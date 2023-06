Secret Invasion 1x02 Recensione: le dolorose conseguenze del fallimento

C'è un dettaglio cruciale che a livello di comunicazione vogliamo sia il più chiaro possibile: siamo i primi ad aver lodato, nel nostro first look di Secret Invasion, il fatto che la nuova serie Marvel si sia presentata in maniere molto differenti rispetto ai prodotti che l'hanno preceduta, ma ciò non la rende automaticamente qualcosa di convincente. È meglio evitare fin dal principio qualunque possibilità di una dicotomia assoluta, come se ormai ogni cosa sfornata dal MCU debba essere giudicata dalla quantità di battute e gag presenti e solo da questo dipendesse la valutazione finale. Altrimenti, seguendo una logica del genere, ad esempio, la trilogia dei Guardiani della Galassia non dovrebbe essere tenuta in così alta considerazione, no? Secret Invasion va dunque lodata non per la quasi totale assenza di battute, ma perché è una scelta perfettamente coerente al tipo di storia più cupa e più matura che vuole raccontare.



E il secondo episodio è un eccellente manifesto di ciò, per una serie che addirittura rinuncia volontariamente alla spettacolarità - che nei prodotti Disney sembra un po' sempre dover fare capolino ad ogni puntata - pur di preparare quanto più possibile la sua scacchiera. Non è un capitolo perfetto, anzi, più di qualche aspetto ci ha lasciato un pizzico di amaro in bocca. Eppure è difficile non lasciarsi trasportare dall'ambizione e dalla portata che la forse l'ultima avventura di Nick Fury vuole perseguire e mettere in campo, senza facilitazioni di sorta o eccessive semplificazioni.



Affrontare le conseguenze

Non a caso, infatti, l'intera puntata è in sostanza dedicata alle conseguenze dell'attentato di Mosca da parte di Gravik (Kingsley Ben-Adir) e della sua fazione ribelle di Skrull - qui potete recuperare la nostra recensione di Secret Invasion 1x01. Un fallimento che lascia ulteriori cicatrici su Talos (Ben Mendelsohn) e soprattutto su Fury (Samuel L. Jackson), sempre più un uomo solo a lottare contro un'invasione dalle proporzioni molto più mastodontiche di quanto avesse preventivato mentre il mondo è troppo impegnato ad evitare un terzo conflitto mondiale per ascoltarlo seriamente.

L'episodio in fondo è tutto qui, è una continua parabola discendente che vede l'ex capo dello Shield in carenza endemica di alleati e amici cui affidarsi per portare avanti una battaglia del genere - anche la motivazione per cui non vuole contattare gli Avengers sembra tutto sommato valida o comunque migliore di tanti altri prodotti del MCU. Insomma, una classica discesa negli abissi coronata naturalmente dal momento d'oro del nemico numero uno, quel Gravik che invece ora può riscuotere ancora più consensi dopo la riuscita del suo piano.



Ed è affascinante proprio perché, come anticipavo in apertura, non cerca alcuna scorciatoia: l'attentato di Mosca ha ripercussioni politiche mondiali e vengono effettivamente affrontate, Fury diventa a seconda dei casi una persona di interesse o un capro espiatorio, gli schieramenti in campo che tentano di ricercare la verità si moltiplicano a dismisura. Con in più quell'aggiunta stuzzicante di una tensione mai sopita di non potersi fidare di nessuno, poiché in fondo chiunque o quasi potrebbe rivelarsi uno Skrull nemico nel momento decisivo.



Forse troppa quiete

Certo, non aspettatevi un livello alla House Of Cards per profondità nella descrizione di questi processi, ma nell'ambito di produzioni estremamente commerciali l'ambizione - e la discreta violenza visiva che accompagna i toni più cupi - produce risultati comunque tangibili. Il problema della seconda puntata, secondo noi, è più che altro il fatto che non porta davvero avanti la trama di Secret Invasion. Non ci sarebbe nulla di male in un capitolo di transizione, intendiamoci, però stiamo parlando di una miniserie in 6 episodi e allora la scelta di bloccarsi quasi totalmente non sembra più così saggia e prende le sembianze di uno scherzare con il fuoco.

È evidente che faccia un lavoro monstre nel preparare minuziosamente ogni pedina in campo e giocare con la contrapposizione tra la caduta dell'eroe e l'ascesa del villain, ma a nostro avviso qualcosa pure sul finale che spingesse più in avanti la storia o introducesse meglio la puntata della prossima settimana si sarebbe potuto inserire.



Non sarebbe la prima serie che, nella smania di voler introdurre tutto con attenzione maniacale, alla fine spreca minutaggio essenziale per ritrovarsi a concludere in fretta e furia. Forse è appunto un po' il timore provocato dalle altre produzioni seriali Marvel, che a livello di ritmo si sono sempre perse in un modo o nell'altro, ma per una volta vorremmo davvero un'evoluzione a tutto tondo dei Marvel Studios, non solo nelle intenzioni che a dir la verità sono sempre state lodevoli.