See 3 Recensione: l'epica conclusione per Jason Momoa su Apple TV+

See è stato uno dei primi prodotti seriali ad inaugurare la piattaforma streaming della Mela di Cupertino. Lo show con Jason Momoa creato da Steven Knigth (Peaky Blinders) ci aveva alquanto spiazzati nella nostra recensione di See, non tanto per la qualità della produzione - che si attestava comunque a livelli molto buoni - quanto per la freschezza di un mondo post-apocalittico come se n'erano visti pochi in televisione. L'idea di un'umanità privata della vista che regredisce allo stato tribale e si muove tra le rovine del mondo che tutti noi oggi conosciamo, assecondata da un comparto sonoro che, date le circostanze, non poteva per forza di cose permettersi di fallire, funzionava, ma ci lasciava perplessi su un world building che non riusciva a sprigionarsi pienamente. Aspetto sul quale ci eravamo ricreduti nella nostra recensione di See 2, che premeva l'acceleratore sulla componente action, ma allo stesso tempo perdeva l'esotismo della prima iterazione.



In See 3 assistiamo alla conclusione del cerchio, ma anche al tentativo di restituire in determinati frangenti il fascino di una realtà peculiare, che appartiene interamente allo show Apple TV+. E, pur non trovandoci di fronte ad un finale totalizzante, con alcuni elementi che avrebbero senza dubbio meritato più investimenti in termini narrativi, il risultato non delude.



Il confronto decisivo

Edo Voss è morto, ma il conflitto con Trivantes è ben lungi dall'essere concluso, nonostante con i Payan si lavori per un accordo che garantisca la pace tra le fazioni. Baba Voss vive lontano dalla famiglia, mentre Maghra governa Paya dopo aver indossato la corona e messo in catene Sibeth, la sorella spodestata. Haniwa e Kofun, figli vedenti di Maghra e Jerlamarel, cresciuti da Baba Voss, sono pervasi da diverse pulsioni; vivere la propria natura appieno o abbracciare in toto le tradizioni tribali.

Sfruttando la conoscenza dei discendenti di Jerlamarel, uno scienziato di Trivantes riporta nel mondo post-apocalittico un ordigno esplosivo che potrebbe spazzare via qualsiasi avversario e decretare il dominio della sua fazione. Baba Voss ne è ben consapevole, dopo essere scampato ad un attentato, così è costretto a tornare a Paya e prepararsi al confronto decisivo per la salvezza non solo della sua famiglia, ma del suo intero popolo, per imbracciare un'ultima volta la katana e dimostrarsi il miglior guerriero di un mondo sull'orlo del cambiamento. Sibeth, però, non resterà certo a guardare e coglierà l'occasione per cercare di riguadagnare ciò che le è stato sottratto.



Un gran finale spettacolare

Ne è passato di tempo da quando Baba Voss guidava impavido la tribù degli Alkenny contro i Cacciatori di Streghe inviati dall'allora regina Sibeth. Il world building di See ci aveva immersi a tal punto in questa realtà dove la cecità non rappresenta l'eccezione, che il primo impatto con i vedenti Haniwa e Kofun risultava spiazzante e in un certo senso perturbante.

Da allora See non è riuscito a replicare questa sensazione, ma ciò è dovuto al consolidamento della narrazione, che di stagione in stagione si è espansa per allargare di volta in volta il campo sul quale si giocava l'evoluzione dello scontro tra Baba Voss e i nuovi rivali. Di pari passo si è evoluta anche la messinscena, soprattutto con il passaggio di consegne avvenuto dopo l'avvicendamento tra showrunner, che ha visto l'uscita di scena di Steven Knight. Ad una struttura più improntata sull'action è conseguito anche un aumento esponenziale della violenza degli scontri, senza mai comunque perdere di vista i personaggi e il loro vissuto. Questa terza e ultima stagione rappresenta di fatto lo step finale di questa evoluzione, che consolida gli elementi sopracitati con ferma consapevolezza, riuscendo a mantenere un ritmo costante della narrazione nel corso degli episodi, con una buona caratterizzazione dei protagonisti e del mondo che calpestano nel corso della loro avventura.



Purtroppo, ciò non avviene in maniera sistematica, e perciò, soprattutto verso il finale, vengono introdotti nuovi elementi di world building che avrebbero senza dubbio meritato maggior approfondimento, mentre alcune svolte drammaturgiche perdono di efficacia nella loro predestinazione e molti elementi non vengono approfonditi come avrebbero meritato. La storyline di Jerlamarel resta ad oggi la più bistrattata di tutte, e non rende giustizia al potenziale rimasto intatto ma inespresso dopo gli eventi della prima stagione.

Rimane il fatto che See vince la sfida con se stessa, nel suo essere una serie sui generis, unica nel panorama mondiale, forte di un concept solido e di un cast carismatico, guidato da un Jason Momoa ferino nella sua primordiale fisicità, che trascina tutto lo da vero leader nel ruolo di Baba Voss. Certo, al carisma del cast avrebbe potuto accompagnarsi una grinta maggiore nell'affrontare in maniera più estesa un mondo dalle potenzialità infinite, ma in fondo See rimane la storia di una famiglia e dei sacrifici che si è disposti a fare per difenderla.