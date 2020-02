Sanremo 2020, com'è stata la prima serata: Amadeus ce l'ha fatta?

Si è finalmente alzato il sipario sul 70° Festival della Canzone Italiana, attraverso quattro ore di spettacolo che hanno, come sempre, catalizzato l'attenzione di stampa e social media. Al di là, infatti, dell'eterna contrapposizione tra chi ama e chi odia la kermesse, i buoni ascolti di Sanremo 2020 (10.058.000 di telespettatori, con il 52,2% di share) confermano l'impossibilità ad essere indifferenti al nostro "Superbowl", come lo stesso Amadeus ha definito la manifestazione.



La serata

Fiorello in abito talare. No, non è una puntata speciale di Don Matteo, ma l'incipit bizzarro di una serata sempre faticosa da costruire. L'inizio del Festival è infatti da sempre uno dei passaggi più delicati, portarlo a casa nel migliore dei modi mette al sicuro metà del lavoro. E Fiorello, da grandissimo intrattenitore, riesce nell'impresa, lasciando ad Amadeus il compito di traghettare in maniera istituzionale cantanti, ospiti e protagonisti dal palco dell'Ariston agli schermi degli italiani.

Il primo appuntamento parte con le sfide delle prime quattro Nuove Proposte in gara (che vedono prevalere Tecla e Leo Gassman, direttamente proiettati alla semifinale), per poi sfociare nell'attesa gara tra i Big. Diletta Leotta e Rula Jebreal le due muse della serata, tra ironia, impegno e bellezza.



Spazio alla performance di Al Bano e Romina Power (dopo 25 anni con un pezzo inedito), al toccante momento musical-riflessivo di Gessica Notaro, che ha portato sul palco "La faccia e il cuore", racconto in musica firmato da Ermal Meta e Antonio Maggio. Arriva poi il cast del film "Gli Anni più belli", nel quale spicca una poliedrica Emma, pronta a calarsi immediatamente nei panni di interprete/superospite.

La serata si conclude con la classifica parziale vinta da Le Vibrazioni, sul podio annoveriamo anche Elodie e Diodato. Tra i classici fischi della platea, proteste e applausi, cala il sipario sul primo appuntamento di Sanremo 2020. Si tratta di un inizio colorato e deciso, impreziosito da momenti di spettacolo di ottimo livello e qualche immagine da gettare in pasto ai più feroci creatori di meme.



Amadeus ce l'ha fatta?

Gli occhi di tutti erano puntati, ovviamente, sulla prima conduzione di Amadeus, uscito miracolosamente indenne dalla tempesta di polemiche dei giorni scorsi. Superata la tensione dei primi secondi, appare immediatamente a proprio agio, forte della carriera ultratrentennale alle spalle.

Questo Festival è un po' un riconoscimento (e, al contempo, un elogio) alla sua normalità, nel mondo catodico dei "freak" a tutti i costi. L'intesa fraterna con Fiorello, l'interazione galante e peperina con le co-conduttrici e l'accenno autoironico alle gaffes delle ultime settimane sono l'amalgama perfetto di uno stile istituzionale e impeccabile.



Fiorello e Tiziano Ferro

I due mattatori "sottobanco", le spalle "ma non troppo", sono una scommessa perfettamente riuscita. Il monologo d'apertura dello showman siciliano regala fotogrammi da Teche Rai, le cover di "Nel Blu dipinto di Blu" e "Almeno tu nell'universo" del cantautore di Latina sono i momenti musicali più alti dell'intera serata, tra commozione e rivisitazioni. L'atto di umiltà di Tiziano Ferro, in lacrime dopo l'esibizione dedicata a Mia Martini e profondamente autocritico sulla propria performance, è una delle fotografie più belle di questa prima serata.

Fiorello intrattiene, punge, diverte, "scongela" un pubblico di ghiaccio in pochissimi minuti. Tiziano Ferro emoziona, regalando in maniera totalmente autentica il suo vissuto al pubblico. Talento senza fine.



Diletta&Rula

Il Festival dai sapori anni '90 cerca di sradicare uno dei cliché più forti durante quel decennio: le vallette, la mora e la bionda, le belle e mute. Diletta Leotta e Rula Jebreal provano ad essere protagoniste di questa mission tra alti e bassi, momenti autentici e passaggi un po' costruiti. Lo sketch autoironico e il monologo sulla bellezza della catanese fanno da contraltare al racconto intimo e potente della giornalista palestinese. È il paradosso del politically correct, che ha invaso ogni dimensione, ogni appuntamento.



Il monologo di Diletta Leotta è quasi costretto a "giustificare" la bellezza della conduttrice sportiva con un discorso un po' trito e, a parer nostro, non pienamente riuscito nel messaggio che cercava di veicolare. Rula, invece, confeziona senza dubbio il momento più toccante della prima puntata, con uno storytelling straordinario e ben riuscito (qui il video del toccante monologo di Rula Jebreal).

I primi 12 big in gara

La prima metà della mela non è così succosa come ci si poteva aspettare. Irene Grandi apre la sfilata di interpreti che regalano pezzi francamente non così memorabili, tra apprezzabili sforzi e qualche buco nell'acqua troppo rumoroso. Achille Lauro prova a dare uno shock di mezza sera con una rivisitazione del tutto personale della spoliazione di San Francesco (occasione ghiotta intorno alla quale ironizzare per Fiorello, tra fotografie e battute).

Rita Pavone si mostra potentissima in un pezzo che parte a mille, ma si sgonfia immediatamente dopo il primo ritornello. Elodie, Gualazzi, Diodato ed Alberto Urso portano in gara brani molto radiofonici (che probabilmente scaleranno le classifiche di Spotify), mentre Le Vibrazioni (primi a sorpresa) gareggiano con ritornelli tipicamente sanremesi, giocando d'astuzia (l'interpretazione simultanea per i non udenti è una trovata che di sicuro regalerà qualche consenso in più). Morgan e Bugo non convincono la platea, confezionando per adesso l'ultimo posto in classifica. Per ora buona musica, ma senza guizzi.