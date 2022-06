Scissione Recensione: una delle migliori serie dell'anno

Scissione è una delle migliori serie dell'anno - come avevamo intuito dal nostro first look di Scissione. E, in una prospettiva più larga, appartiene alla migliore piattaforma streaming di cui è possibile usufruire al momento. Apple TV+ continua a sfornare prodotti di una qualità sopraffina, troppo poco chiacchierati, ma soprattutto sponsorizzati, rischiando di passare in sordina in un mare di offerte mediocri o dimenticabili che nelle loro intere proposte seriali non valgono un solo pilot di questa finestra digitale - scoprite le serie Apple TV+ di giugno 2022. Lo show ideato da Dan Erickson è solo l'apice, insieme ad un'altra manciata di imperdibili prodotti, di un panorama di narrazioni originali che colpiscono per la squisitezza della scrittura e, in particolar modo, per l'unicità che ogni storia propone, che va dalla stesura del racconto alla costruzione della messinscena che compone un immaginario identificabile e straordinario.



Un lavoro dispotico

Portandoci nei corridoi tutti uguali della Lumon Industries, seguendo le figure dei dipendenti guidati da Adam Scott e percorrendo con loro passaggi angusti e asettici che ricordano la riproduzione in scala di una società del controllo, Scissione edifica un universo costruito su di una politica aziendale che suggerisce i contorni di una religione.

Un fanatismo in cui i personaggi si crogiolano nel nome di Kier e ne esaltano le virtù e i doni, non dubitando mai della missione che l'eletto ha affidato loro, credendo incondizionatamente ai benefici della divisione della personalità che vede i lavoratori vivere una vita al di fuori totalmente scollegata e distaccata rispetto a quella all'interno del loro isolato ufficio. La distinzione dell'Io, che diventa tema fondamentale di Scissione, è la colonna attorno a cui Erickson innalza un thriller che riflette non più sulla coscienza suscitata nell'intimità delle macchine, come accade spesso nei futuri distopici, ma in quella formata e vivente nella dualità dei personaggi della serie, che conducono due esistenze separate dentro e fuori la Lumon. La disumanizzazione dell'umano che il prodotto di Apple TV+ porta avanti è il motore portante con cui innescare le più stimolanti osservazioni che interrogano sul processo della scissione che divide in due il protagonista Mark e annessi colleghi.



La sensazione è quella di trovarsi di fronte ad una clonazione che in realtà riguarda solamente lo sdoppiamento del medesimo essere vivente, che annulla in qualche maniera una parte di sé per metterla al servizio di un'azienda milionaria per cui diventa ape operaia. Rendersi incoscienti, distaccati, lontani dalla propria vita annullando qualsiasi ideale o giudizio, credendo di farsi solamente involucri vuoti. Ma è il ribollire di una coscienza che è impossibile mettere a tacere che avvierà la rivolta negli episodi di Scissione, la scoperta di un mondo altro in cui qualsiasi essere è più di quanto si può fargli credere e che fa rivivere il Winston Smith del 1984 di George Orwell nel protagonista di Mark Scout.



I due mondi di Scissione

L'ideazione delle regole e dei doveri della Lumon, l'attenzione ai dettagli, la precisione nelle punizioni e nei benefici che vengono concessi o a cui vengono obbligati i suoi dipendenti, contribuiscono alla fascinazione di un ambiente che la serie riproduce con meticolosità minuziosa, facendo dell'azienda un piccolo Stato con leggi e istruzioni che amplificano l'attrattiva della serie.

La sospensione surreale delle location, i waffle party e la sala del personale come luogo di detenzione e punizione enfatizzano la pericolosità immobile che Scissione suscita e che attira nella creazione di una vera e propria dittatura silente pronta a crollare al richiamo dell'indipendenza e della libertà di potersi far riconoscere come persone. L'inizio dei dubbi e delle domande che mettono in crisi qualsiasi fede, facendo cadere miti e dei. Dall'annullamento alla riconquista della propria esistenza, dal non accettare più il mistero e l'oscurità delle loro azioni ritrovando la scintilla per accendere il pensiero cosciente e critico, con Scissione l'intelletto dello spettatore viene interpellato per interrogarsi su cosa ci rende umani e viene intrattenuto dalla tessitura di un intrigo in cui ci si perde. Dimettersi è necessario per i personaggi, ma impossibile per il pubblico, che di quel piano della Lumon vuole svelare il contenuto di ogni stanza, temendo e ricercando una risposta.