La Ruota del Tempo Recensione: uno spreco di potenziale da parte di Amazon

Lo scorrere perpetuo del tempo è una forza incontrastabile, esso prosegue in un'unica e costante direzione che si inclina su se stessa ritornando al punto di origine. Regni maestosi, guerrieri indomiti e vecchi saggi devono arrendersi all'unica certezza dell'universo, che vede ripetersi senza sosta un ciclo scandito dal movimento della Ruota del Tempo. Il Tenebroso è una potenza che trascende le regole del cosmo, e la sua volontà maligna è in grado di scardinare la forza perpetua del flusso temporale. Per questo il Drago Rinato ha il dovere di sconfiggerlo, rafforzando la prigione che lo terrà a bada per secoli, finché il lento girare della Ruota non ridesterà il grande pericolo che minaccia il mondo.



La Ruota del Tempo è stato il miglior debutto di sempre per una serie Amazon Prime Video ed in breve tempo La Ruota del Tempo ha raggiunto il miliardo di minuti di streaming. Il successo strepitoso dello show scritto da Rafe Judkins è testimoniato anche dal punteggio su Rotten Tomatoes de La Ruota del Tempo ed in base a questi presupposti era solo questione di tempo prima che venisse ufficializzata una nuova season - il produttore promette una seconda stagione grandiosa de La Ruota del Tempo. Sembra quindi quasi pretestuoso commentare in maniera negativa una serie che ha riscosso tanto successo, ma questo show è tormentato da difetti oggettivamente gravi - dalla messinscena alla gestione dei ritmi narrativi - che rendono la serie Amazon incapace di rendere onore agli ottimi spunti forniti dal grandioso universo creato da Robert Jordan.



La certezza tra i raggi della Ruota

In principio il Creatore ha forgiato la Ruota del Tempo, che si muove grazie all'Unico Potere intessendo il Disegno delle Ere nel quale si muovono tutti gli uomini. All'origine dell'universo è nato anche il Tenebroso, un'entità potente e malvagia, capace di interferire con lo scorrere del tempo: per questo il Creatore l'ha imprigionato lontano dalla Ruota, ma egli riesce comunque a trovare il modo di intromettersi nel mondo attraverso la tentazione di persone inconsapevoli. Per evitare la sua liberazione, la Ruota fa nascere periodicamente un Drago affinché egli sconfigga il Tenebroso salvaguardando lo scorrere ciclico delle ere.

Moiraine (Rosamund Pike) fa parte delle Aes Sedai, un gruppo di donne capaci di incanalare la parte femminile dell'Unico Potere, ed ha il compito di trovare il Drago Rinato all'interno di un villaggio dei Fiumi Gemelli. La donna è convinta che il salvatore sia uno tra Nynaeve (Zoë Robins), Egwene (Madeleine Madden), Rand (Jasha Stradowski), Perrin (Marcus Rutherford) e Mat (Barney Harris): ognuno di loro dimostra infatti capacità che trascendono la loro stessa comprensione, ma le visioni sono incerte e Moiraine non può azzardare una scelta senza avere le dovute certezze. Per questo la Aes Sedai recluta i cinque ragazzi per un viaggio che li porterà all'Occhio del Mondo, dove uno di loro si rivelerà essere il Drago Rinato, per combattere una battaglia che deciderà le sorti dell'universo e il destino della Ruota del Tempo.



Un fantasy di stampo classico

L'universo de La Ruota del Tempo, nato dalla penna di Robert Jordan nel lontano 1990, si districa tra le pagine di 14 libri (l'ultimo dei quali pubblicato nel 2013) ricreando un setting fantasy squisitamente classico: gli stilemi del genere sono infatti presenti in abbondanza, dal protagonista "eletto" al grande nemico che è emanazione stessa del male, passando per un potere grandioso che gli incanalatori - come vengono chiamati i maghi di questo particolare universo immaginario - possono solo sfiorare, ma mai possedere del tutto.

Il successo commerciale di questa saga nasce dal profondo rispetto che Jordan (e, in seguito alla sua morte, Brandon Sanderson) prova per una storia lunga ed intricata, che viene scandagliata con molta pazienza e cura certosina. Quando ci si appresta ad un adattamento cinematografico simile viene sempre messo in conto di perdere un po' di "eleganza" in fase di scrittura, perché è ovvio che un film - o una serie tv, come in questo caso - non può permettersi di ricreare tutte le fantastiche minuzie che rendono vibrante un libro, altrimenti la durata del prodotto farebbe perdere la pazienza anche al fan più accanito. Netflix fornisce una prova lampante di questo compromesso: il suo The Witcher è una riproposizione che cerca di rimanere fedele ai romanzi di Sapkowski, ma per necessità dettate dal format piega ai propri bisogni la trama originale, anche se questo scontenta alcuni fan (nonostante ciò a noi la serie di Lauren Schmidt Hissrich è piaciuta molto, come potete leggere nella nostra recensione di The Witcher 2).



Purtroppo lo show di Amazon Prime appare troppo spesso completamente allo sbando dal punto di vista narrativo, in balìa di un numero di eventi - tra i quali consideriamo il background dei molti personaggi che si muovono sullo schermo, la storia del continente, le fazioni in lotta all'interno di esso e l'evoluzione del viaggio che è tema centrale della serie - tra i quali annegano gli sceneggiatori, boccheggiando nel ricreare a stento la controparte visiva di un immaginario che si è dimostrato essere troppo complicato per loro.



