generazionali profondi e importanti, per poi trasformarli e proiettarli sul grande pubblico attraverso le immagini televisive. I moti dei giovani e la spigliatezza di una ragazza dalle possibilità poliedriche contribuiranno a plasmare un racconto incredibile, in cui la musica diventa una seconda costante.

Non a caso uno dei momenti di massimo clamore deriva proprio da una canzone di Raffaella Carrà: Furore, che negli anni '70 legge nella disco music una freschezza tutta contemporanea dalle possibilità anche esterne alla stessa Italia. Nella semplicità diretta di una composizione del genere si annida l'anima puramente moderna di una cantante e ballerina che non tarderà a sfruttare l'occasione per spostarsi all'estero, in Spagna per l'esattezza, continuando a produrre hit musicali rimaste impresse nella storia.

Non è affatto semplice seguire Raffaella Carrà e la sua energia apparentemente e inspiegabilmente infinita. In Raffa si cerca, quindi, di fare ordine in una carriera dalle mille sfumature, in cui la vediamo spostarsi in giro per il mondo e trasformarsi continuamente, passando dai programmi spettacolari fatti di coreografie, costumi iconici e balletti coreografati in modo impeccabile, a lavori sul piccolo schermo in cui emerge il lato più umano di un personaggio che si è dedicato dal principio alla fine al proprio pubblico (Pronto Raffaella o Carramba! che sorpresa, ne sono un esempio).



Studio di una diva iconica e del suo tempo

Raffa si muove lungo una strada strutturalmente semplice e riconoscibile, sfruttando le caratteristiche standard del documentario (immagini di repertorio, citazioni, fonti dirette e dichiarazioni) per aprire a un ragionamento che si nutre di modelli, elementi a schermo e citazioni con l'unico scopo di andare oltre la patina dorata di conoscenza comune a tutti. Così, l'approccio espressivo di Daniele Luchetti intreccia una sorta di studio che si sviluppa partendo dalla figura della stessa Raffaella, mettendola in contatto con la sua realtà personale, privata e storica, in un connubio figurativo e narrativo che sa ammaliare dall'inizio alla fine. Le immagini la fanno da padrona, sfruttando l'appeal intramontabile di una diva tutta italiana che da sempre ha cercato di sfatare qualsivoglia etichetta proprio in questo senso.

Il valore aggiunto, ovviamente, deriva anche dalle maestranze coinvolte a testimoniare ed arricchire il racconto in corso sul piccolo schermo. Fiorello, Tiziano Ferro, Bob Sinclar, l'assistente di Raffaella... sono solamente alcuni dei volti che vedrete impreziosire le sequenze di repertorio insieme agli articoli di giornale strettamente connessi con quanto narrato sul momento. Lo strettissimo rapporto fra la storia di un personaggio pubblico di crescente successo e gli eventi che hanno coinvolto gli anni della sua ascesa valorizzano ulteriormente questo lavoro documentaristico in cui il frangente più intimamente umano si muove di pari passo con alcuni grandi eventi che hanno scosso il pianeta.



La fama, l'idolatria e il grande attaccamento del pubblico nei confronti di Raffaella, però, sono solamente un lato della medaglia, una delle due porzioni più in vista e discusse sugli schermi televisivi e sui giornali. In Raffa c'è anche spazio per Raffaella Pelloni, per la donna che vive, respira e combatte con sé stessa fuori dai grandi set e lontana dagli obiettivi delle telecamere e macchine fotografiche. La storia familiare e l'assenza fondamentale di una figura paterna hanno plasmato la persona che gli spettatori non hanno mai veramente conosciuto, restituendoci un'immagine trainante, adesso, le ombre che la Pelloni si è trascinata dietro nel corso della propria esistenza (un approccio documentaristico simile lo abbiamo riscontrato anche nella nostra recensione di Vasco Rossi Il Supervissuto).

Il dualismo fra vita privata ed esperienza televisiva, quindi, riesce ad equilibrare l'intera narrazione di Raffa che non cede mai il passo a facili lusinghe, cercando di tratteggiare un approccio biografico bilanciato in cui le imperfezioni tipicamente umane valorizzano ulteriormente il materiale conosciuto e vissuto da tutti quanti, restituendoci un ritratto sia sfarzoso che fedele, diretto e sottile di una donna che ha fatto la storia dell'intrattenimento moderno.