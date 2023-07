Secret Invasion 1x03 Recensione: un episodio tra luci e ombre

Se abbiamo lodato più e più volte ormai Secret Invasion per il suo tono radicalmente differente dalle altre produzioni MCU ed elogiato la nuova avventura seriale dei Marvel Studios in quanto tale cambiamento accompagna perfettamente la tipologia di storia raccontata, la sensazione arrivati a metà percorso è che qualcosa non sia ancora al posto giusto. È una bizzarra sensazione quella di ritrovare quasi al completo le componenti che si chiedevano da anni e comunque non sentirsi soddisfatti al 100%: la storia più cupa, più matura, più violenta, più complessa fatta di spionaggio ed operazioni ad alta tensione è qui, dovrebbe farci esultare e invece ne siamo soltanto compiaciuti e poco più. Ed è un sentimento che va al di là degli immediati difetti riscontrati, come ad esempio l'eccessiva flemma del secondo episodio (qui potere recuperare la nostra recensione di Secret Invasion 1x02) o la messa in scena di alcune sequenze che poteva essere più curata e meno celere - la scena di Gravik con il Consiglio è forse il caso più lampante, si passa un po' troppo facilmente dalla repulsione alla sua accettazione.



Ecco, il terzo episodio, pur offrendo come sempre in Secret Invasion dei momenti di altissima qualità e una dose generosa di suspense ottimamente realizzata, ha forse offerto la prima tangibile prova a sostegno a quella sensazione che abbiamo descritto, perché nel disegno imponente della lotta contro gli Skrull un dettaglio di non poco conto inizia a dare fin troppi problemi.



Una storia raccontata con il sangue

Il piano di Gravik (Kingsley Ben-Adir) continua a svilupparsi ininterrottamente e le sue macchinazioni stanno prendendo sempre più possesso di una Terra sull'orlo del collasso e del caos, ma sa di avere un traditore nei suoi ranghi e organizza una tranello per catturarlo. Nel frattempo Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn), grazie alle informazioni fornite da G'iah (Emilia Clarke), tentano disperatamente di rallentare quella che sarebbe a tutti gli effetti una Terza Guerra Mondiale.

Ora, partiamo dall'assunto basilare: non si tratta affatto di una puntata deludente o fastidiosa da guardare, anzi, è ricca di scene ben realizzate se non addirittura molto impattanti. L'atteso confronto tra Talos e Gravik, in primis, a livello di presentazione, fascino e di visioni del mondo incompatibili che si scontrano inesorabilmente non può che spiccare e dimostra per l'ennesima volta il carisma del leader Skrull, che in controtendenza con la stragrande maggioranza dei villain targati MCU compie azioni e si adopera davvero, evitando di impelagarsi in una fase infinita di preparazione che permette agli eroi di salvare l'universo ogni volta.



Insomma, è una minaccia tangibile di gran lunga più intimidatoria e temibile rispetto agli elfi oscuri di Thor: The Dark World o la Tracksuit Mafia di Hawkeye. È una figura macabra che non si fermerà dinanzi a nulla pur di portare a compimento il suo piano, di cui scopriamo ulteriori dettagli - con qualche tenue riferimento ai Fantastici 4? Ma stiamo solo selvaggiamente speculando. E naturalmente non si può non menzionare l'intera sequenza in chiusura di episodio, ricca di pathos e suspense dove ogni secondo conta e potrebbe risultare decisivo, come ogni thriller dovrebbe fare.



Un mistero che si sta sgonfiando

La problematica principale che, almeno dal nostro punto di vista, sta affliggendo Secret Invasion non è allora la gestione della sua trama portante, bensì un aspetto non meno cruciale: la caratterizzazione del suo protagonista, quel Nick Fury finalmente al centro di un progetto dopo aver fatto parte del MCU fin dagli albori. L'intuizione di portare un Fury per certi versi scarico, un po' fiacco e segnato dalle recenti follie causate da Thanos è sensata ed intrigante, innanzitutto perché già si tratta di una delle rare situazioni in cui il Blip ha avuto un reale impatto sul Cinematic Universe - altrimenti vergognosamente ignorato come se non fosse mai accaduto. Ma è una decisione che va oltretutto inquadrata nel contesto di un percorso, di una crescita che lui avrà nel corso della miniserie per portare a termine la sua ultima battaglia. Non ci sembra una supposizione talmente folle, no?

Però Secret Invasion punta una parte consistente delle sue fiches su cosa lo stia tormentando e fino ad ora noi non sappiamo assolutamente nulla. E abbiamo già avuto almeno 4 personaggi che hanno fatto a Fury lo stesso ed identico discorso - sei sparito con il Blip, sei tornato cambiato e poi sei scomparso di nuovo. Sta diventando un girotondo infinito estremamente seccante, un buon thriller avrebbe già sparso qualche indizio consistente per generare curiosità e dare contesto ad un protagonista particolarmente diverso dal solito. Al momento, a metà serie, l'unico risultato che ci resta in mano è un quantitativo considerevole di minutaggio ripetuto alla nausea senza indizi, senza tracce e un'aura di mistero che si sta sgonfiando.