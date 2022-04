Il Re Recensione: il prison drama con Luca Zingaretti merita?

Il prison drama ha trovato il proprio esponente italiano. Lo ha rintracciato in Luca Zingaretti e nel suo personaggio, protagonista de Il Re, la serie televisiva Sky Original andata in onda per quattro settimane con appuntamenti da due episodi l'uno su Sky Atlantic e NOW (scoprite qui le serie Sky e NOW di aprile 2022). Il duro direttore del carcere San Michele a Trieste finisce per regalarci una maschera affascinante da sviscerare e da analizzare, da osservare con curiosità e anche con una goccia di perversione, nello scoprire in che modo la sua tela gli permette di gestire l'intera struttura mefitica e marcescente di un carcere per soggetti pericolosi e, spesso, instabili. Tutto è da controllare, tutto è da gestire, in un melting pot che comprende jihadisti, l'Imam, musulmani, slavi, italiani e africani, tutti sotto il controllo di una sola persona: il Re.



Dai due omicidi al terrorismo

Abbiamo visto iniziare Il Re con un omicidio (trovate qui il nostro first look de Il Re), quello del miglior amico di Bruno Testori (Luca Zingaretti), con il tentativo di farlo passare per un suicidio. L'arrivo nel carcere della polizia e degli investigatori mette a dura prova i nervi del direttore, fino a quel momento principe indiscusso dell'intera struttura, in grado di costruire e tessere dei rapporti tra detenuti e guardie basati sullo spaccio, sul favoritismo e sullo scambio.

Vediamo la serie prendere una direzione leggermente diversa a metà dello sviluppo, come se tutto ciò che era stato posto alla base della vicenda dovesse restare ancorato a un palcoscenico sul quale poi andare a costruire qualcosa di molto più imponente. Testori è responsabile di una struttura abbandonata dalla giustizia, dove la legge è rappresentata proprio da lui e dai suoi tirapiedi, che ripongono in lui tutta la fiducia possibile. Dicevamo, però, che se all'inizio l'obiettivo è scovare chi ha ucciso Iaccarino, il comandante del carcere, in un secondo momento il personaggio di Zingaretti si ritrova a debellare un attacco terroristico, trovando non solo il supporto delle autorità giudiziarie, ma soprattutto mostrandoci quell'unica vera morale che lo ha guidato dall'inizio alla fine: il senso di giustizia e il crederci fino alla fine.



Fingersi alleati, riscoprirsi nemici

La costruzione dell'intero show verte intorno a dei ruoli chiave, che sebbene all'inizio possano prestare la guancia dell'ingenuità verso il pubblico arrivano, alla fine, a rivelarsi per quello che realmente sono. L'esempio più lampante è Farid, il giovane italiano di origine musulmana che ha negato sin da subito contatti con una religione che non gli appartiene: il più grande errore di Testori è quello di provare a farlo diventare una sua spia, il nuovo Lazcovic, senza potersi aspettare le conseguenze di tutto ciò.

Lo stesso Bilal, innocuo e pacato nella sua lunga permanenza nel carcere, finirà per sorprendere il direttore rivelando un disegno jihadista che condiziona la seconda metà dell'intera serie. È indubbio, però, che in tutto questo scenario a emergere è il personaggio camaleontico di Bruno Testori. Inizialmente derubricato a semplice despota, finisce per far capire che non ha mai indossato una maschera, se non quella che è incollata al suo volto. Persa la famiglia, a partire dalla moglie, spogliato dagli affetti e ricolmo del dolore per una figlia malata, il suo unico desiderio è quello di credere nella giustizia, di incarnarla. La rivelazione viene affidata alle parole dell'assistente della procuratrice Lombardo, il cui unico credo e obiettivo è quello di far cadere Testori nella propria morsa, di braccarlo fino alla fine.



La complessità di un uomo, invischiato in un sistema, quale quello carcerario, diventa il fulcro de Il Re: sicuro di poter essere il migliore, di poter fare più di quanto la giustizia sarebbe in grado di fare, fino a ritrovarsi fagocitato da questa sua stessa struttura. Perso il controllo, nel momento in cui egli stesso finisce per macchiarsi di un crimine degno per passare dall'altro lato della cella, perde anche quella ragnatela di contatti intessuti nel corso della sua direzione.



Il ragno circondato dalle mantidi

In questa tela che lo stesso Bruno va lentamente a costruire, come un ragno meticoloso, diventano altrettanto importanti le figure femminili che la produzione mette in campo. Da un lato la moglie di Testori, che decide di lasciarlo per poi concedersi a una figura che sembra essere più risolutiva che problematica, diversamente dal marito: schiava di quell'ombra della quale non riesce a liberarsi, proverà ad assecondare tutte le necessità professionali di Bruno, riavvicinandosi gradualmente anche ai suoi affetti. Poi Sonia, una spigolosa Isabella Ragonesi che, dopo essersi dimostrata senza macchia, decide di cedere alla propria etica per sposare l'ideologia del suo direttore: disincantata dal sogno di un carcere amministrato con la giustizia e con la legge, finisce per abbracciare le deviate scelte di Testori, che al crimine risponde col crimine.

E infine la procuratrice Lombardo, una donna alla quale restano il suo cane e il suo lavoro: per il secondo, sinonimo della giustizia che rappresenta, è disposta a infangare l'immagine di chiunque, anche del proprio diretto responsabile, intercettando tutto e braccando Testori come se fosse un vero criminale. Se volessimo andare a scavare, però, in quella che è la struttura narrativa de Il Re è indubbio che sul finale ritroveremmo una spicciola morale molto ricollegabile a quelli che sono gli stereotipi italiani. Nonostante la complessità del ruolo di Zingaretti sia meritevole di grande attenzione e anche, in qualche modo, di empatia, emerge la necessità di far sapere che per quanto l'abbiamo difeso per l'intera serie televisiva è giusto che, alla fine, tutto torni al proprio posto.



Ed è in questo che Il Re, dopo una costruzione meticolosa delle vicende e di un costrutto credibile, stranisce e lascia basiti. Nello scegliere di punire un uomo per un'azione minore, ma pur sempre illegale, rispetto a tutto il resto compiuto, nel decidere di colpire un dittatore macchiatosi di diverse colpe, ma mostratoci più volte come risolutore ultimo degli intoppi della giustizia, la produzione sembra preferire la banalità al coraggio.

Dal punto di vista registico è affascinante notare come sia stata fatta una scelta claustrofobica che persino nel momento in cui le inquadrature devono spostarsi in esterni finiscono per essere ingabbiate in qualche cella: è l'esempio dell'automobile di Testori quando si è in strada, così come gli appartamenti che lo stesso direttore finisce per visitare, passando dall'ospedale dove è in cura la figlia alla barca acquistata insieme al suo amico Iaccarino. Non c'è spazio per gli ambienti aperti, non c'è la volontà di far emergere un mondo scevro da grate: la macchina da presa incede con particolare feticismo nello scrutare un mondo da quella che non è una posizione privilegiata, quasi a volerci trasmettere ciò che Zingaretti sente e percepisce dal suo ruolo di direttore.