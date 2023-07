Secret Invasion Recensione: la serie Marvel conquista, ma sbaglia ancora

Escluse poche eccezioni, ormai guardare una serie dei Marvel Studios significa dividersi tra elementi curati benissimo ed altri lasciati quasi allo stato brado: ad esempio è facile lodare il fresco teen drama portato da Ms. Marvel (qui potete recuperare la nostra recensione di Ms. Marvel) o il profondo character study di Moon Knight (e qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Moon Knight), eppure è altrettanto semplice soffermarsi sulle assurde mancanze, distorsioni e accelerazioni improvvise sul piano narrativo. Per Secret Invasion purtroppo la storia si è ripetuta per l'ennesima volta, con in più il ritorno di un altro annoso problema dei telefilm MCU, che a volte sembrano faticare enormemente a raccontare storie complete e che quindi diano soddisfazione. Perché? Perché non sono narrazioni chiuse o a sé stanti che però comunque si innestano con naturalezza nel quadro generale del Marvel Cinematic Universe, bensì dei trampolini di lancio o dei veri e propri prologhi per altri prodotti, specialmente dei film.



Sono scelte che dal punto di vista commerciale e strategico non ci sentiamo per forza di condannare, hanno perfettamente senso e permettono di alzare aspettative e promuovere in maniera indiretta altre produzioni. Tuttavia la storia, il pathos, il coinvolgimento emotivo vengono il più delle volte a mancare ed è un esito delittuoso in quella che in sede di marketing è stata definita più volte l'ultima battaglia di Nick Fury. Ed è ancora più sorprendente allora che, per la maggior parte della sua durata, Secret Invasion sia uno squisito e riuscito tentativo di thriller in salsa MCU, coinvolgente ed affascinante come poche altre serie.



Alla disperata ricerca di una casa

Facciamo però un passo indietro: Secret Invasion in sostanza narra le vicende di un gruppo ribelle di Skrull che, stufo delle promesse non rispettate da Nick Fury (Samuel L. Jackson), ha deciso di prendere in mano il proprio destino e di creare la loro nuova casa sulla Terra. Attacchi terroristici apparentemente casuali, caos politico in tutto il mondo, infiltrazione in posti cruciali dei vari governi e una terza guerra mondiale pronta per essere scatenata, questo è il piano di Gravik (Kingsley Ben-Adir) e dei suoi.

Una situazione divenuta talmente problematica da richiedere il ritorno dello stesso Fury sulla Terra, che adesso dovrà vedersela con un nemico praticamente invisibile oltretutto sorto dai suoi errori, dalle sue mancanze, dalla sua incapacità di rispettare i patti. E fin da subito emerge la differenza di genere e tono abissale rispetto ai recenti anni del MCU, preferendo un thriller puro con l'umorismo ridotto ai minimi termini rispetto ad un leggero action-adventure che ha forse troppo monopolizzato i cinecomic. Va sempre ricordato a quanto pare che il cinecomic non è un genere, ma un contenitore in cui si possono forgiare un quantitativo immenso di storie ed ispirazioni differenti e Secret Invasion lo dimostra fin dal primo episodio (qui potete recuperare la nostra recensione di Secret Invasion 1x01).



Con Fury finalmente protagonista dopo 15 anni, allora, il Marvel Cinematic Universe cambia pelle, ritorna un po' all'antico - per così dire - ricalcando The Winter Soldier e mette in campo una storia complessa, con ramificazioni che vanno dalla caratterizzazione più intima dei personaggi alle più alte sfere dell'equilibrio socio-politico mondiale e con un numero invidiabile di ingranaggi e fazioni in gioco.



Un thriller cupo e inaspettato

Ma forse l'aspetto che più immediatamente sorprende è la voglia da parte di Secret Invasion di prendersi i suoi tempi, di inserire meticolosamente ogni pedina al posto giusto, senza cercare sempre e comunque semplificazioni o scorciatoie nette.

Ne fuoriesce un thriller decisamente cupo, lento, incentrato perlopiù sui personaggi e sui fantasmi che giungono a tormentarli dal loro passato: Fury non è la stessa macchina da guerra che abbiamo imparato a conoscere negli anni e il Blip lo ha segnato profondamente, Talos (Ben Mendelsohn) sa di aver perso il controllo del suo popolo, Gravik è fomentato dalla rabbia di essere stato usato per decenni che non gli permette di avere pietà di niente e nessuno; un insieme assuefacente che si regge sugli stilemi classici del thriller, come dei flashback che pian piano rivelano dettagli essenziali o la tensione perenne che accompagna ogni azione ed ogni dialogo. Se poi a ciò si aggiungono delle new entry intriganti (in primis la Sonya della straordinaria Olivia Colman, un jolly che a seconda della convenienza e dei suoi interessi può assumere qualunque forma), la sensazione che chiunque possa essere davvero uno Skrull e un villain strepitosamente carismatico che agisce invece di prendere tempo, il gioco è fatto e Secret Invasion sembra correre incontrastata verso il successo quantomeno qualitativo, nonostante qualche alto e basso dovuto a piccole ingenuità comprensibili in un primo tentativo ad una struttura simile.



Il punto è che il mix, l'alternanza di sequenze più intime ed altre più votate all'azione - nel senso più generico del termine - funziona, è trascinante e non ha paura di prendere delle deviazioni coraggiose e inaspettate. Ci sono puntate che sfiorano l'ora e non sopraggiunge mai una sensazione di stanchezza ed è un peccato che non ci abbiano voluto credere fino in fondo.



I soliti difetti delle serie Marvel

Ecco, Secret Invasion rimane una serie coesa, coerente, compatta fino ai due capitoli conclusivi, che purtroppo nel solito stile targato Marvel Studios accelerano drasticamente le tempistiche ed introducono troppi nuovi elementi in gioco che disperdono il coinvolgimento emotivo. Nulla di devastante al livello delle già menzionate non a caso Ms. Marvel e Moon Knight, che generavano buchi di trama e contraddicevano apertamente regole e avvenimenti precedenti, ma comunque abbastanza da creare fastidio e un po' di confusione: da una scena all'altra il piano di Gravik sembra cambiare repentinamente, alcune azioni e decisioni passate nonché cruciali di Fury non vengono mai spiegate, scontri improvvisi con una CGI estremamente discutibile; insomma, difetti che al terzo anno di serie MCU conosciamo tristemente alla perfezione.

E allora alcune scelte produttive ci appaiono incomprensibili, come il ridurre il minutaggio delle puntate di circa 20 minuti - che sarebbero stati decisivi nella contestualizzazione di certi plot twist - o la concentrazione quasi ossessiva su elementi che in fondo sono da considerare secondari. Rimane allora più che altro l'amaro in bocca, per una storia che a tutti gli effetti non si conclude e che prepara il terreno per il film su War Machine e per domande ataviche cui o non viene data risposta o risulta superficiale o poco credibile. Non ce la sentiamo, però, di vedere Secret Invasion sotto una luce negativa, perché il coraggio è innegabile e la prova di forza nel costruire qualcosa di realmente unico nel contesto di un universo cinematografico immane è tangibile. E per buona parte della sua durata ci ha catturato nelle sue rete fatta di spionaggio, sabotaggio, dialoghi senza alcun dubbio tra i migliori post-Endgame e assoluta drammaticità della minaccia da affrontare, costruita sapientemente episodio dopo episodio.