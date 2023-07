Secret Invasion 1x05 Recensione: disastro Marvel scongiurato o ci risiamo?

Alla fine dei conti è tutto riconducibile sempre ad un problema di gestione generale quando si ha a che fare con i Marvel Studios e le loro produzioni seriali. Infatti arrivati a questo punto, cioè ad un solo appuntamento dalla conclusione, emergono per l'ennesima volta pure in Secret Invasion le solite problematiche, delle accelerazioni eccessive sulla trama e dei salti logici per portarla a termine. D'altra parte, non riusciamo a sentirci così delusi come in passato, in quanto si percepisce ad ogni scena la voglia di creare qualcosa di importante, diverso, guidato da personaggi incredibilmente carismatici con motivazioni molto meno semplicistiche rispetto alle precedenti occasioni. La nuova serie del MCU vive su questo delicato equilibrio, forse riuscendo persino a farlo diventare parte del suo fascino insieme alle atmosfere noir, al tono più maturo e una minaccia tangibile che colpisce in continuazione. Ecco, con ogni probabilità Secret Invasion sarà un buon - a tratti ottimo - telefilm con tanti micro-difetti sparsi un po' ovunque, ma naturalmente per esserne certi dovremo aspettare la prossima settimana.



Anche la stessa strutturo del quinto episodio è studiata e concepita bene, perché vuole essere un momento per ricordare e dare il giusto commiato a Talos senza rinunciare a preparare il finale, con lo scatto di caratterizzazione decisivo di Fury e qualche rivelazione piuttosto intrigante che non fa che rendere Gravik un villain ancora più minaccioso. C'è tutto, insomma, forse troppo per essere coperto in poco più di mezz'ora.



Posizionare le ultime pedine

Riprendiamo le fila della narrazione (qui intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di Secret Invasion 1x04): ritroviamo Fury (Samuel L. Jackson) alle prese con un tentativo di salvare il Presidente Ritson (Dermot Mulroney) nonché di avvertirlo di non fidarsi di Rhodes (Don Cheadle) e contemporaneamente si convince di dover porre fine a questa battaglia una volta per tutte, costi quel che costi; nel frattempo Gravik (Kingsley Ben-Adir) deve confrontarsi non solo con il fallito attentato al Presidente, ma pure di non essere riuscito a mettere le mani su un oggetto essenziale per il suo piano, una tessera del mosaico per cui è pronto a sacrificare qualunque cosa.

Ora, come già detto in apertura, è un episodio che saggiamente si destreggia tra momenti più intimi - tutti ovviamente dedicati alla morte di Talos (Ben Mendelsohn) e su come ha influenzato i vari protagonisti - e trama principale, piazzando ottimi colpi di scena che innanzitutto rendono finalmente più concreta la caratterizzazione di Fury e inoltre imbandiscono in maniera intrigante la tavola per il gran finale della prossima settimana.



Intendiamoci, nulla di rivoluzionario o pionieristico, bensì quel tanto che basta per cacciare dai vari Fury, Gravik e Sonya (Olivia Colman) delle reazioni estremamente carismatiche che in fondo sorreggono fin dall'incipit Secret Invasion. Anzi, a dir la verità forse è un peccato che Fury e Sonya abbiano passato la maggior parte della miniserie separati, funzionano meravigliosamente in coppia nonostante - o forse proprio per - la loro differenza di obiettivi e metodologie. E la parte più intima non è da meno, tutta incentrata su G'iah (Emilia Clarke), sul suo rapporto sorprendentemente complesso con il padre che ancora non riesce a perdonare del tutto.



I soliti vecchi problemi

Però, poi, tra le pieghe di questi momenti ben congegnati, ben messi in scena e ben recitati, ecco che arrivano le forzature, le mancanze, le accelerazioni e i salti logici. Si passa, ad esempio, con troppa rapidità da una sensazione comunque di successo - visto l'attentato fallito al Presidente - ad un'ulteriore crisi da evitare immediatamente, manca una parte centrale di collegamento che permetta agli avvenimenti di respirare e solidificarsi nello spettatore. O la situazione di Gravik che ad un certo punto precipita quasi dal nulla, praticamente all'improvviso con tanto di obiettivi che sembrano in parte contraddirsi con i suoi piani originari.

Non siamo certamente al livello dei buchi di trama visti nella nostra recensione di Ms Marvel; non rompono il tessuto narrativo, ma evidenziano per l'ennesima volta le problematiche di gestione ormai tipiche dei Marvel Studios. C'era bisogno di più tempo per sviluppare questi plot twist? E allora perché non prenderselo, perché passare dai 50 minuti circa delle prime due puntate a poco più di mezz'ora di durata? O perché a questo punto non sforzarsi di inserire elementi cruciali anche nei capitoli più intimi e calmi (in particolar modo il secondo e il quarto), come fatto ora? Non resta che sperare che il finale possa dare rendere onore a tutti questi spunti, oltre a rispondere a domande annose che aleggiano sul Marvel Cinematic Universe fin da Captain Marvel.