Reacher Recensione: il guilty pleasure di Amazon Prime Video

Reacher è un action movie trasportato ai giorni nostri dagli anni '80. La formula senza compromessi che ha dato vita ad alcuni dei film più iconici di quel decennio si trasforma quel tanto che basta per spalmarsi nel formato seriale, allungando in otto episodi - e quasi otto ore - un miscuglio ideale di violenza, comicità e spensieratezza. Aleggiavano grossi dubbi intorno al progetto, a causa dell'uscita indecorosa riservata al personaggio interpretato da Tom Cruise, ma Amazon Prime ha fatto risorgere dalle sue ceneri questa fenice arrabbiata e violenta, restituendo al mondo una versione di Reacher più affine a quella creata dalla penna di Lee Child, il romanziere che lo ha partorito nel lontano 1997.



Tra le serie tv Amazon Prime di febbraio 2022, quella condotta da Nick Santora è un piccolo gioiellino da gustarsi in mancanza di titoli di maggior risonanza: Reacher spicca per il suo fare scanzonato e per l'esagerazione che ne contraddistingue quasi tutti gli aspetti, dalla trama criminale alle fasi action, ma non desideravamo nient'altro da uno show solido e senza pretese.



Il ramingo solitario

Jack Reacher (Alan Ritchson) è un ex soldato dell'esercito americano. Pluridecorato e addestrato fino a farlo diventare una macchina da guerra, questa montagna di muscoli ha servito il suo Paese in decine di missioni così pericolose da sfiorare il suicidio, guidando la sua truppa con la fermezza del vero leader finché non ha scelto di congedarsi, stanco di sporcarsi di sangue nel ruolo di segugio assassino per conto di politici in giacca e cravatta. Da allora Jack gira il continente come un ramingo d'altri tempi, spostandosi con i mezzi pubblici e tenendo in tasca solo qualche banconota, lo spazzolino da denti e una medaglia d'onore dell'esercito francese.

Reacher viene arrestato nella città di Margrave, che aveva raggiunto solo poche ore prima per visitare il luogo dove è morto il cantante Blind Blake, in attesa di una porzione di torta alle pesche. I cittadini di questo paese sperduto tra le colline del Georgia non vedono di buon occhio gli stranieri, soprattutto se compaiono in città contemporaneamente al ritrovamento di un cadavere sul ciglio della strada.



Ma Reacher è un eroe di guerra e, nonostante l'assenza di profili social e di informazioni dettagliate, appare subito evidente che non è lui l'assassino che cercano. La polizia di Margrave, capitanata dal detective Finlay (Malcolm Goodwin), si avvale di uno sporco ricatto per usufruire dell'acume sopraffino dell'ex soldato: Jack Reacher comincia quindi ad indagare sulla serie di omicidi che sta sconvolgendo la città, intessendo rapporti più o meno amichevoli con tutti gli abitanti di spicco, e svelando un giro di contraffazione che unisce la Georgia al Venezuela.



Violenza scriteriata

La trama di Reacher è tratta dal primo, storico romanzo di Lee Child, Zona Pericolosa. La narrazione è perfettamente centrata sul suo protagonista, un uomo alto quasi due metri e dal peso di 113 chili, che gioca solo per poco col ruolo di stupido bestione prima di rivelarsi un grandioso detective ed un osservatore acuto.

Questo ex militare che sembra voler dimenticare il suo passato è costretto ad aiutare nello svolgimento delle indagini a Margrave, e si dimostra fin da subito non solo la mente più brillante della città, ma anche un dispensatore di giustizia sommaria e violenta. La serie tv di Amazon Prime Video rientra infatti nel genere investigativo più che in quello action, con le sequenze di lotta contenute al minimo indispensabile e sempre ben posizionate all'interno della puntata: il loro contenuto adrenalinico e spensierato aggiunge una sana dose di movimento, attraverso questo gigante che atterra in una manciata di secondi uomini alti la metà di lui. Le scene d'azione, contraddistinte quasi sempre da una lotta corpo a corpo, sono semplici e ben girate, si risolvono in pochi istanti e vengono benedette da un sonoro che restituisce bene la gustosa violenza di colpi pesanti ed ossa spezzate.



Indagini serrate

Come detto precedentemente, non è però l'azione il vero fulcro di Reacher, ma la vena investigativa che scorre con vigore all'interno di sette episodi (si esclude il primo, durante il quale ci vengono più che altro presentati i personaggi e le situazioni). Le indagini di Reacher, aiutato nella sua ricerca dal detective Finlay e dall'agente Roscoe (Willa Fitzgerald), vengono condotte in modo rapido da questo giustiziere che vanta un acume da Sherlock Holmes, capace di trovare connessioni, moventi e possibili sospettati grazie ad alcune intuizioni che sfiorano il ridicolo; anche questa caratteristica naive è però divertente e funzionale al racconto, mai irritante.

Quando la sua intelligenza non basta, l'eroe di guerra non esita nemmeno un istante ad utilizzare la sua spropositata forza fisica: in Reacher non esistono conseguenze per i buoni, e il protagonista è libero di assalire i civili e difendersi dai nemici senza preoccuparsi troppo delle ripercussioni, un ottimo lasciapassare che col tempo imparano ad usare anche i suoi comprimari, abbandonando la loro buona condotta per rivolgersi ad un senso più fumoso di giustizia. L'associazione criminale che ha messo le radici a Margrave ha le sembianze macchiettistiche di un'azienda criminale a conduzione familiare, ma funziona nel ruolo di nemico da abbattere a tutti i costi a causa della brutalità che ne contraddistingue le esecuzioni.



A Margrave niente scorre

L'azione dello show è ben gestita, le fasi investigative sono ingenue ma funzionali, e i suoi personaggi lavorano bene tra di loro creando un simpatico quadretto grazie alle loro personalità contrapposte.

C'è però un vuoto terrificante nel cuore di Reacher, un senso di mancanza grave che rode il divertimento suscitato da scambi di battute vivaci e coloriti. Le prime avvisaglie di un problema insormontabile si erano palesate quasi subito, e infatti ve ne avevamo già parlato nelle prime impressioni su Reacher: i personaggi di questa serie tv sono statici, privi di qualsivoglia evoluzione caratteriale o emotiva, e il loro rapporto - seppur gradevole e a tratti entusiasmante - non raggiunge mai un grado di vera simbiosi a causa degli spigoli che impediscono alle personalità di incastrarsi. La vicinanza non li porta a cambiare o a porsi qualche domanda su loro stessi, i protagonisti arrivano all'ultimo episodio esattamente come ci erano stati presentati nel primo, solo un po' più stanchi, come dopo una lunga giornata di lavoro. Se per Reacher qualche flashback aiuta a scavare nel suo passato, portando alla luce le motivazioni che sottendono alcuni atteggiamenti insensibili, Roscoe e Finley propongono un piccolo spiraglio sulla loro emotività solo nella sesta puntata, durante due scene incolori, così veloci negli sviluppi da risultare quasi evitabili.