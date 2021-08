Schmigadoon! Recensione: lo show musicale Apple stona sul finale Recensione

All'inizio di Schmigadoon! eravamo esattamente come i protagonisti, incuriositi seppur del tutto confusi su cosa stesse accadendo nella serie inedita di Apple TV+ (a proposito, non perdetevi le uscite Apple TV+ di agosto 2021!). Le coreografie ci avevano da subito conquistato, la messinscena era sontuosa nel suo essere così pastellosa. I costumi e il corpo di ballo volteggiavano con una presenza scenica perfettamente orchestrata, un esercito di colori e sorrisi tutti al servizio del mondo dei musical e, in questo, completamente immersi. Gli interrogativi però dilagavano, nonostante la luminosità della cittadina di Schmigadoon!, stessi e ulteriori rispetto a quelli dei personaggi interpretati da Cecily Strong e Keegan-Michael Key.



Nelle nostre prime impressioni su Schmigadoon! il dubbio era infatti quanto questa squisitezza iniziale potesse in verità essere solamente uno specchietto per le allodole, dove a mancare era la sostanza e l'originalità sotto la luccicante superficie del prodotto Apple TV+. Eppure, proseguendo Schmigadoon! ha dimostrato di essere certamente sempre l'impeccabile copertina di un film musicale di quelli che si vedevano proiettati negli anni '50-'60, ma di riservare anche alcune chicche narrative e sonore da poter ritrovare nei personaggi e nelle loro narrazioni.



Gli equilibri tra musical e problemi di coppia contemporanei

L'utilizzo del genere a cui la serie di Cinco Paul e Ken Daurio si affida rimane riferimento primo e costante per il delineamento degli eventi e degli insegnamenti che i protagonisti dovranno apprendere nel corso della storia. Ma è nel connubio tra gli stereotipi della classicità e l'incontro con la modernità di Melissa (Strong) e Josh (Key) in cui vanno sviluppandosi le intuizioni più divertenti di Schmigadoon!, dalla canzone sul concepimento e la nascita dei bambini alla dichiarazione del proprio orientamento sessuale da parte del sindaco Menlove (Alan Cumming).

Le continue contraddizioni e gli squilibri tra apparente perfezione dei musical classici e i problemi di coppia reali dei due protagonisti suscitano i momenti di ilarità più pronunciata, sospingendo lo spettatore maggiormente dentro le stradine e le esistenze dei personaggi di Schmigadoon!. Più Josh e Melissa si inseriscono nelle dinamiche del paesino e, così, del musical, più il pubblico li asseconda compiendo il medesimo passo, riuscendo a godere a pieno dello spirito e della rivisitazione delle opere ballate e cantante. Un tappeto su cui la struttura della serie va costruendosi cosciente di dover attraversare vari step, che sono poi gli stessi affrontati dal genere all'interno di ogni singola narrazione cinematografica. Elementi di cui anche i protagonisti sono al corrente così da decidere infine di farne inevitabilmente parte, cercando di trarre dall'assurdità della situazione ciò che è meglio per loro stessi e per il loro essere una coppia.



Ad accompagnarli nelle melodie armoniose di Schmigadoon! una sequela di personaggi che, anche loro ricalcando il musical, vanno donando al pubblico non solo personalità ben distinte pur nel loro essere (volontariamente) macchiettistiche, ma interpretazioni lodevoli da veri e propri applausi a scena aperta.

Da quella di Ariana DeBose che vedremo anche nel prossimo West Side Story di Steven Spielberg, al personaggio mascalzone di Aaron Tveit già conosciuto come l'Enjolras del Les Misérables del 2012, nonché con la piccola, ma sempre graditissima partecipazione di Jane Krakowski, costantemente divisa tra teatro e tv, oltre che vincitrice di un Tony Awards.



L'ultima canzone di Schmigadoon!

Se è perciò in un certo entusiasmo che finisce per tramutarsi quella reticenza provata in principio, è con un ulteriore cambio di rotta che la serie volge al suo epilogo, vanificando leggermente le trovate comiche che avevano formato le sue puntate centrali, dando come l'impressione di interrompere il racconto all'improvviso. I soli sei episodi di Schmigadoon! vanno contraendosi sul finale di stagione che sopraggiunge come troncato e precipitoso.

Poco approfondito rispetto al discorso attorno alla relazione d'amore tra Melissa e Josh, che sorprende in fretta e furia proprio quando la storia andava facendosi più appassionante. La serie lascia così la sensazione che sarebbero servite altre puntate per riuscire a portare a compimento un discorso amoroso degno e completo per i personaggi, tanto quelli principali quanto quelli collaterali.



Una mancanza che riporta lo spettatore ai sentimenti contrastanti del primo episodio, pur avendo fin qui goduto dell'operazione seriale. Contenti di aver fatto comunque una veloce capatina nella ridente Schmigadoon!, avendo gioito di alcune sue piacevoli trovate e altre decisamente esilaranti, il prodotto Apple TV+ ha sicuramente un gran cuore, ma non sa bene come dichiararlo. E forse, per dimostrarlo appieno, sarebbe servito solamente il tempo di un'altra canzone.