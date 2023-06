Secret Invasion 1x01 recensione: risorgere dalle ceneri del dolore

Era dal 2019 che attendevamo nuovi chiarimenti diretti sulla questione Skrull/Nick Fury. Il primo episodio di Secret Invasion, la nuova serie Marvel disponibile su Disney+ a partire dal 21 giugno 2023, si impegna proprio in questo senso, gettando le basi di una storia che parte da un passato che tutti conosciamo, ibridandolo all'evoluzione silenziosa dei suoi protagonisti per poi coinvolgerli in una partita a scacchi fatta di ombre, segreti e non detti. A differenza di altri prodotti nel catalogo, questo racconto dimostra fin da subito la propria impronta adulta e complessa, cercando di riproporre alcuni modelli narrativi provenienti dalle sue origini cartacee, per poi reinterpretarli in una spy story dai canoni classici, in cui il dolore interiore diventa il principale motore di ciò che accade sullo schermo.



Risorgere dalle ceneri

La prima puntata di Secret Invasion introduce già numerosi elementi nei suoi oltre 50 minuti, in una trama che pare promettere molto agli appassionati.

Traendo le sue radici narrative da una serie di eventi che abbiamo visto e sentito in precedenza nell'MCU (questa cosa è stata accennata anche nel nostro first look di Secret Invasion), la serie c'introduce in un contesto che, oltre a citare prodotti come Visitors, si serve del genere spy per narrare la difficile situazione in cui vertono, attualmente parlando, i gruppi Skrull presenti sul pianeta Terra (se siete interessati ad approfondire gli eventi precedenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Captain Marvel). Sarà compito di Nick Fury (Samuel L. Jackson) comprendere cosa sta accadendo e quali sono le profonde implicazioni di alcune scelte che stanno sconvolgendo gli equilibri segreti del pianeta. Il tavolo da gioco è pieno di pedine che aspettano di essere mosse in una partita che si avvarrà della sua esperienza e di un profondo sentimentalismo radicato nella storia passata e presente degli Skrull.



Un oscuro racconto di spionaggio

Secret Invasion sceglie di raccontarsi attraverso uno stile ben preciso che richiama le classiche storie di spionaggio e un certo tono noir fatto di ombre e segreti, mantenendo il pubblico sempre col fiato sospeso. La stessa narrazione si avvale di una serie di informazioni, passate e presenti, per complicare ulteriormente il materiale trattato e tenere costantemente gli spettatori all'oscuro, specialmente se convinti di conoscere fin dall'inizio la verità dei fatti. Così, tutto ciò che accade sullo schermo, pur discostandosi dal fumetto originale da cui è stato tratto, tiene in grande considerazione alcune delle sue potenzialità narrative più famose, utilizzandole in un contesto adulto e complesso fatto di nomi, accordi, ideali e una violenza pronta a veicolare una rabbia manifesta dai primi minuti di narrazione.

Il punto forte dello show, per ora, è il suo cast, composto da volti noti che riescono a essere credibili nei loro ruoli. Oltre alla grande interpretazione di un Samuel L. Jackson impegnato a delineare un Fury diverso e rotto sia interiormente che esteriormente, spiccano anche i personaggi di Olivia Colman (Sonya), Ben Mendelsohn (Talos), Emilia Clarke (G'iah), Cobie Smulders (Maria Hill) e Kingsley Ben-Adir (nel ruolo dell'antagonista principale, Gravik)



Nel promettere una storia piena di colpi di scena, quindi, Secret Invasion sta gradualmente delineando un contesto di guerra molto oscuro e intimo, in cui le sofferenze di un Fury che sembra quasi irriconoscibile anticipano una serie di eventi che coinvolgeranno ogni singolo personaggio in gioco, immergendolo in una rete di informazioni e sviluppi che potrebbe riservare sempre nuove sorprese, specialmente se la qualità generale rimane a questo livello.