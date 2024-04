Ripley Recensione: una grande serie su Netflix, da guardare!

Chi è veramente Mr. Ripley? Che cosa vuole? Qual è il suo reale obiettivo? Parlare di Tom Ripley significa relazionarsi con uno dei personaggi più oscuri e curiosamente affascinanti che la letteratura degli anni '50 sia riuscita ad offrire ai lettori di genere. Partendo da un'origine cartacea impressa così in profondità, firmata dalla penna di Patricia Highsmith, ci si ritrova per le mani un modello narrativo che ha ben presto abbandonato la propria dimensione creativa di appartenenza approdando facilmente altrove. Non stupisce, quindi, la recente uscita di Ripley, miniserie distribuita da Netflix, disponibile in catalogo dal 4 aprile 2024.



È proprio il carisma oscuro di Tom Ripley ad acuire sia il terrore da parte del lettore/spettatore, che una particolarissima fascinazione ancora oggi attuale e coerente coi nostri tempi. Quello presente su Netflix, infatti, non è affatto l'unico adattamento mai realizzato de Il talento di mister Ripley, primo romanzo di una serie iniziata nel 1955. Il racconto noir/giallo è in precedenza approdato nella dimensione cinematografica con due lungometraggi tratti dal lavoro della celebre scrittrice: Delitto in pieno sole (del 1960) e Il talento di Mr. Ripley (del 1999). Tutto ciò a dimostrazione dell'attenzione specifica verso una storia con un appeal senza dubbio cross-generazionale, capace, coi suoi personaggi lontanissimi, di suscitare ancora qualcosa di forte pure nel pubblico contemporaneo (e già che ci siete non perdete le serie Netflix di aprile 2024).



Sto cercando un certo Tom Ripley...

La storia al centro di Ripley si rintraccia fin da subito in una fedeltà studiata al romanzo originale, pur con qualche piccolissima variazione. Nella New York degli anni '60 facciamo la conoscenza di Tom Ripley (interpretato da un perfetto Andrew Scott), un giovane uomo che si guadagna da vivere nell'illegalità di un trasformismo personale atto alla realizzazione di truffe.

Il grande talento di Tom, infatti, risiede proprio nel sapersi modellare in base alle necessità, sfruttando anche un particolarissimo occhio e tocco specificamente connesso con la falsificazione. Una vera e propria ombra, quindi, che si aggira per le strade di una grande metropoli che non lo nota troppo, non facendo caso alle piccole truffe che mette in piedi e a quello che ne guadagna di giorno in giorno. Tutto cambia quando un uomo molto potente cerca di entrare in contatto con lui. Si tratta di Herbert Greenleaf, un magnate americano possessore di un porto, e quindi specializzato nel mercato e commercio nautico a grandi livelli. Herbert ha un problema con suo figlio Dickie Greenleaf (Johnny Flynn), il classico golden boy ricchissimo e belloccio che ha deciso di vivere di rendita lontano dall'occhio e dominio paterno.



Dickie si è trasferito in Italia da un po', scegliendo di farsi mantenere dalla propria famiglia a distanza e dedicando le sue giornate interamente all'ozio, alla pittura e alla bella vita. Non riuscendo a convincerlo a tornare, l'uomo chiede a Tom, convinto che si tratti di un vecchio amico del figlio, di raggiungerlo ad Atrani per convincerlo a tornare sui propri passi, ricongiungendosi con la famiglia e un futuro più laborioso. Così Tom si ritrova per le mani la possibilità di farsi un viaggio interamente spesato in Europa, con l'unico obiettivo di riportare a casa un rampollo viziato dalla testa ai piedi. Una missione molto semplice, se non fosse che lo stesso Ripley, una volta approdato ad Atrani e entrato in contatto con Dickie, resterà totalmente ammaliato dal suo stile di vita ricco e spensierato, assaggiando per la prima volta un livello di benessere che probabilmente non aveva mai sfiorato la sua esistenza. Da tutto ciò prende il via una sorta di ossessione malata e morbosa nei confronti dello stesso rampollo che avrebbe dovuto convincere, innescando una serie di eventi che spingeranno l'interessamento di Tom verso vette noir e del tutto deviate (una storia del genere non può non farci tornare alla mente il recente Saltburn di cui potete consultare la nostra recensione).



Una firma precisa

Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, Ripley non è affatto un semplice e casuale adattamento per il piccolo schermo mirato a incuriosire e prendere il grande pubblico casalingo, ma un'opera levigata al dettaglio e tratteggiata dalla mano del suo attuale autore: Steven Zaillian. È proprio lui a curarne ogni aspetto, plasmando l'esperienza con un peso formale e narrativo importante e difficile da ignorare nell'esperienza totale che offre. La miniserie, infatti, si compone di otto episodi che raggiungono quasi sempre l'ora di durata, tutti scritti e diretti dallo stesso Zaillian.