Gestione del ritmo non ottimale

Le evoluzioni che si susseguono nello svolgimento della trama sono gestite con poca saggezza: la storia ha il grandissimo pregio di presentare sei personaggi principali interessanti nella loro unicità, e quando - poco dopo l'inizio del viaggio - questi vengono separati in diversi gruppi, la gestione del ritmo narrativo è apparentemente molto semplice.

Basterebbe infatti alternare le trame per creare un ordito avvincente, lasciandoci assaporare solo gli eventi dal forte impatto emotivo che puntellano l'avventura dei protagonisti, evitando con molta tranquillità tutte le scene superflue dal punto di vista espositivo. Invece gli sceneggiatori decidono di fossilizzare ogni puntata su un personaggio diverso, seguendo il suo viaggio senza allontanarsi mai, per poi abbandonarlo nell'episodio successivo, quando il focus si sposta su un nuovo protagonista. In questo modo gli eventi più adrenalinici della storia - non solo in termini di azione vera e propria, ma anche considerando i dialoghi effettivamente importanti per la trama - vengono diluiti da fasi interlocutorie dove accade poco o nulla, affossando la curiosità dello spettatore soprattutto nella parte centrale degli episodi.



Messinscena poco ispirata

La confezione visiva ricreata per questo adattamento seriale è probabilmente il difetto peggiore de La Ruota del Tempo, e questo è incredibile se teniamo conto del budget investito da Amazon per La Ruota del Tempo, che raggiunge cifre per nulla irrisorie. Gli 80 milioni complessivi si rivelano nella bontà degli effetti speciali: dalle manifestazioni visive dell'Unico Potere alla resa in CGI di (pochi) nemici mostruosi, mentre il contorno "quotidiano" della serie soffre a causa di scelte poco ragionate. I costumi dei personaggi nobili sono appariscenti e vaporosi, al limite del farlocco, mentre quelli poveri sono due miseri straccetti scollegati da un qualsiasi senso estetico, che rimane infatti assente ingiustificato.

Un mondo fantasy si restituisce anche attraverso alcune sottigliezze che nel visivo risultano più immediate rispetto alle lunghe descrizioni delle pagine di un libro, ma la Ruota del Tempo decide di puntare al ribasso sulla messinscena, e questo si dimostra soprattutto nella ricostruzione degli interni. I materiali utilizzati nell'allestimento delle scene hanno una resa plastica e irreale, castrando in partenza molte sequenze a causa dell'effetto posticcio che salta subito all'occhio. Al contrario, le scene in esterni sono estremamente curate, con ampie panoramiche che regalano alcuni scorci paesaggistici davvero spettacolari.



Il grande spreco



La storia de La Ruota del Tempo, al netto dei gravi errori di ritmo in fase di riscrittura, rimane molto interessante anche nelle sue evoluzioni più classiche.

Ve lo avevamo già raccontato nelle prime impressioni su La Ruota del Tempo, e ora possiamo concludere dicendo che fino all'ultimo episodio la trama ha un piglio avvincente grazie ai temi universali di Bene e Male, che si contrappongono nel cuore di personaggi mossi da pulsioni primordiali ma anche da macchinazioni più ragionate. Nella nostra recensione de La Ruota del Tempo 1X04 e 1X05 avevamo analizzato come molte scelte narrative lasciassero intendere le ispirazioni di stampo religioso e filosofico che rendono la storia immediatamente riconoscibile e interpretabile, e questi spunti si mantengono vivi ed intriganti fino alla fine. Ma la bontà di queste impressioni è da riferire all'immaginario creato da Jordan, mentre il lavoro degli sceneggiatori si rivela spesso nei grossi tagli all'ordito originale che rendono la trama bucherellata e l'universo fantasy poco profondo. La Ruota del Tempo doveva essere un gustoso antipasto offertoci da Amazon Prime in attesa de Il Signore degli Anelli (una delle serie più attese del 2022), ma il modo poco rispettoso con cui è stato trattato il materiale di partenza ci lascia parecchio preoccupati in vista dell'adattamento del classico di Tolkien.



Un anonimato evitabile

Dal punto di vista tecnico La Ruota del Tempo soffre l'ambivalenza netta che separa diverse sequenze tra di loro. Le scene espositive risultano costruite con lo sguardo attento di una regia votata alla semplicità, mentre le poche fasi movimentate sono caotiche e dallo scarso impatto fisico. La fotografia, inoltre, illumina con troppa veemenza gli interni - già poco piacevoli dal punto di vista dei materiali, come vi raccontavamo in precedenza - mentre le luci di scena (soprattutto le torce) risultano un semplice orpello e non vengono quasi mai utilizzate.

Il fiore all'occhiello della produzione, che risponde al nome di Rosamund Pike, si rivela incredibilmente essere il punto debole di un cast che comunque non si discosta dalla sufficienza. Gli attori principali della storia non restituiscono con particolari guizzi i loro personaggi, ma quantomeno ci mettono passione e carisma nel loro lavoro: l'attrice inglese - che nel corso della sua carriera ci ha deliziato con interpretazioni grandiose - sembra invece un pesce fuor d'acqua, catapultata in un mondo che probabilmente non sente suo. La sua è una recitazione priva di trasporto e i tratti algidi del suo personaggio non possono essere una giustificazione per la sua scarsa presenza fisica nella scena.