La Ruota del Tempo 2 Recensione: la serie Amazon migliora al secondo giro

I giorni passati in compagnia de La Ruota del Tempo 2 sono stati decisamente diversi rispetto a quelli trascorsi con la prima stagione, ed il motivo è da ricercare proprio nell'accoglienza tiepida, al meglio, riservata alle puntate iniziali della serie disponibile su Amazon Prime Video (il catalogo delle serie Amazon di Ottobre 2023 è come al solito disponibile sul nostro sito): dalla curiosità alla delusione, dall'attesa allo scoraggiamento, lo show ideato da Rafe Judkins è quasi annegato in un mare di critiche - tra le tante vi riproponiamo le nostre, con la Recensione de La Ruota del Tempo - ma è sopravvissuto per arrivare boccheggiante ad una seconda tornata di episodi, questa volta circondati da ben poca trepidazione e da una fanfara mediatica quasi sottotono.



Abbiamo puntellato il lungo ed a volte esasperante viaggio verso la grande battaglia tra il Drago Rinato ed il Tenebroso con diversi articoli dedicati, partendo dal First Look de La Ruota del Tempo 2 per arrivare allo Speciale de La Ruota del Tempo 2 con il quale, in mancanza del capitolo conclusivo, analizzavamo lo stato delle cose e le possibili evoluzioni future, ma soltanto adesso siamo pronti ad emettere un verdetto completo ed esaustivo su uno dei prodotti televisivi più costosi della storia. Scenografie maestose ed una trama fantasy semplice ma affascinante potrebbero far gola ai tanti appassionati di un genere immortale, eppure gli svariati errori in fase di gestione del ritmo e di caratterizzazione dei personaggi lasciano insoddisfatti al pensiero di cosa poteva davvero essere La Ruota del Tempo.



Buoni contro Cattivi, ancora una volta

Credere che il Tenebroso, un'entità fumosa ma immortale che minaccia lo scorrere stesso del tempo fin dalla genesi del mondo, potesse essere sconfitto da un ragazzo alle prime armi era una speranza vana, ed infatti lo scontro all'Occhio del Mondo tra Rand al'Thor (Josha Stradowski) ed Ishamael (Fares Fares) non ha affatto rispedito nell'ombra questa pericolosissima forza. Non solo il Tenebroso continua a tessere le proprie trame nel Continente, ma lo sforzo compiuto dal Drago Rinato ha addirittura slegato le catene che lo tenevano imprigionato da secoli, ed ora l'Araldo del male è pronto a risvegliare anche gli altri Reietti per muovere la propria offensiva contro la Ruota del Tempo.

Moiraine (Rosamund Pike), La Aes Sedai che aveva giurato di addestrare in gran segreto il Drago e di preparare il mondo alla sua messianica venuta, si è vista privare della capacità di incanalare, e presa dallo sconforto ha accettato che Rand scomparisse dalla circolazione per evitare che le sue capacità potessero uccidere le persone a cui teneva di più, come sempre accade agli uomini in grado di utilizzare l'Unico Potere. Mat Cauthron (Dónal Finn) ha abbandonato con codardia il gruppo appena prima dello scontro decisivo ed ora vaga senza meta cercando di dimenticare la maledizione che lo ha tormentato dopo aver saccheggiato un pugnale nella città di Shadar Logoth, mentre Perrin (Marcus Rutherford) insegue il ladro che gli ha sottratto il Corno di Valere, un oggetto mitologico capace di richiamare dall'aldilà i più grandi condottieri della storia.



Egwene (Madeleine Madden) e Nynaeve (Zoë Robins) hanno invece preso parte al noviziato presso la Torre delle Aes Sedai, l'organizzazione tutta al femminile che riunisce le donne capaci di incanalare, ma il loro addestramento non procede nel migliore dei modi nonostante le incredibili potenzialità palesate nei momenti decisivi delle battaglie appena combattute. La compagnia proveniente dai Fiumi Gemelli si ritrova così divisa e ferita nello spirito quando sbarca nel Continente l'immenso esercito del Seanchan, una nuova forza militare che minaccia di riconquistare con il sangue la terra che gli è stata sottratta molto tempo addietro.



