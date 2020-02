Sanremo 2020, com'è stata la seconda serata: conferma di un successo?

70° Festival della Canzone Italiana: atto secondo. La serata successiva alla prima puntata di Sanremo 2020, che ha sancito l'apertura della kermesse, è da sempre la più complicata da realizzare, sia in vista del classico (e fisiologico) calo di ascolti, sia perché ha la capacità incredibile di mettere sotto la lente di ingrandimento i difetti dell'esordio, rendendoli più evidenti. Dati alla mano, al termine del secondo appuntamento, Amadeus ha forse compiuto un'impresa. Vediamo perché.



La serata

"Love's Theme" di Barry White. Le luci che si aprono sulla scalinata. Una chioma bionda. La follia di Fiorello è al culmine, promessa mantenuta. Fiorello è travestito da Maria de Filippi, in quella che, più che di un'imitazione, ha il sapore di una scommessa persa tra amici. La sintonia con il padrone di casa è alle stelle, l'entusiasmo del pubblico pure.



Arriva una telefonata (siparietto forse costruito, tuttavia riuscitissimo). È proprio la "Queen" (come la definisce lo stesso Fiorello). Un sospiro di sollievo, anche per questa sera le Teche Rai hanno raccolto materiale da riproporre in infinite repliche durante le calde sere d'estate. Il secondo appuntamento ha quindi inizio con le sfide delle seconde quattro Nuove Proposte in gara (che vedono approdare in semifinale Fasma e Marco Sentieri).

È il tris composto da Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno a impreziosire le presentazioni dei big e degli ospiti, rese imprevedibili dalla partecipazione a sorpresa di Novak Djokovic e inframmezzate da due momenti di grande impatto: la reunion dopo oltre tre decenni dei Ricchi e Poveri nella formazione a quattro originale (Marina Occhiena rientra così nel gruppo) e l'indimenticabile duetto tra Tiziano Ferro e Massimo Ranieri.



Gigi D'alessio e Zucchero completano il dedalo di supercantanti non in gara, fino alla convulsa e chiacchierata classifica finale (che prende in esame esclusivamente la valutazione della giuria demoscopica), così aggiornata dopo le esibizioni dei rimanenti dodici artisti che hanno calcato il palco durante il secondo appuntamento:



1 - Francesco Gabbani

2 - Le Vibrazioni

3 - Piero Pelù

4 - Pinguini tattici Nucleari

5 - Elodie

6 - Diodato

7 - Irene Grandi

8 - Tosca

9 - Michele Zarrillo

10 - Levante

11 - Marco Masini

12 - Alberto Urso

13 - Giordana Angi

14 - Gualazzi

15 - Anastasio

16 - Paolo Jannacci

17 - Achille Lauro

18 - Enrico Nigiotti

19 - Rita Pavone

20 - Ricky

21 - Elettra Lamborghini

22 - Rancore

23 - Bugo e Morgan

24 - Junior Cally



Ad una manciata di minuti dalle due del mattino si conclude la seconda serata del Festival. Si tratta di una conferma, visti anche gli straordinari ascolti di Sanremo 2020 (9.963.000 di spettatori, per un incredibile 53,3% di share), sia sul fronte dei pregi, sia su quello dei difetti. È positivo, comunque, individuare come questo Festival si stia costruendo un'identità molto definita, con una mission che non lascia spazio a dubbi: the show first, lo spettacolo prima di tutto.



Amadeus

È il padrone di casa a prendersi gli applausi e la scena, travolto dall'abitudine tutta italiana della rapida salita sul "carro del vincitore". L'intesa con Fiorello gli regala qualche punto in più di share, ma il merito di questo incredibile successo è fondamentalmente tutto dell'ex disc jockey di Ravenna. Nel silenzio, tra le critiche e gli attacchi di giornali, media e politica sta portando a casa dei risultati stupefacenti. Chapeau.

Fiorello e Tiziano Ferro

Piena conferma di consensi anche per i due comprimari di lusso in quest'edizione del Festival. Archiviata l'indimenticabile parodia di Maria de Filippi, Rosario si riprende la scena come cantante, ballerino, interagisce con ospiti e cantanti, istituzionalizzando il cazzeggio da villaggio turistico. Nessuno mai come lui.

Tiziano Ferro regala al pubblico un medley dei suoi più grandi successi, ma alza il livello nel duetto con Massimo Ranieri. Questa è musica, senza se e senza ma.

Laura, Emma & Sabrina

Dopo Rula Jebreal e Diletta Leotta, tocca a Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Sabrina Salerno interpretare la "quota rosa" in carica all'Ariston, tra professionalità targata TG1 e nostalgie degli anni '90 (come di frequente, in quest'edizione del Festival).

Diciamolo subito, la professionalità delle tre non è in discussione, ma forse l'impatto generale è stato meno sorprendente rispetto al duo dell'esordio. Si tratta comunque di interventi gradevoli e ben costruiti. Promosse.



I rimanenti 12 big in gara

Se la prima metà dei big in gara non aveva presentato grandi pezzi, i rimanenti dodici artisti non fanno sicuramente gridare al miracolo. La partenza è forse l'unico acuto della serata: Piero Pelù esordisce alla soglia dei sessant'anni sul palco più complicato, con un pezzo (Gigante) che dà energia e una scossa alla serata.

I Pinguini Tattici Nucleari, Enrico Nigiotti, Levante, Francesco Gabbani propongono canzoni di sicuro impatto radiofonico, nella media dei loro pregevoli repertori. Cosa rimane per il resto? Ben poco, al netto della maschera gettata da Junior Cally (ultimo in classifica) e il twerking sdoganato in prima serata su Rai1 da Elettra Lamborghini.