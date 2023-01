Reservation Dogs 2 recensione: la comedy surreale e unica di Taika Waititi

Al momento in tv non c'è nulla di più sperimentale di Atlanta e Reservation Dogs. Le due comedy Fox, che rientrano entrambe tra le serie Disney+ di gennaio 2023, investono un'ingente parte della propria produzione creativa nello scardinare i principi di una risata che non si fonda più solo sulle sitcom o su delle narrazioni canoniche, oltrepassando il concetto stesso di innovazione, giungendo ad uno stile che è certamente personale, eppure le accomuna nella loro unicità. Così diverse eppure pronte a trovare insieme dei punti di incontro nella stesura delle proprie stagioni, che diventano di volta in volta più estreme e rarefatte delle precedenti.



Le origini della propria comicità

È impossibile poi non sottolineare come, pur basandosi principalmente sulla comicità, sia il concetto delle origini e dell'appartenenza con cui i due show procedono parallelamente, ognuno guardando e prendendo dalle circostanze che conoscono.

Dalla realtà dei neri negli Stati Uniti alle comunità di nativi americani che vivono i loro quartieri come quelle riserve in cui sono prosperati i loro antenati, Atlanta e Reservation Dogs presentano un forte attaccamento identitario alle radici dei loro creatori e alla maniera in cui vogliono espandere quelle comunità fino ad una conoscenza più larga e, assieme, anche socialmente avvicinabile. Due poli che le serie tentano di far incontrare usufruendo della potenza della parola e della galoppante libertà dell'immaginazione, la quale pur traendo da aneddoti, spunti, storie o novelle tramandate, ha comunque l'opportunità e il compito di potersi spingere fin oltre i confini. Così, come abbiamo visto nel first di Reservation Dogs 2, nonostante sia uno scombussolamento giovanile e perciò universale quello che stanno affrontando i protagonisti, è pur sempre con una formula socio-culturale che i creatori Sterlin Harjo e Taika Waititi vi si approcciano, estendendola assai più di quanto avevano saputo già fare con la stagione precedente.

Il panorama delle tradizioni e dei racconti di famiglia, fatto di ponti con l'aldilà e l'aiuto, in alcune puntate, anche di sostanze che permettono di ampliare il nostro terzo occhio, viene esplorato e navigato da tutti i personaggi della serie e interiorizzato da quei ragazzini protagonisti che stanno cercando se stessi. I quali, ancora spauriti e non sapendo come va davvero il mondo, si sono ritrovati a dover affrontare la morte prematura di un amico, vicino come un fratello, e che dovranno trovare il modo di saper lasciare andare.



Un addio necessario che fa parte del processo del diventare grandi. Per staccare quel cordone ombelicale che ci riporterà ogni volta indietro da dove veniamo, ma che deve essere morbido abbastanza da permettere di poter viaggiare e scoprire il resto del mondo.



La spiritualità di Reservation Dogs 2

Nel desiderio di quei giovanissimi di diventare finalmente adulti, di venir riconosciuti come tali e addentrarsi in una quotidianità fatta di preoccupazione, lavoro e famiglia, i protagonisti di Reservation Dogs tracceranno individualmente il proprio cammino portandosi dietro quel macigno di incomprensione e dolore che il lutto ha causato. Da cui cercheranno di affrancarsi, riuscendo forse a comprendere che non tutto, nella vita, può andare come si era preventivato. E che la California è sempre lì ad un passo, pronta a portare a compimento un sogno che era stato coltivato.

Addentrandosi nei costumi di una comunità e generando da questa i collegamenti tra gli spiriti e le visioni di un universo divino, ultraterreno, che contribuisce a quella surrealtà di cui è condita la comicità di Reservation Dogs (proprio come Atlanta), la serie si inoltra sempre più nella specificità di un popolo e del suo retaggio per vedere come viene applicato ai ragazzi di oggi. Di come l'aspirare a qualcos'altro ci unisca tutti, anche a coloro che non ci sono più. Che toccare finalmente l'oceano, immergendosi nelle sue acque, possa significare rinascere. Proprio come nella conclusione della seconda stagione.