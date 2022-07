Resident Evil Recensione: la serie Netflix è un'amara delusione

Le trasposizioni al cinema delle saghe videoludiche più amate non hanno mai completamente convinto il pubblico, sia guardando le opere dall'ottica degli spettatori ignari del materiale originale che da quella appartenente agli appassionati giocatori e conoscitori dei titoli. Nell'ultimissimo periodo è soprattutto Sony ad essersi aperta al mondo delle sale, proponendoci in versione filmica l'avventura di Nathan Drake - che vi abbiamo raccontato nella recensione di Uncharted - in attesa della chiacchieratissima serie HBO ispirata a The Last of Us, mentre sono in lavorazione le serie tv di God of War e Horizon. Nel passato recente abbiamo invece goduto delle numerose riproposizioni di una saga amatissima dai giocatori, oggetto di trasposizioni cinematografiche estremizzanti ma in qualche modo riuscite, in quanto detentrici di un'identità concreta che le ha rese i prodotti ispirati ai videogiochi più redditizi della storia del cinema: stiamo parlando ovviamente di Resident Evil e dei film di Paul W. S. Anderson, opere capaci di dividere l'opinione pubblica con le loro modalità di rappresentazione tra il gore e il trash.



Nonostante il grandioso successo commerciale, gran parte del pubblico non ha apprezzato le riletture "liberamente ispirate" al franchise Capcom, ed è con malcelata sfiducia che ha accolto tutte le successive proposte dedicate a questa apocalisse zombie. I pochi sognatori che si aspettavano un cambio di passo con lo show Netflix di Resident Evil, che trovate tra le serie tv Netflix di luglio, rimarranno purtroppo delusi e sconsolati dalla formula imbastita dal colosso dello streaming: l'avventura di Jade e Billie Wesker è inconcludente e fuori fuoco, non diverte né spaventa, e si predispone come il peggior prodotto a marchio Resident Evil mai creato.



Un futuro con gli zombie

L'anno è il 2036, e la Umbrella Corporation ha definitivamente distrutto il mondo: l'ordigno nucleare fatto detonare a Raccoon City non è bastato a contenere l'arma biologica prodotta dall'azienda farmaceutica, costringendo l'umanità a ritirarsi in piccoli borghi militarizzati per difendersi dalla minaccia dei non morti che controllano le strade. Jade Wesker (Ella Balinska) conduce le sue ricerche nella grigia desolazione di una Londra senza vita, osservando il comportamento delle orde di zombie per cercare un modo di sopravvivere al virus che ha soggiogato la razza umana, ma i suoi sforzi non conducono ad alcun risultato nemmeno dopo sei mesi di studio. La donna era solo una problematica ragazzina quando, nel lontano 2022, si trasferiva a New Raccoon City insieme a suo padre Albert (Lance Reddick) e alla sorella Billie (Siena Agudong).

La città sudafricana è un conglomerato abitativo costruito dalla Umbrella per dare un alloggio ai suoi dipendenti, studiosi votati allo sviluppo di un nuovo antidepressivo chiamato Joy. L'inserimento delle due giovani Wesker non è affatto facile, e non aiuta l'assenza continua del padre che è costretto agli straordinari a causa del suo ruolo di spicco all'interno dell'azienda, ma la mancata supervisione porterà le ragazzine a scoprire i misteri nascosti dietro la censura della Umbrella, rinvigorendo un mistero vecchio quasi di trentanni ma ancora attuale e pericoloso.



Sceneggiatura inconcludente

Abbiamo già analizzato gli sviluppi iniziali della serie con la nostra anteprima di Resident Evil, raccontandovi come lo show punti a descrivere due linee temporali che saltellano sullo scoppio dell'apocalisse senza mai soffermarsi sull'evento scatenante della stessa.