Il punto di vista creativo in questo senso si fa sentire fin dall'inizio, offrendo agli spettatori qualcosa di curato al dettaglio e caratterizzato da un piglio formale molto forte e presente in ogni singolo sviluppo. La regia dai tratti sia dettagliati che soffocanti, quasi claustrofobici in alcuni momenti, la scelta di una precisa serie di brani che rimandano pure ad alcuni grandi registi del passato (Federico Fellini in primis), la messinscena e le scenografie sempre curatissime e un bianco e nero che parla sempre e comunque una lingua tutta propria, sono i valori intrinsechi ed estrinsechi di un prodotto dal consumo non semplice, ma allo stesso tempo con uno sguardo impegnato a realizzarsi senza freni.

Nel tratteggiare il nero cammino di Tom Ripley, inoltre, la serie si prende tutti i tempi e gli spazi necessari e possibili per imprimere a fuoco le situazioni in corso, manipolando le tempistiche di un prodotto che non si presta mai alla fretta o alla velocità di fruizione, scegliendo invece un approccio narrativo più equilibrato e dettagliato, atto a dilatare di molto anche le situazioni più insignificanti con una finalità forse d'immersione maggiore. I dettagli sono fondamentali in Ripley, e la cura in questo senso si fa sentire fin dalle primissime immagini in apertura. Il distacco da tantissimi prodotti contemporanei presenti su Netflix si fa sentire, ed è qualcosa su cui è bene riflettere.



In perfetto contrasto con un protagonista dallo sguardo fuggevole, troviamo la rappresentazione di un'Italia lontanissima e americanissima nella sua estetica e percezione generale. Come se le stesse sensazioni dei protagonisti fossero state traslate e proiettate su un'ambientazione sempre sospesa fra sogno e realtà, impressa su una cartolina che ne mette in mostra soltanto il lati migliori e più belli, senza il coraggio di avventurarsi nelle stradine più buie e dimesse. La soverchiante e lontana bellezza di un patrimonio artistico immortale, in perfetto contrasto con la pochezza dei protagonisti che si limitano a coglierne sensazioni personali. Queste sono ingrandite da una regia attentissima, plasmata da una specifica ossessione estetica valorizzata dal montaggio e da una sottile irrequietezza cinematografica che trova massima espressione sia fuori che dentro gli stessi personaggi principali di Ripley (i dipinti diventano simbolismi diretti del racconto, ad esempio).



Bianco o nero?

Ripley è una storia di maschere e facciate, un racconto che cela le sue ragioni dietro agli sguardi dei propri volti più centrali, mettendo in scena uno spettacolo dalle tinte oscure, in cui sono le cose non dette a scandirne le tempistiche e gli sviluppi. Nel celare continuamente la natura di un protagonista senza dubbio disturbato, la miniserie sembra quasi proiettarne la sua stessa essenza servendosi del bianco e nero. Un uomo apparentemente "bianco", in senso etico, si muove celando la propria oscurità al resto del mondo. Oppure, in una realtà dalle tinte nere, qualcuno cerca di raggiungere la luce più chiara a qualsiasi costo. La fotografia e l'estetica di Ripley potrebbero quindi contenere parecchie letture possibili, servendo sia da riflessione morale indiretta che da palese citazione a un cinema che non c'è più, e che forse vorrebbe ritrovare il suo antico splendore attraverso una storia come questa.

Nel tratteggiare la scalata di un uomo dalla misteriosa provenienza, Ripley ritrova alla perfezione lo spirito che ha caratterizzato la percezione del suo stesso protagonista nel corso delle ere. Le ragioni più recondite e psicologiche del singolo diventano riflessione sulla stessa natura umana e su quello che ci si potrebbe spingere a fare pur di raggiungere i propri obiettivi. Steven Zaillian prende una delle storie più famose di sempre e ne plasma l'essenza attraverso il proprio sguardo formale, mantenendone intatto lo spirito dall'inizio alla fine. Tom Ripley è un uomo come tanti, un essere umano che tenta in tutti i modi di scalare qualcosa che non capisce fino in fondo ma verso cui prova un'attrazione viscerale.



La sua determinazione dai tratti deviati lo rende interessante proprio nel confronto con un mondo dorato che tende a schiacciarlo e a sminuirne ogni tentativo in questo senso. Così entra in gioco il lavoro espressivo e creativo di un Andrew Scott che sembra comprendere fino in fondo le motivazioni del proprio personaggio, proiettando sul piccolo schermo un'interpretazione che resta impressa proprio per le facce e i primi piani, per quei momenti di brutale ingenuità in cui tutto precipita inesorabilmente nel baratro del thriller più sragionato e senza spiegazioni semplici.