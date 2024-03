Regina Rossa Recensione: una serie avvincente con un cast eccezionale

Alla base vi è l'omonima serie di romanzi dello scrittore spagnolo Juan Gómez-Jurado, pubblicati in Italia da Fazi Editore: una saga che ad oggi vanta sette capitoli, tra prequel, episodi ambientati nel medesimo universo narrativo e quant'altro. Un vasto materiale a disposizione quindi per questa incarnazione in forma seriale sbarcata nel catalogo di Amazon Prime Video a fine febbraio, conquistando fin dal suo arrivo il favore degli abbonati che l'hanno stabilizzata per diversi giorni nella top 10 dei titoli più visti.



E non è difficile comprenderne il motivo, giacché Regina Rossa racchiude in sé tutte le migliori suggestioni del thriller moderno, tra tensione e mistero, riuscendo a instillare quel senso di curiosità nello spettatore tale da far schiacciare nuovamente play sul telecomando per arrivare alla fine di questa prima stagione, anch'essa composta - in un parallelismo non si quanto voluto con l'opera letteraria - da sette puntate, all'incirca della durata di cinquanta minuti cadauna. Ma chi è questa Regina Rossa e quali sono i punti di forza della serie? Scopriamoli insieme.



Regina Rossa: una partita a scacchi con la morte

Antonia Scott è la persona più intelligente al mondo, con un QI di 242 che la rende capace di notare cose che all'occhio umano normale appaiono come indifferenti. Le sue abilità non sono passate inosservate ed è stata reclutata da una misteriosa agenzia, comandata dal cosiddetto Uomo che Fuma - niente a che fare ovviamente con l'omonimo personaggio di X-Files - che può contare su fondi europei. Un'organizzazione segreta che ha il compito di indagare su quei crimini così oscuri e brutali che vengono nascosti all'opinione pubblica, in una lotta contro quel Male puro che dietro le quinte domina le logiche della nostra società.

Antonia sta attraversando un periodo complicato, in seguito anche a una tragica situazione familiare - che non vi sveleremo - quando riceve la visita di Jon Gutiérrez, un agente di polizia sospeso che è stato reclutato dalla compagnia non soltanto per il suo carattere sopra le righe ma anche per il suo fisico imponente, che dovrà fungere da scudiero della protagonista. Protagonista che accetta con riserva di recarsi sul luogo di un macabro delitto, nel quale un ragazzo adolescente - figlio di una personalità di spicco - è stato ucciso lentamente, in un modo tanto spietato quanto geniale: un caso complicato, che soltanto la spiccata percezione di Antonia si spera possa risolvere.

Ma il giorno dopo quell'orribile ritrovamento, viene rapita l'unica figlia di un altro importante uomo d'affari e Antonia comprende come questi due crimini siano strettamente collegati. Qualcuno le sta mandando un messaggio e toccherà a lei risolvere l'enigma prima che sia troppo tardi.



Nel vivo dell'azione

Il primo episodio parte già "col botto": la protagonista è infatti intenta a suicidarsi, o almeno così il pubblico è portato a credere: la Nostra infatti sta pensando contemporaneamente a diversi modi con cui togliersi la vita, con una regia dinamica e mobile che sposta e si destreggia tra la varie inquadrature/possibilità, piccolo antipasto di quello in cui andremo ad assistere nel prosieguo della serie. Perché Regina Rossa vive infatti su uno stilo estetico eccentrico e affascinante, dove le deduzioni o i calcoli di Antonia Scott si armonizzano in uno stato piacevolmente ibrido con lo sfondo reale e quanto avvenente in scena, senza mai risultare pacchiani o fuori luogo.

Allo stesso modo fin dall'inizio viene già caratterizzato il legame che si verrà a creare tra i due personaggi principali, magnificamente complementari non soltanto nell'aspetto fisico ma anche sociale. Lei così minuta e tormentata, con la paura del contatto fisico e un profondo dramma personale che la affligge; lui un armadio d'uomo, timoroso di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità ma pronto a dimostrare il suo coraggio per proteggere la nuova partner. Due figure dove convivono luci e ombre, capaci nei loro serrati scambi di battute di dar vita a una verve comica inaspettata, complice anche le notevoli interpretazioni dei due attori: se Hovik Keuchkerian, ex pugile già visto ne La casa di carta, è perfetto quale "orso dal cuore d'oro", la performance di Vicky Luengo è totale e non viene in mente nessun'altra che avrebbe potuto interpretare al meglio un ruolo così affascinante e complesso.

Atmosfere alla Seven e alle coeve operazioni nord-europee emergono nella gestione del lato più dark della vicenda, con dei cattivi quanto mai cattivi e una situazione da prison-movie che soprattutto nei primi episodi garantisce una tensione costante, con il pubblico che prega per le sorti della povera Carla Ortiz, rinchiusa in una cella dal suo aguzzino mentre si dipana il mistero e le relative indagini.



Segui la scimmia bianca

Anche sull'effettiva identità del villain si giostrano diversi colpi di scena, alcuni più prevedibili e altri meno, che si ricollegano gioco-forza al passato della protagonista e recuperano un personaggio chiave inserito in uno dei romanzi precedenti, il primo pubblicato dall'autore. I flashback non sono mai invasivi e permettono di esplorare al meglio la personalità di una donna il cui dono ha rischiato di distruggerla e trascinarla sempre più a fondo, in attesa di quella parziale rivincita per la quale dovrà comunque lottare con le unghie e con i denti.

In generale ritmo e suspense si mantengono su livelli costanti, con una particolare e inaspettata eccezione proprio nel tassello conclusivo, il settimo: pur chiudendo bene o male il cerchio, lasciando aperte le porte all'auspicato continuo dei libri in forma live-action, i cinquanta minuti finali palesano più forzature del previsto, con uno stesso climax nella resa dei conti meno incisivo rispetto a quanto si fosse apparecchiato in precedenza. Una piccola pecca proprio sul più bello che comunque non inficia le qualità di una serie ricca di sorprese e spunti e con una coppia di protagonisti memorabili, all'insegna di un buddy-movie sui generis.



