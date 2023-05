Il Sarto recensione: la solita serie drammatica turca su Netflix

Dopo aver attraversato il Giappone nella recensione di Sanctuary, ora ci spostiamo in Turchia per seguire la storia de Il Sarto su Netflix, serie drammatica turca della quale vi avevamo parlato anche nel nostro articolo dedicato alle serie Netflix di maggio 2023. Come capirete nel corso di questa recensione, il titolo di Cem Karci tenta di dare vita ad un'opera che unisce elementi solitamente riscontrabili in thriller, titoli drammatici e soap, ma nonostante l'ambientazione ed il fascino di alcuni elementi della cultura turca, la storia già dopo il primo episodio sceglie di sbarazzarsi di ogni mistero mostrando da subito tutti quelli che saranno i principali temi delle puntate successive, per una scelta che si rivela piuttosto azzardata.



Personaggi su misura

Al centro della vicenda principale de Il Sarto troviamo il talentuoso Peyami (Çagatay Ulusoy), indaffarato nel realizzare abiti di pregevole fattura per clienti importanti e facoltosi. Peyami si dedica anima e corpo al suo lavoro, e quando l'amico Dimitri (Salih Bademci) decide di commissionargli un vestito per il suo matrimonio, Peyami è ben felice di aiutarlo. Tutto è pronto per le nozze, ma dopo averci fatto conoscere i due personaggi, ecco che la serie ci mostra anche la promessa sposa, ovvero Esvet (Sifanur Gül).

La situazione nella quale il suo personaggio viene messo in scena mette subito a nudo tutti gli elementi che andranno a comporre la prima stagione, tra famiglie senza scrupoli, patti nascosti, ed un Dimitri che col passare degli episodi diverrà sempre di più un'autentica mina vagante pronta ad esplodere e colpire chiunque. Purtroppo i misteri e le trame dei vari protagonisti che affollano il primo capitolo sono però le uniche che avranno seguito, e la serie esaurisce in fretta ciò che ha da dire, faticando nell'invogliare lo spettatore a continuare a seguire la sua storia. A peggiorare la situazione troviamo dei protagonisti assolutamente monocorde, dove l'unico che mostra un minimo di sviluppo è Peyami, mentre gli altri mantengono i loro ruoli dall'inizio alla fine, rendendo prevedibile tutto ciò che accade nel corso di questa prima stagione. Difficilmente verrete spiazzati o colpiti dalle svolte più importanti che vengono messe in atto, e ben presto anche la follia di Dimitri finisce per rendere il ruolo poco interessante e privo di reali spunti che avrebbero potuto accendere la storia, mentre Esvet e tutti i personaggi secondari si limitano semplicemente ad interpretare lo stesso ruolo che gli vediamo affibbiato dai primi episodi, senza nessuna scossa di sorta.



Troppo prevedibile

I 7 episodi de Il Sarto cercano di mantenere un ritmo accettabile giocando sulla furia di Dimitri e sulle scelte che compie Peyami, ma le vicende raccontate difficilmente vi cattureranno, anche perché questa è una serie assolutamente priva di coraggio che purtroppo finisce per sfruttare in modo molto superficiale il setting alla base, e propone una storia già vissuta in centinaia di titoli simili.

Inoltre, tutto in questa prima stagione sembra essere costruito in vista del finale, ma ecco che quando arriva il momento decisivo si ripresenta l'ennesimo cliffhanger che rimanda ad una seconda season prevista per questa estate. L'unico merito di questa prima tornata di episodi è dunque quello di non risultare eccessivamente pesante, anche se come detto è difficile lasciarsi trascinare da una storia così prevedibile e, a questo punto, visto che ci sarà un seguito, speriamo che l'epilogo possa dare finalmente vita ad una svolta in grado di trasformare Il Sarto, anche se l'esito rischia in realtà di essere più banale del previsto. Infine, va evidenziato che i problemi della sceneggiatura curata da Rana Mamatlioglu e Bekir Baran Sitki si ripercuotono non solo sulle vicende narrate, ma anche sul cast e sulle loro interpretazioni, visto che lo scarso spessore dato ai personaggi li costringe ad assumere sempre gli stessi atteggiamenti. Per quanto riguarda il versante tecnico, anche qui non ci sono sicuramente guizzi creativi memorabili, anche se considerando tutto il resto era anche difficile sperare in qualcosa di diverso.



In conclusione, Il Sarto non è certo come ce lo aspettavamo; una serie che pur partendo da spunti interessanti decide di puntare tutto sul dramma inscenato dai protagonisti, facendo svanire qualsiasi speranza di assistere a qualche colpo di scena in grado di sovvertire le previsioni. Visto quanto detto, crediamo che su Netflix possiate trovare show di ben altro spessore, e anche gli amanti del genere difficilmente riusciranno ad apprezzare il risultato ottenuto da questo titolo.