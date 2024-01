Ragazzo divora universo recensione: la serie Netflix che ti sorprende

Una delle prime cose che colpisce durante la visione di Ragazzo divora universo (Boy Swallows Universe, in originale) è proprio quell'insieme di dettagli appartenenti alla dimensione narrativo-sociale che richiamano altre storie sulla stessa scia, capaci di narrare un contesto familiare e personale difficile, plasmandolo attraverso alcune letture dei protagonisti coinvolti, per poi lavorare la dimensione del dramma reinterpretandone i canoni più classici già visti altrove. Tratta dall'omonimo romanzo in cui Trent Dalton racconta alcuni eventi che lo hanno interessato in prima persona durante la propria crescita e adolescenza, questa serie tv in 7 episodi, disponibile su Netflix dall'11 gennaio 2024, si pone l'obiettivo di raccontare una storia dal sapore amarissimo, canalizzandone gli elementi più adulti, complessi e sfaccettati nello sguardo "infantile" dei giovani protagonisti.



Nell'affrontare la visione, resta impossibile non pensare ad altri prodotti seriali come Shameless o La caduta della casa degli Usher (per maggiori dettagli recuperate la nostra recensione de La caduta della casa degli Usher), per fare due esempi, in cui la dimensione familiare viene continuamente alimentata da una serie di rapporti problematici e tossici che coinvolgono inevitabilmente tutti, in un dramma percepito e proiettato in base al loro vissuto personale. Ragazzo divora universo crea la propria voce partendo da una costruzione narrativa del genere e ne alimenta gli sviluppi con trovate interessanti e inaspettate (già che ci siete non perdete le serie Netflix di gennaio 2024).



Una famiglia problematica in un mondo che non vuole vedere

Ragazzo divora universo si concentra, per sviluppare la propria storia, sugli eventi che coinvolgono, negli anni '80, la famiglia Bell, originaria dell'Australia e residente a Brisbane, in un quartiere in cui ogni passo in avanti nella propria vita significa lottare quotidianamente con le condizioni monetarie personali e con la rabbia/dolore altrui.

Un contesto sociale difficile, quindi, capace di plasmare per sempre le piccole vite cresciute al suo interno, indirizzandone il destino nelle facili scelte criminali o in letture che si muovono in direzioni non troppo dissimili. Qui facciamo la conoscenza di Eli e Gus (interpretati da Felix Cameron e Lee Tiger Halley), della madre Frances (Phoebe Tonkin) e del patrigno Lyle (Travis Fimmel). Sono le problematiche personali di tutti loro a raccontare più sinceramente il contesto di Ragazzo divora universo, fatto di problemi con la droga, spaccio, e condizioni economiche difficili con cui fare i conti giorno per giorno. Lo stesso nucleo familiare si presenta non come un posto sicuro, ma come un contesto in cui le menzogne e le apparenze continuano ad alimentare una speranza comune che nessuno di loro riesce mai ad affrontare con la dovuta razionalità e logica.



Così ci si ritrova a contatto con una famiglia apparentemente felice, in cui la dimensione del family drama mette in chiaro fin da subito tutto quello che non va e le direzioni che ognuno di loro sta prendendo, levigandone la pesantezza attraverso una narrazione che inizialmente include gli spettatori, per poi metterli davanti all'effettiva realtà dei fatti e di un contesto che non si fa nessuno scrupolo a cancellare, dimenticare e non vedere.



Un racconto di formazione sporcato dalla vita

L'intento di Ragazzo divora universo è quindi più chiaro che mai. Partendo da una famiglia estremamente problematica, si crea un affresco personale e sociale in cui al centro della discussione, prima ancora degli stessi personaggi, troviamo il contesto difficile in cui si muovono. Lo scontro con un mondo apparentemente dimenticato da Dio fa da padrone in una narrazione che si serve dei suoi stessi protagonisti per mettere in scena qualcosa che va oltre la dimensione fittizia tratteggiata sul grande schermo. Il terrore dei piccoli Eli e Gus nei confronti della madre e il non volerla rivedere cadere preda della droga, è soltanto uno dei tantissimi elementi drammatici centrali nel pennellare qualcosa di molto più grande di loro.

La stessa estetica formale di Ragazzo divora universo, andando per un secondo oltre la scrittura generale, imprime un'identità chiara e indelebile in questo prodotto per il piccolo schermo che si muove continuamente fra lo sporco tangibile della periferia australiana, mettendone a nudo tutti i limiti e le ipocrisie, per poi relazionarsi direttamente con gli spettatori coinvolti nella narrazione per immagini. In tutto ciò vediamo Eli e Gus alla ricerca della propria dimensione e identità in un posto difficile, in cui i classici modelli di famiglia, amore e interesse reciproco vengono cancellati e spazzati via, sostituiti da una durezza di fondo che li accompagnerà durante tutto il loro cammino.



Crescere, per i piccoli protagonisti, significa relazionarsi e comprendere a fondo innanzitutto ciò che li circonda e le regole di un mondo che sembra non avere alcun interesse, o quasi, nei loro confronti, per poi affrontare e scendere a patti con alcuni eventi traumatici che li hanno toccati in prima persona, smantellandone i filtri infantili in questo senso. Nel contrasto fra la durezza di una realtà quotidiana complessa e una sua traduzione infantile, risiede uno degli elementi più affascinanti di Ragazzo divora universo, spostando la crudeltà di un mondo marginalizzato e periferico nello sguardo dei personaggi principali direttamente coinvolti nelle sue spinose spire. Nella crescita fra problematiche anche pesanti, si sviluppa il percorso di una serie che sa come colpire, pur servendosi di modelli sicuramente familiari agli appassionati del genere in cui si muove.

Fantasia e realtà

Nei tradizionalismi narrativi del racconto di formazione, però, affiorano anche trovate connesse con la dimensione della fantasia e di un'immaginazione che non fatica a diventare qualcosa di tangibile e difficile da interpretare e comprendere fino in fondo. Mentre gli eventi di Ragazzo divora universo trovano una loro direzione, anche facilmente leggibile per certi versi, in cui la drammaticità dell'esistenza sembra prendere il sopravvento su tutto il resto, subentra una sorta di parallelo surreale e impossibile da spiegare con la logica.

In tutto ciò sono alcuni simbolismi connessi ai protagonisti e alla loro storia, snocciolata e approfondita di episodio in episodio, a raccontare qualcosa che necessita di un'impegno in più per essere letta e assorbita in toto, foggiando un racconto in cui la realtà, personale e oggettiva, si relaziona direttamente con la capacità dei protagonisti di viverla e leggerla in una determinata maniera, colorando in modo unico qualcosa di non troppo diverso dai racconti drammatici visti e vissuti altrove. In questo particolare romanticismo risiede l'anima di Ragazzo divora universo, capace di raccontare uno spaccato personale, sia adulto che infantile, in cui sono le decisioni, i dialoghi e alcune scelte formali precise (in termini di regia e composizione delle immagini) a rapire e tenere incollati, insieme a un mistero dalle tinte imprevedibilmente nere.