Resident Alien Recensione: su Netflix l'imperdibile serie con Alan Tudyk

Cosa accadrebbe se un alieno proveniente da un altro pianeta finisse, per errore, sulla Terra, restandovi inaspettatamente bloccato e senza troppe alternative se non quella di mimetizzarsi? La mimesi diventa quindi una forma di sopravvivenza e studio di alcune forme di vita sconosciute in un contesto diverso, lontano da casa e dalla propria routine culturale, linguistica e sociologica. Resident Alien, la serie televisiva statunitense creata da Chris Sheridan e basata sull'omonimo fumetto Dark Horse Comics di Peter Hogan e Steve Parkhouse, si sviluppa partendo proprio da questa premessa, ampliandone la portata grazie a una scrittura per immagini che tenta di rivolgersi a tutti quanti.



Nella sua apparente semplicità Resident Alien nasconde una vena umoristica e satirica da non sottovalutare, capace di divertire con gag memorabili e un lavoro curato di scrittura sui protagonisti a schermo. La serie televisiva ha debuttato in America il 27 gennaio 2021 ottenendo un grande successo di pubblico, tanto da essere rinnovata per una seconda e terza stagione. In Italia, invece, è arrivata per la prima volta in televisione sempre nel 2021 su Rai 4 con episodi settimanali, e dal primo marzo 2024 è stata resa disponibile in streaming su Netflix con la sua prima stagione (già che ci siete non perdete le serie tv Netflix di marzo 2024).



Resident Alien: mimesi e studio sul campo

Quando un alieno proveniente da un altro pianeta si schianta per errore sulla Terra, non ha altra scelta che mimetizzarsi con la popolazione locale per sopravvivere temporaneamente sul posto. Il suo obiettivo principale è ritrovare alcune parti mancanti della sua navicella spaziale e il carico importante che trasportava. Dopo uno scontro notturno e mortale, l'alieno assume l'identità del dottor Harry Vanderspeigle (interpretato da Alan Tudyk), un medico isolato, per ragioni sconosciute, nella sua casa tra i paesaggi montani del Colorado.



Così il protagonista di Resident Alien si trova a vestire i panni di un essere umano, senza conoscere quasi nulla dei suoi simili, costretto dalle circostanze del caso a relazionarsi con usanze e culture a lui aliene, avendo come iniziale e principale metro di paragone pedagogico la televisione, il cinema e le serie TV. Pur essendo totalmente, o quasi, isolato da tutti, la situazione cambierà all'improvviso quando la polizia locale si recherà da lui per chiedergli aiuto, dopo che l'unico dottore nelle vicinanze è stato ritrovato inspiegabilmente senza vita.

Un mistero e ulteriori circostanze inaspettate, quindi, getteranno il nostro in un contatto diretto con gli esseri umani locali, trovandosi a dover mettere in pratica le pochissime cose che ha imparato nel tempo trascorso sul pianeta, al fine di non lasciare che gli altri scoprano la verità sul suo conto. La totale ignoranza sulla profondità dei rapporti fra le persone, un distacco sia inquietante che dai tratti comici, e un insieme di situazioni paradossali, grottesche e brillanti portano avanti la narrazione principale, coinvolgendo pure i protagonisti di contorno con cui risulta facilissimo entrare in contatto fin da subito.



Apprendere direttamente dal prossimo

La prima vera e propria attrattiva, nella scrittura di Resident Alien, risiede nello sguardo distaccato del suo stesso protagonista che si ritrova a dover comprendere le dinamiche di un pianeta che non gli appartiene in nessun modo. Il fatto di costruire la narrazione su un alieno convinto di essere superiore a tutti noi dà modo al racconto per immagini di analizzare non solamente la situazione paradossale in corso, ma anche l'umanità stessa nella sua imprevedibilità emotiva, nelle sue caratteristiche apparenti e più recondite, nelle sue modalità di contatto e nelle sue ipocrisie di fondo.



Così, mentre il finto Harry Vanderspeigle si muove mettendo in pratica ciò che sa, si ritrova ogni giorno a imparare qualcosa, risultando sempre e comunque un disadattato ai limiti del sociopatico problematico. Il suo punto di vista è fondamentale sia per la caratterizzazione della storia che per quel particolare umorismo che oscilla continuamente fra ingenuità e un'oscurità dai risvolti imprevedibili.

Nello studio ispirato dallo sguardo asettico di Harry si riflettono molte dinamiche diverse, rielaborate costantemente da un'inettitudine sociale che diventa fin da subito un mezzo attraverso il quale mettere a nudo l'umanità stessa, con momenti e battute brillanti. Si ride tanto in Resident Alien e si resta incuriositi dal racconto a causa della sua natura poliedrica. L'apertura di matrice puramente fantascientifica, infatti, trova il modo di evolversi assorbendo anche generi diversi sempre nell'ambito televisivo.



Dalla storia degli extraterrestri si passa al medical drama e all'indagine di natura più propriamente poliziesca, costruendo un insieme di ostacoli lungo il cammino del protagonista che si relazioneranno direttamente con la sua natura originaria e con il contesto in cui deve tentare di inserirsi nel modo più naturale, spontaneo e indolore possibile (se siete alla ricerca di serie tv poliedriche e originali su Netflix, vi rimandiamo alla nostra recensione di Scott Pilgrim).



Citazioni e scrittura immediata

Distaccandoci per un momento dalla narrazione, Resident Alien abbonda anche di citazioni e di una scrittura attenta pure ai personaggi di contorno. Sono proprio questi ad arricchire gli eventi principali della serie televisiva sfruttando un appeal immediato e facilmente riconoscibile. Che si tratti dell'esuberante sceriffo Mike "Big Black" Thompson (interpretato da Corey Reynolds), sempre pronto a gettarsi nella mischia fremendo per qualche caso importante o interessante in cambio della quotidiana pace del posto, o della sensibile e tormentata Asta Twelvetrees (Sara Tomko), la classica buona amica e allo stesso tempo una persona che nasconde un passato non facile e un segreto personale, Resident Alien riesce comunque a far breccia molto facilmente negli spettatori.

Il contesto che viene a crearsi nell'immediato, insieme alle dinamiche specifiche del suo protagonista, avvolge, celando nella leggerezza di fondo alcune riflessioni oltre la dimensione fittizia, quasi come se ogni personaggio servisse a raccontare qualcosa di specifico o a farci sorridere sulle nostre incoerenze contemporanee. Così Resident Alien, almeno nella sua prima stagione, sfrutta la classicità, non troppo originale, del proprio inizio per plasmare una voce dai tratti quasi sempre divertenti e intelligenti, lavorando su una storia che incuriosisce, cattura ed è in grado anche di trasformarsi insieme al suo protagonista, incastrato in qualcosa di inaspettato e costretto ad adattarsi alle sue dinamiche più complesse. Black humor e comicità intelligente procedono di pari passo con uno studio che fin da subito supera i limiti del grande schermo, sfruttando qualcosa di anomalo e allo stesso tempo curiosamente avvincente.