Un fantasy regale, ma poco innovativo

Nel presentare la nuova situazione di questo mondo fantasy non è necessario spendere del tempo per ricapitolare gli avvenimenti della prima stagione dello show, poiché la stessa si era configurata soltanto come un lunghissimo (ed a tratti intollerabile) prologo che aveva l'obbiettivo di preparare il terreno per eventi ben più succosi appena scrutabili all'orizzonte.

Una manciata di oggetti, il gruppo iniziale di personaggi principali ed un singolo antagonista dalle motivazioni complicate sono le uniche parti di un classico intreccio ereditate da una season ben più interessata alla costruzione di un mondo immaginario, con i suoi popoli, le culture e le credenze, che al proponimento di una trama avvincente: al netto delle oggettive critiche alle suddette modalità narrative, è indubbio come le stesse abbiano lasciato un ricordo preciso di un universo di tradizioni nel quale è molto semplice immergersi per una seconda volta, nuovamente in attesa di uno scossone che renda l'intera storia più appetibile. Scossone che purtroppo tarda ad arrivare, perso nel rinnovato world building di episodi che procedono con il freno a mano tirato per quasi un'ora, prima di sbottonarsi in piccole rivelazioni piazzate con furbizia nei minuti finali di cliffhanger non sempre incisivi, ed è così che - anche per la seconda stagione - la trama fatica a decollare, spezzettata nelle singole e verbose esperienze di un gruppo iniziale adesso separato, eppure qualche sparuto sussulto di vita rianima una situazione che cominciava ad apparire irrecuperabile.



A ridestare l'interesse verso un canovaccio che pesca a piene mani dai leitmotiv più abusati del genere ci pensa il curioso gruppo di "malvagi", quei Reietti che ben presto si scoprono tutt'altro che una squadra omogenea e dedita alla vittoria del loro signore oscuro, perché ognuno persegue il proprio obbiettivo attraverso cospirazioni e complotti dall'importanza non sempre immediata, ma che è piacevole scoprire con il prosieguo degli eventi. Se le avventure da raminghi di Perrin e Mat si dimostrano inutili ai fini del racconto e vengono raccontate soltanto per non cancellare due personaggi che avranno relativa importanza nell'episodio finale, l'addestramento di Egwene e Nynaeve mostra invece un versante narrativo più convinto, che muove la trama ed umanizza protagoniste mosse da intenti diversi, ma sempre precisi e comprensibili.

Il loro sviluppo le porta ad esplorare nuove sensazioni personali ed altri luoghi di fantasia, entrando in contatto con un popolo di guerrieri sanguinari che sembra quasi ribaltare le convinzioni del Continente riguardo l'uso della magia e delle sue incanalatrici, per poi apparire col tempo molto affine alle organizzazioni già conosciute e dall'aspetto socialmente accettabile come quella delle Aes Sedai, i cui scopi e modalità di raggiungimento sono brutalmente simili.



La presenza di Egwene e Nynaeve sullo schermo si dimostra quindi vitale per l'avanzamento di un intreccio che si arresta in concomitanza del racconto di altri personaggi da non considerare affatto secondari, tra i quali rientra spesso anche il Rand sulle cui spalle si appoggia l'intero peso della trama: all'interno del suo sviluppo personale, scontato nel dipanarsi di un'adolescenzialità rabbiosa fuori tempo massimo, risiede il banale conflitto di chi è conscio ed al tempo stesso preoccupato del proprio destino di salvatore, all'interno di modalità narrative che è complicato definire fallaci, ma che di certo non propongono nulla di innovativo all'interno di un fantasy fin troppo classico nel suo progresso.



