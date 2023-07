Secret Invasion 1x04 recensione: più noir che mai, ma...

Il quarto episodio di Secret Invasion cerca di mettere nuovamente in luce l'identità adulta e drammatica di questa serie tv, nel tentativo di sporcarne ancora di più le vicende, intrecciando gli eventi attuali con il passato dei protagonisti. Le ombre delle promesse mancate e dell'imperfezione umana sono il principale combustibile per una rabbia aliena che trova solo nella violenza una via d'uscita ragionevole. Ancora una volta, Nick Fury è costretto a ripercorrere i passi di un'identità, la sua, che pare essere distante anni luce dalla stanca carcassa che vediamo sullo schermo. Tuttavia, qualche asso nella manica segreto può ancora riservare sorprese del tutto inattese.



Essere sé stessi al di là di tutto.

Il nuovo episodio di Secret Invasion riprende dagli istanti che hanno chiuso le vicende passate, immergendoci nuovamente nell'azione in corso. Se da una parte la scoperta di un piano B dell'agente infiltrato (la talpa) precedentemente scoperto stupisce, per il resto del minutaggio si torna sulla grande scacchiera su cui ci si è mossi fin dagli istanti iniziali.

Gli Skrull guidati da Gravik (Kingsley Ben-Adir) vogliono portare a compimento il loro piano a tutti i costi, anche a rischio della propria vita. La loro rabbia si manifesta con un attacco diretto all'America, che ancora una volta mira a destabilizzare l'equilibrio mondiale. Oltre all'azione sul campo, Secret Invasion 1x04 è anche un episodio molto intimista, con l'obiettivo di approfondire, un minimo, il rapporto che Fury (Samuel L. Jackson) ha costruito negli anni con Priscilla/Varra (Charlayne Woodard). Il loro confronto diretto rappresenta il cuore pulsante dell'intera narrazione, mettendo in luce alcune ombre sia nella relazione a unirli, che nel cambiamento vissuto dopo il Blip da parte dello stesso Nick (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Secret Invasion 1x03). Le sue attuali condizioni sono infatti motivo di scherno da parte degli altri protagonisti, impegnati a sottovalutare un vecchio apparentemente inerme ma comunque pronto a entrare in azione quando serve.



Così le ombre di questa serie diventano ancora più oscure, giocando continuamente con le capacità degli Skrull di mutare forma e col peso delle maschere che sono costretti a indossare, da tantissimo tempo, a causa della loro natura di nomadi spaziali senza una vera casa in cui vivere serenamente. È proprio questo conflitto interno a dividere le due fazioni attualmente in lotta, coinvolgendo anche la razza umana in una serie di scontri di cui quest'ultima non è ancora pienamente consapevole.



Ancora più noir di prima.

A differenza degli altri episodi, in questo caso Secret Invasion tenta un approccio narrativo più noir, legato alle emozioni dei singoli personaggi. Nel farlo, però, rallenta ancora di più il ritmo generale (come avevamo già sottolineato nella recensione di Secret Invasion 1x02) a favore di un approccio narrativo che oscilla tra un romanticismo particolare e intimo, e il dramma palese e struggente di alcuni sviluppi molto diretti.

La guerra rimane il centro focale di questa serie tv, ma va intesa come una lotta per la sopravvivenza al prezzo della vita degli altri. Non sembra esserci spazio per la diplomazia, abbandonata definitivamente da una parte della razza Skrull, dalle cosiddette "nuove leve", impegnate ad affermare un'ideologia bellicosa senza paure e limiti. Il sottotesto della storia è più chiaro che mai, così come la direzione in cui si sta muovendo Secret Invasion (soprattutto quando si parla di Super Skrull), anche se lo stile generale sembra preferire un'attenzione specifica all'essenza stessa dei personaggi coinvolti, accompagnati da una politica che a volte li opprime e soffoca, mentre altre li guida e sprona.



Violenza ideologica sanguinaria.

Come accennato in precedenza, Secret Invasion si distingue da molti altri prodotti Marvel imbastendo un discorso dalle tonalità prettamente adulte. Si tratta di una spy story dalle sfumature fantastiche in cui i protagonisti non affrontano solamente una minaccia enorme e apparentemente inarrestabile, ma devono farlo tenendo conto del peso di ogni singola azione. Le conseguenze sono un elemento centrale nel groviglio politico proposto dal racconto in questione, cui si aggiunge una particolare attenzione al bagaglio ideologico di ogni personaggio.

Tuttavia, questa sensibilità nella scrittura tende a diluire il proprio valore creativo con una serie di sviluppi che sono sì violenti e spietati, ma ancora abbastanza superficiali nel complesso. La scelta di mantenere costantemente un mistero sugli eventi in corso potrebbe funzionare e mantenere alto l'interesse del pubblico, sperando che con il passare degli episodi tutti i nodi vengano sciolti nel modo più naturale possibile.