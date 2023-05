Regina Cleopatra Recensione: la docuserie Netflix è troppo superficiale

Ci sono alcuni personaggi storici che si sono guadagnati una vera e propria immortalità grazie alla traccia che hanno lasciato. Vite talmente legate alla storia del mondo che anche dopo secoli vengono studiate, tra nuove rivelazioni e dibattiti che infiammano un lascito che non può essere cancellato. Cleopatra rientra senza dubbio tra queste figure di spicco, per quella che fu l'ultima sovrana di un regno che dalla sua morte non fu più lo stesso.



I documentari incentrati su questa straordinaria regina sono ovviamente tantissimi, e l'annuncio di Regina Cleopatra, docuserie targata Netflix, non aveva dunque stupito, salvo poi sollevare un acceso scontro polemico per l'interprete della protagonista, tra accuse di blackwashing da parte degli studiosi egiziani e la replica della regista di Cleopatra. Nonostante l'eco di questi confronti, quello che vogliamo sottolineare in questa recensione è però un altro punto, ovvero la debolezza di Cleopatra non per una scelta di casting, ma in quanto docuserie incapace di sfruttare un personaggio tanto importante da meritare un ritratto più avvincente e meglio strutturato.



Un resoconto rivedibile

La voce narrante di Jada Pinkett Smith ci accompagna nel corso dei 4 episodi che compongono questa docuserie, e nel farlo parte dal principio, ovvero dalla morte del padre di Cleopatra mostrandoci la scalata al potere di quest'ultima. Il tutto viene affrontato rapidamente e, dopo una breve e generica introduzione sulle figure femminili che hanno segnato la storia, veniamo quindi subito catapultati in Egitto, dove viene ripercorsa la vita di Cleopatra fino alla sua morte.

Considerando che esistono molti documentari validi che poggiano su di un minutaggio anche inferiore a quello di questo show, la nostra aspettativa era di trovarci di fronte ad un quadro esaustivo ed approfondito della nota regina, ma purtroppo, già dopo una decina di minuti, si capisce che la strada scelta dagli autori va in tutt'altra direzione. Molti aspetti storici vengono a malapena toccati, lasciando spazio a sequenze che sembrano farci seguire una soap opera, intervallate da brevi interventi di studiosi che si limitano ad esporre in modo molto generico quello che stava accadendo in quel momento, cercando di spiegare le decisioni di Cleopatra. La narratrice ci guida tra le varie tappe che hanno caratterizzato la vita della sovrana in modo molto romanzato senza mai approfondire quanto affrontato, con una superficialità che purtroppo caratterizza tutta l'opera.



Anche dal punto di vista tecnico la situazione non è delle migliori, e le varie sequenze che si alternano in alcuni casi sembrano sfruttare in modo maldestro sia ciò che Cleoptara rappresenta, che la stessa interprete, e ci sono momenti in cui pare di assistere ad un classico spot televisivo, tra canzoni pop contemporanee che sembrano non avere niente a che fare col personaggio o l'ambiente trattato, e inquadrature che non si sa bene cosa vogliano comunicare.



Un'occasione sprecata

Considerando la superficialità di questa docuserie, e visti i tanti documentari del passato incentrati su Cleopatra, forse la polemica che ha investito il titolo è stata quasi una benedizione per gli autori, poiché difficilmente quest'opera sarebbe riuscita a distinguersi in una situazione normale. Il risultato finale è a nostro parere insufficiente sia sul piano dei contenuti che tecnico, per 4 episodi che non solo non aggiungono nulla rispetto a quanto detto in passato, ma che soprattutto si dimostrano mal strutturati e messi in scena.

L'idea di indagare sulle radici della regina andando a svelarne tratti della personalità e approfondendo i rapporti con altre grandi figure del passato poteva ovviamente funzionare come già accaduto in altri docu, ma la sciagurata decisione di romanzare gli eventi e mettere in scena una sorta di ibrido tra soap e docuserie lascia perplessi sotto diversi aspetti, tra scene nelle quali la regina si rende protagonista di battute fuori luogo, e scontri armati che dovrebbero metterne in risalto la forza (come se ce ne fosse bisogno), fino ad arrivare ad una scena sul finale nella quale i figli piccoli della regina sfidano l'imperatore romano con lo sguardo mentre vengono imprigionati, con toni sopra le righe che mal si adattano ad un prodotto di questo tipo. In conclusione, Cleopatra aveva l'occasione di raccontarci una prospettiva diversa su una regina che ha segnato la storia, ma è purtroppo caduta sotto i colpi di scelte molto discutibili che ne hanno sabotato l'esito.