Personaggi poco approfonditi

L'eterna lotta tra il Bene ed il Male si insaporisce con i piccoli spiragli dedicati alle macchinazioni di Ishamael e degli altri Reietti, lasciando soltanto intravedere le motivazioni che li hanno convinti a scagliarsi contro l'incessante ripetersi degli eventi, il Drago Rinato sembra a lungo tentennare di fronte alle lusinghe di chi lo vorrebbe distruttore della Ruota, e il trauma subito da Egwene apre le porte ad un personaggio che non ci saremmo attesi così spietato e vendicativo: alla vigilia dell'episodio finale lo show aveva in mano tutte le carte per sconvolgere gli spettatori con risvolti impronosticabili, ma gli sceneggiatori della serie gettano ogni interessante suggestione al vento e ricascano in un finale banalotto che spoglia l'intera battaglia di pathos, non riuscendo a raccogliere quanto di buono avevano seminato nelle fasi di costruzione precedenti.

La dedizione verso il world building appare sprecata quando al centro della questione viene posto il semplicistico contrasto tra Buoni e Cattivi, poiché lo stesso spoglia di strati psicologici e motivazionali ogni singolo protagonista - soprattutto per per quanto visto dal lato sbagliato della barricata ci aspettavamo un'evoluzione più costruita - lasciandolo nudo di fronte ad una storia che per sviluppo lambisce i limiti dell'infantilità. Privati degli orpelli costruiti da questo universo di fantasia, quasi tutti i personaggi de La Ruota del Tempo si rivelano superficiali e per questo prevedibili, mentre quelli graziati da un approfondimento più puntuale riescono a sorprendere con decisioni non banali e uno sviluppo personale che lascia più che interessati verso il prosieguo delle loro storie. A causa della scarsa profondità emotiva delle persone coinvolte vengono dunque a galla le numerose storture di una trama che non solo fatica ad ingranare, ma che si dimostra anche inesatta in alcuni passaggi, come quando sconfessa le sue stesse regole in nome (probabilmente) del grande potere insito in alcuni protagonisti.



Della palese inutilità di Mat e Perrin abbiamo già discusso, ma ancora peggiori si dimostrano le scene dedicate ad un Lan (Daniel Henney) che piange il legame spezzato con la sua Aes Sedai, quella Moiraine che in un'ultima analisi si rivela un personaggio "sbagliato" sotto tutti i punti di vista, da quello della scrittura - l'incanalatrice a lungo dà la parvenza di essere un passo avanti rispetto a tutti gli altri, salvo scoprirsi del tutto impreparata per il finale ed in via definitiva incapace viste le assurde decisioni prese nel corso delle due stagioni - fino ad arrivare agli aspetti recitativi di una Rosamund Pike fuori dalla sua comfort zone.

Alternando un'espressività minimalistica ad un over-acting fastidioso, l'attrice sembra una lontana parente della gelida bugiarda ammirata in Gone Girl ormai molti anni fa, in un contesto che non la aiuta di colleghi meno blasonati i quali sono ben contenti di svolgere il compitino senza particolari eccessi. Gli unici picchi toccati dallo show Amazon, fatta eccezione per i sporadici spunti di una trama troppo prevedibile, risiedono in un comparto scenografico per nulla umile - il colpo d'occhio è molto meno posticcio rispetto alla prima stagione, anche negli ambienti chiusi -, che ben si presta alle lunghe panoramiche su scenari di natura immensa, sebbene il montaggio sia a volte precipitoso e abbassi inutilmente la durata media di ogni inquadratura su cifre più adatte ad un action che ad un fantasy. La computer grafica rende più spettacolari le sequenze di battaglie che movimentano la visione e si rivelano spesso un toccasana di fronte all'immobilismo della sceneggiatura, sebbene non si arrivi alle vette di epicità toccate da altri prodotti fantasy visti al cinema o in televisione.