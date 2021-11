La Ruota del Tempo 1X04 e 1X05 Recensione: svolte prevedibili

Il mito dell'eterno ritorno plasma le vite e scandisce i pensieri più intimi di tutte le persone. Gli abitanti di un continente senza nome sono responsabili del mondo che lasciano ai posteri, un mondo che sarà nuovamente loro, consapevoli che prima o poi il loro spirito ritornerà a calpestare quelle terre. La ruota gira inesorabile scandendo le certezze, mentre si susseguono le stagioni, e nessuno può sottrarsi all'ineluttabile fine che è scritta tra i raggi forgiati dal Creatore. Nemmeno il potere sconfinato del Tenebroso può sconfiggere il Drago; egli è destinato alla sconfitta finché la Ruota del Tempo continuerà a girare.



La nuova serie Amazon si arricchisce di altri due capitoli che seguono fedelmente i ritmi creati in precedenza. Come vi abbiamo già raccontato nella nostra anteprima de La Ruota del Tempo, i tempi di narrazione sono dilatati per permettere la riproduzione dell'immaginario creato in una saga letteraria lunga più di vent'anni. La Ruota del Tempo ha a disposizione un budget non irrisorio e questo permette una ricostruzione visiva che si dimostra il fiore all'occhiello della serie, ma continua a faticare sul piano dell'intrattenimento, dosando con il contagocce gli eventi degni di nota.



Il Drago si rivela

La storia ci riporta ad assistere alle vicende di una compagine disgregata dopo la fuga rocambolesca dalla città abbandonata di Shadar Logoth, mentre un sedicente Drago Rinato finisce tra le grinfie delle Aes Sedai.

L'episodio si apre con il passato recente di colui che si proclama il Drago: il suo potere di incanalare è indiscusso e gli permette di vincere un intero esercito prima di trovarsi faccia a faccia con il re. Con la vittoria in pugno, il Drago autoproclamato si dimostra misericordioso, quasi messianico, con colui che fino ad un attimo prima era un suo nemico e che ora - costretto in ginocchio e vinto dalla bontà d'animo dell'altro - decide di seguirlo e accettarlo come salvatore. Il personaggio del Drago Rinato è costruito all'interno della narrazione riprendendo quasi in toto la figura del Cristo Risorto, e questa è solo una delle tante contaminazioni filosofiche e religiose che troveremo ne La Ruota del Tempo. Lo stesso scorrere ciclico degli eventi è una dottrina seguita da molti pensatori, mentre popoli ed organizzazioni sono evidentemente ispirati a gruppi che esistono nella realtà (come la Chiesa Cattolica e i gitani). Sebbene il genere fantasy viva da sempre attraverso questi rimandi - utili a creare un racconto che abbia valenza morale - La Ruota del Tempo sembra riproporli in maniera un po' pigra, rendendo alcuni momenti riflessivi inutilmente forzati e didascalici. Il risultato è la restituzione di un immaginario unico negli spunti ma purtroppo facilmente dimenticabile.



Episodi interlocutori

Le conversazioni sono ciò che rimane di un quarto episodio estremamente lento, che risulta soggiogato da un immobilismo di dialoghi impossibili da fermare. Come già detto in apertura, non è facile ricreare un universo che vive e respira da più di vent'anni, ma nemmeno ci si può abbandonare alla descrizione passiva di un'ambientazione, per quanto possa essere affascinante. La Ruota del Tempo fallisce nella riproposizione di un racconto forse troppo lungo e profondo da riadattare, e risulta incapace di dare quella spinta adrenalinica che tiene acceso l'interesse dello spettatore.

La puntata numero cinque sembra presentare un breve sussulto quando in apertura il viaggio verso la Torre Bianca finalmente si concretizza, ma ricade troppo presto nella costruzione generale dell'immaginario e di nuovo il ritmo dell'intreccio viene spezzato. Ciò che appare dolorosamente chiaro da questi due episodi è che la trama de La Ruota del Tempo viene portata avanti solo dagli avvenimenti che accadono ad una coppia di personaggi - Moiraine e Nynaeve nel quarto episodio, Perrin ed Egwene nel quinto - mentre tutti gli altri rimangono in attesa della loro occasione.



La Torre Bianca

La storia vive di spunti continui che non vengono mai concretizzati, rendendo plausibile quindi l'accensione improvvisa dell'azione nei prossimi episodi, quando tutti i nodi verranno al pettine.

Per il momento, però, queste rimangono solo idee, mentre l'arrivo alla Torre Bianca sembra aggiungere al calderone di possibilità anche gli intrighi di potere che hanno reso celebre un'altra serie di romanzi, quella scritta da George R.R. Martin. A smorzare l'entusiasmo verso un orizzonte fatto di meschinità e colpi di stato ci pensa però l'autore dello show, che ha rigettato qualsiasi paragone con Game of Thrones. La Ruota del Tempo è e rimarrà un racconto fantasy classico, molto più vicino al Signore degli Anelli per tematiche e rimandi al mondo reale (se siete in trepidante attesa della serie Prime Video, non perdetevi le ultime novità su Il Signore degli Anelli di Amazon), ma nel confronto risulta carente dal punto di vista dell'azione e del viaggio vero e proprio. È senza dubbio troppo presto per le valutazioni, ma giunti alla quinta puntata bisogna ammettere che del nuovo show Amazon si salva solo il comparto tecnico - che brilla grazie ad alcune panoramiche davvero suggestive - mentre tutto il resto fatica ad emergere, tra tanti spunti narrativi e discorsi riflessivi interminabili.