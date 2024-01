Reacher 2 Recensione: la serie Amazon migliora sotto ogni aspetto

Sembrano trascorsi soltanto pochi giorni, e invece sono ormai due anni che ci separano dalla scoppiettante prima stagione di una serie destinata a fare notizia: nella nostra recensione di Reacher vi raccontavamo di uno show senza velleità artistiche, solido nella sua proposta da action movie anni '80 trasposto per il formato seriale. Un protagonista vagabondo, che girovaga per gli States con qualche spicciolo ed uno spazzolino da denti dispensando giustizia con le sue tonnellate di muscoli, si era dimostrata fin da subito come un'idea potenzialmente in grado di generare sequel a profusione ed infatti eccoci qua, a commentare la seconda tornata di episodi mentre la terza stagione di Reacher è già in lavorazione.



Appuntamento fisso ed immancabile di ogni venerdì, Amazon Prime Video ci ha ritrasportato con un episodio a settimana nella lotta di Jack Reacher ai complotti delle aziende militari contro il buon popolo americano, lasciandoci ancora una volta appagati dalle tendenze semplici e dirette di un'opera che non ambisce a diventare di culto, ma vuole soltanto soddisfare gli spettatori alla ricerca di un sano divertimento adrenalinico. Banale, esagerata e piena zeppa di cliché, la formula base del prodotto non solo rimane invariata, ma spinge al massimo su quei fattori che ci hanno già portato ad interrogarci sul perché stiamo amando Reacher così tanto.



Nuovo stato, vecchie scazzottate

Scegliendo con cura soltanto le storie più idonee ad un adattamento televisivo, lo showrunner Nick Santora (celebre nello stesso campo per averci regalato Scorpion e Prison Break) pesca dalla longeva saga di Lee Child l'undicesimo capitolo dedicato a Jack Reacher, il pluridecorato eroe di guerra che ha lasciato l'esercito per dedicarsi ad un vagabondaggio movimentato da indagini in proprio e furiosi combattimenti.



Dimenticatosi quasi del tutto degli avvenimenti visti nella prima stagione, questa montagna umana (Alan Ritchson) continua il suo pellegrinaggio per l'America senza affezionarsi a niente e a nessuno, ma è costretto a fermarsi quando - attraverso un messaggio cifrato - un suo commilitone lo informa che tutti i membri della sua vecchia squadra di investigatori stanno morendo in circostanze misteriose.

In seguito ad un acceso diverbio con le alte cariche militari, Reacher ha troncato da anni ogni rapporto con la vita sotto le armi, ma questo non significa che lascerà il suo storico team morire come se nulla fosse. Ricongiuntosi con il sergente capo Frances Neagley (Maria Sten), l'uomo riforma l'unità investigativa con i membri superstiti ed avvia le indagini che lo porteranno a scoprire i sordidi piani di un'azienda militare, finendo dritto al centro di una compravendita potenzialmente distruttiva.



Volume al massimo

Basta davvero una scintilla per esplodere, un pretesto narrativo reiterato come pochi altri all'interno del genere action, eppure lo show Amazon non si fa remore a ricercare un qualsiasi espediente per mettere in moto le azioni del suo protagonista statuario, lanciato nell'ennesima avventura che lo porterà ad una conclusione totale prima di un nuovo viaggio.

Come intuibile dal nome dello spettacolo, è proprio Reacher ad essere l'unico fautore della trama, un detective così brillante da apparire come una parodia pompata di Sherlock Holmes, un soldato dal forte senso dell'onore che non si fa alcuno scrupolo ad uccidere o torturare chi merita un simile trattamento. Stereotipato e completamente avulso dalle nuove caratterizzazioni del medium, il personaggio ideato da Lee Child sembra spuntare fuori da un'epoca più semplice, da quel glorioso passato cinematografico nel quale ci si accontentava di qualche scontro coreografato e di un paio di battute chiassose per sentirsi soddisfatti: e soddisfazioni vere le regala una stagione che non solo accoglie appieno il suo passato recente, ma sceglie di intensificarne gli aspetti più convincenti lasciando nel ruolo di mero sottofondo quelle che si dimostravano come le note inefficaci dello spartito precedente. Consce di muovere una trama investigativa estremamente basilare e prevedibile, le fasi deduttive dello spettacolo si trasformano adesso in veloci intermezzi tra sequenze di lotte e sparatorie, le quali risplendono in un approccio immediato e poco spettacolare che gioca tutto sulla possente fisicità del suo protagonista.



Allo stesso modo la poca caratterizzazione dei comprimari, ognuno liberamente intercambiabile dato lo scarno spessore psicologico, mette ancora più in risalto un protagonista infallibile e la sua capacità di guidare il team senza incappare in nessun tipo di contrasto personale.



Il vuoto nella testa

Eppure gli sceneggiatori dimostrano di saper modellare personaggi convincenti perché, oltre al già citato Reacher, hanno svolto un ottimo lavoro con Guy Russo (Domenick Lombardozzi), un classico poliziotto hardboiled che crea una spassosa sinergia con l'unico eroe della storia.

Di livello ben più basso è ad esempio il legame che lo unisce alla vecchia sottoposta Karla Dixon (Serinda Swan), un affare del tutto erotico nonostante l'apparente ostentazione di sentimenti pregevoli, il quale non aggiunge nulla alla trama se non qualche scena piccante e fine a sé stessa. La scelta di circondare il super-soldato di figuranti dev'essere quindi stata accuratamente soppesata, e nel complesso si dimostra vincente visto il grado di attaccamento che riesce a instillare tra lo spettatore e la scontatissima narrativa monotematica in svolgimento, ma l'estrema linearità è un arma a doppio taglio che non sempre è in grado di sorreggere con autorevolezza una struttura complessa come quella seriale. In seguito a primi episodi irresistibili, infatti, la mancanza di profondità - narrativa, caratteriale o tematica - lascia subentrare una sorta di astenia che si manifesta fragorosamente nelle ultime due ore di visione, durante le quali l'intera impalcatura dello show collassa in scelte fin troppo prevedibili e rese dei conti macchiettistiche. Nulla che infici il risultato globale di una serie che rimane un peccaminoso divertissement a episodi, ma il finale frettoloso accende una spia di allarme per il prosieguo già in lavorazione, chiamato a bilanciare con più efficacia un equilibrio soltanto all'apparenza banale come quello della semplicità.