La Jade del futuro è una studiosa che cerca di sfuggire alla Umbrella, all'interno del suo canovaccio trovano spazio gli infetti creati dal virus militare della società farmaceutica e gli ultimi scampoli di umanità rimasta sulla Terra, cercando di organizzare scene maggiormente votate all'azione e all'horror, ma cadendo nei classici scenari post-apocalittici di una trama priva di spessore ed originalità, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione degli antagonisti dell'eroina. La fase "contemporanea" del racconto, invece, vede le due giovani Wesker alle prese con l'inserimento in una nuova città, abusando degli stereotipi del dramma giovanile per ricreare una narrazione lenta, senza emozione e decontestualizzata, anche quando la trama cerca di far luce sul vero progetto messo in piedi dall'Umbrella in Sud Africa. La storia dello show Netflix si propone come canonica rispetto al materiale originale, per questo i videogiocatori rimarranno stupiti dalla presenza di Albert Wesker - morto in maniera spettacolare all'interno di un vulcano attivo al termine di Resident Evil 5 - ma, proprio come aveva promesso lo sceneggiatore, c'è una spiegazione dietro al ritorno dell'antagonista storico della saga, peccato che essa sia infantile e poco ispirata, rimarcando ancora una volta la scarsa qualità di una scrittura inefficace che non riesce nemmeno a concludere la propria narrazione principale nonostante gli otto episodi da quasi un'ora ciascuno.



I difetti della messa in scena

La sceneggiatura rappresenta di fatto il punto più basso mai toccato da un prodotto a marchio Resident Evil, anche mettendo in conto le evoluzioni esagerate che hanno reso unica la saga cinematografica di Anderson, perché la modalità di narrazione a due linee temporali - unita agli scontati ricorsi storici, ai rimandi e alle prevedibilissime scoperte - non riesce mai a trovare un'identità concreta, persa tra le sfaccettature di un numero elevato di anime diverse:

dall'horror appena accennato ad un'autoironia poco convinta e imbarazzante, passando per scene action prive di qualsiasi fisicità o realismo dove l'idea di tensione viene trasmessa dall'inquadratura in campo stretto e da una camera ballerina. Alla delusione del canovaccio fa da spalla una realizzazione tecnica sconfortante, con scenografie votate al risparmio che rimandano ad un colpo d'occhio posticcio, alle quali si aggiunge il design delle armi giocattolo imbracciate dai soldati incapaci della Umbrella e una computer grafica tra alti e bassi, che propone sullo schermo creature gigantesche senza una realistica ragione narrativa. L'unica nota di merito viene guadagnata dall'aspetto degli zombie, caratterizzati da volti deformi e convincenti, ma purtroppo le sequenze che vedono i non morti come protagonisti si contano sulle dita di una mano. La recitazione non gode di maggiore luce, persa anch'essa nel limbo di un'opera che non trova una strada determinata, non è un thriller ma nemmeno un b-movie, con gli attori che tratteggiano i personaggi stereotipati della storia senza fornire alcuno spunto qualitativo.



La mancanza di un obbiettivo

L'assenza di un contesto tangibile, che sia narrativo o visivo, è a tutti gli effetti il motivo al quale poter ricollegare i numerosi difetti dell'adattamento Netflix, ed è riassumibile in una semplice domanda: a chi è dedicata questa serie tv? Il target di riferimento scelto dallo showrunner rimane un mistero, ma all'interno del variegato mondo dei gusti e delle preferenze possiamo azzardare le due ipotesi più semplicistiche, analizzando la fruibilità del prodotto per gli appassionati della serie Capcom e per coloro che non conoscono nulla di Resident Evil.

Gli appartenenti al primo gruppo - ai quali è evidentemente dedicato l'ultimo film dedicato al franchise, seppur tra i suoi alti e bassi qualitativi, come vi dicevamo nella recensione di Resident Evil Welcome to Raccoon City - verranno scottati dalla scrittura inconcludente che per larghi tratti fa a pezzi il sottobosco narrativo imbastito dalla saga videoludica, mentre gli ignari spettatori che vorrebbero solo godersi uno spettacolo sugli zombie rimarranno confusi da una trama che pretende conoscenze pregresse, senza le quali nessuna "scoperta" o evoluzione ha senso. L'impossibilità di comunicazione tra l'opera e questi due gruppi fondamentali di spettatori trascina con sé tutti gli altri difetti, rendendoli ancora più gravi e in via definitiva imperdonabili, deludendo le già misere aspettative che aleggiano intorno ad ogni progetto cinematografico targato Resident Evil.