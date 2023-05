Sanctuary recensione: la nuova serie Netflix incentrata sul mondo del sumo

Le varie discipline di lotta che ancora oggi vengono praticate vantano una storia in alcuni casi millenaria, ed il sumo non fa certo eccezione. Ovviamente, come molti sport di combattimento odierni, anche questo particolare tipo di lotta si è evoluto nel tempo cambiando regole e stili, ma la sacralità legata a questa affascinante disciplina ha mantenuto riti e cerimonie che sanciscono non solo un impegno dei lottatori nel rispettarsi tra di loro, ma un vero e proprio inchino al sumo stesso, in eventi che vanno ben oltre il concetto di manifestazione sportiva che molti di noi hanno in mente. Tra le serie in uscita su Netflix a maggio 2023, Sanctuary ci porta proprio ad esplorare il mondo del sumo, e considerando che non sono molti i titoli a disposizione del grande pubblico incentrati su questo tipo di lotta, eravamo ansiosi di vedere che tipo di prospettiva la show ci avrebbe regalato, in un viaggio verso il Sol Levante che sa regalare diverse emozioni, cadendo però fuori dal ring in qualche occasione.



Il prezzo della vittoria

Oze (Wataru Ichinose), protagonista di Sanctuary, è un giovane lottatore di sumo che ha intenzione di guadagnare il più possibile per uscire dalla difficile situazione economica nella quale si trova, e guardando al genere dei drammi sportivi, vedere un underdog come personaggio principale non è certo una novità, anche se qui vanno sottolineate alcune caratteristiche di Oze che lo portano a distinguersi.

Quest'ultimo infatti non è il classico astro nascente che si impegna a fondo per raggiungere i suoi obiettivi, e anzi inizialmente il suo rispetto per questa disciplina è quasi inesistente, così come la sua voglia di impegnarsi o migliorare. Entrando in quello che sembra un vero e proprio santuario, il sumo che ci viene presentato non è sicuramente caratterizzato da un ambiente positivo o quantomeno normale, e anche se Sanctuary sicuramente romanza alcune situazioni portandolo all'estremo, il nonnismo che ci accoglie nei primi episodi è sicuramente impattante, portandoci ad empatizzare per il protagonista, vittima continua di sputi, offese e botte, che il giovane supera solo grazie ad una buona dose di arroganza e determinazione. Una situazione che mette dunque a durissima prova gli aspiranti professionisti, per una serie che da subito sfoggia anche un particolare black humor che spesso funziona.



Tornando al ring, ogni lottatore appartiene ad una scuderia diversa, e la vita all'interno di quella a cui appartiene Oze è sicuramente tra gli elementi più interessanti di questa prima stagione, salvo qualche esagerazione messa in atto per accentuare il dramma e la rivalsa del protagonista (tipica però del genere). Il sumo però non è soltanto il dohyo nel quale i lottatori si scontrano, ma anche tutto ciò che vi ruota attorno, dalla vita privata di Oze fino al giornalismo sportivo rappresentato dalla giovane Asuka Kunishima (Shioli Kutsuna).

La storia della reporter potrebbe sembrare un semplice elemento di contorno, ma in realtà ciò che accade in Sanctuary è abbastanza particolare, poiché Asuka non è affatto un personaggio secondario e, anzi, dopo Oze è tra le figure col maggior minutaggio dell'intera serie, aprendo uno spaccato sul mondo del giornalismo giapponese, utilizzato per sferrare un chiaro attacco al mondo del lavoro del Sol Levante ed al sessismo che lo caratterizza. Una scelta sicuramente apprezzabile nel suo intento, che però porta Sanctuary su un terreno scivoloso contraddistinto da risultati altalenanti.



Un percorso traballante

Prima di avventurarci nei problemi che affligono lo show, è giusto precisare che questo è un titolo che il suo compito in parte lo svolge bene. Le emozioni ci sono, così come è ben presente un percorso di crescita che accompagna il protagonista in una maturazione a tutto tondo, mentre gli scontri veri e propri godono di alcune ottime riprese che sfruttando lo slow motion a tratti riescono a restituire la maestosità dei movimenti compiuti dai lottatori, in un corpo a corpo tra veri e propri giganti che sacrificano la loro vita sull'altare del sumo.La lotta di Oze per guadagnarsi il rispetto, e le umiliazioni che quest'ultimo subisce, sono capaci di farci empatizzare per il giovane, e infatti i veri problemi di Sanctuary non vengono dal ring, ma da tutto il resto.

La storyline di Asuka, ad esempio, gode di un ampio minutaggio che porta la serie fuori strada in diverse occasioni, e anche se la sua lotta per farsi valere in una redazione prettamente maschile è interessante, purtroppo non sempre si amalagama bene alla storia che Sanctuary vuole raccontare, nonostante il sessismo vada a toccare non solo la redazione ma anche il sumo stesso. La storia di rivalsa di Asuka è in parte simile a quella di Oze, ed entrambe offrono spunti rilevanti, ma cercando di dargli spazio la narrazione sembra perdere il giusto focus sulla vicenda principale, mettendo carne sul fuoco ma non sempre facendolo nel modo corretto.



Inoltre, purtroppo la sfera privata di Oze non si dimostra all'altezza della vita da lottatore, ed il ritmo che ne consegue è fatto di alti e bassi continui, convincendo solo in parte. Infine, a conferma della parziale riuscita della serie troviamo un finale quantomeno discutibile, nel quale si arriva ad un momento decisivo che viene troncato in favore di un cliffhanger che è chiaramente un tentativo di far rinnovare Sanctuary per una seconda stagione. A conti fatti siamo davanti ad un titolo che ha degli ottimi spunti, ma che per colpa di alcune scelte non molto azzeccate resta in bilico tra il tenere il centro del ring ed essere scaraventato fuori, raggiungendo solo in parte il suo obiettivo.