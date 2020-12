Selena, recensione della serie biografica sulla Regina del Tejano

La storia di Selena Quintanilla Perez è insita nella cultura americana: una cantante dalla grande popolarità, che però in Italia, e per lo più in Europa, non è mai riuscita a raggiungere la notorietà che invece ha avuto nel suo paese. Cresciuta sotto l'egida di un padre che sognava di poterla vedere diventare una grande cantante e spinta soprattutto dal suo non essere riuscito a sfondare nella musica, Selena è ancora oggi ricordata come un vero e proprio emblema della sua società.



Nella sua città natale, ad esempio, ancora oggi si erge una statua di bronzo a grandezza naturale, che svetta per ricordare la ragazza assassinata all'età di 23 anni. Una storia che non poteva sfuggire a Netflix, che ha deciso di realizzare la sua serie originale ripercorrendo la storia sin da quando era una ragazzina fino al tragico evento, che l'ha consegnata ancora di più alla storia.

L'impronta del padre

A Lake Jackson, in Texas, Stati Uniti, Selena nasce in una famiglia composta da altri due fratelli, spinti tutti dal padre, Abraham Quintanilla Jr., a diventare musicisti coltivando i talenti che avevano. Il fratello Abe era un bassista, la sorella Suzette una batterista:

insieme andarono a comporre i Dinos, un gruppo che lo stesso padre aveva creato negli anni Settanta, dando poi vita alla seconda generazione del suo collettivo. Insieme a un tastierista e un chitarrista esterni alla famiglia, Selena scopre ben presto di avere un grande talento come cantante, esaltando la propria voce e le proprie capacità canore: così all'età di otto anni, in un ristorante messicano, la ragazzina inizia a esibirsi per esaltare la propria arte. Il fenomeno fu di importanza storica, per questo motivo Selena è diventata un'icona: in quegli anni, infatti, era difficile per una donna riuscire a farsi largo in un ambiente molto maschilista e che prestava attenzione quasi esclusivamente alle voci degli uomini. La serie, prodotta anche dal padre e dalla sorella della cantante, si preoccupa di attraversare il primo arco narrativo della storia di Selena, dai primi passi verso il successo. I primi nove episodi della prima stagione, in attesa della seconda, andranno ad approfondire i caratteri dei protagonisti, così da permetterci di avere un quadro complessivo di chi gli stava intorno, soprattutto i fratelli e il sogno mai sopito del padre di vederla emergere in un contesto molto particolare.

Dall'inglese al messicano

Subito dopo un flashfoward che vede Selena diventata oramai una cantante dal grande successo, pronta a esibirsi dinanzi a un pubblico folto e gremito, ci ritroviamo spinti nella sua infanzia, quando il padre Abraham inizia a mettere in piedi il gruppo. L'intera serie, non doppiata in italiano e per questo magari di difficile diffusione nel nostro Paese che dovrà accontentarsi solo dei sottotitoli e del doppiaggio in inglese, ci pone subito dinanzi alla vita del padre di Selena, vero motore dell'intera vicenda.

Un uomo ambizioso, che ha dovuto fare i conti, però, con il suo mancato successo, o almeno non quello che sperava di poter ottenere. Esigente e autoritario, il capofamiglia dei Quintanilla è il vero mattatore della storia di sua figlia, cresciuta in maniera severa, ma con l'unico scopo di prepararla a un mondo fatto di squali e di grandi sacrifici.



Proprio questa spinta, infatti, riesce a trasformare la ragazzina in una professionista nel proprio settore, compiendo anche scelte particolari, che le permisero di arrivare a essere la vera e propria regina della musica tejano, genere latino che trae le proprie origini dal folk della lingua spagnola. Sviluppatosi pesantemente intorno agli anni Cinquanta negli Stati Uniti,

il tentativo di lanciarsi in questo difficile ambito permise a Selena di affrontare una sfida forse anche più grande di lei, che la portò a vincere un Grammy per il miglior album tex-mex. Dopo aver compreso che quella sarebbe stata la sua strada, che l'avrebbe portata al successo, l'intero gruppo deve accontentare le pretese del padre e, con un furgoncino malandato, trasferirsi in Messico per un tour fenomenale. Abbandonare la scuola, mettere da parte le proprie speranze, con l'obiettivo di poter trasformare un giorno quel mezzo di trasporto sgangherato in qualcosa di più onesto per l'intera famiglia diventa uno dei moventi della ragazza, che oltre a voler far diventare realtà il sogno del padre, lentamente passa dall'essere sconosciuta al diventare un'artista ricercata da un'etichetta discografica che le permette di spingere ancora più avanti il proprio successo.



Nonostante la serie abbia l'intenzione di focalizzarsi sul personaggio di Selena è indubbio che il fatto che la serie sia stata prodotta principalmente dal padre pone sotto i riflettori due aspetti fondamentali della vita della ragazza o comunque del modo in cui il genitore ha voluto raccontarcela: senza di lui, infatti, sembra che la cantante non ce l'avrebbe mai fatta a diventare quello che è poi stata e attualmente è.



Allo stesso modo il fatto che Abraham punti moltissimo sull'impedire alla figlia di cantare in inglese è un altro punto focale dello snodo narrativo: da un lato potrebbe essere stata una costrizione che ha concesso alla famiglia Quintanilla l'onere di una grande intuizione, dall'altro un modo come un altro per permettere al padre di crogiolarsi di una decisione presa scientemente e che ha permesso a Selena di sfondare nel genere tex-mex. Solo grazie a lui e alle sue proibizioni.

Una storia soggettiva

Ne deriva abbastanza facilmente che il padre sia stato uno dei motivi per i quali la Regina del Tejano ha sfondato: Selena aveva indubbiamente un grande talento, come viene raccontato nella serie stessa, ma è altrettanto indubbio che senza l'atteggiamento di suo padre, e anche del fratello AB, non sarebbe mai arrivata al tanto agognato Grammy. Ovviamente non ci viene data la possibilità di conoscere come siano effettivamente andate le cose e dobbiamo accontentarci della versione che ci viene narrata da Netflix.



Se non nelle prime puntate di formazione, che ci permettono di conoscere meglio la figura della ragazzina, la serie diretta da Hiromi Kamata non riesce a dare voce a Selena e permetterle di essere la vera protagonista di un fenomeno che oggi è a tutti gli effetti storia.

L'intera narrazione, d'altronde, ci spinge a conoscere più volte il sogno del padre della cantante, senza focalizzarci su quello che lei avrebbe voluto effettivamente fare. Fu sicuramente il suo talento e il suo successo a condurla alla prematurissima morte, ad appena 23 anni, ma tale aspetto siamo sicuri che verrà analizzato al meglio nella seconda stagione, nella quale potremo sicuramente venire a capo di un grande quesito: se effettivamente Selena avrebbe voluto abbracciare la strada che il padre aveva sterrato per lei.

Per noi pubblico europeo, che non ha avuto modo di comprendere e conoscere a pieno il fenomeno artistico rappresentato da Selena, sarebbe stato molto interessante poter affondare meglio le mani nella sua psicologia, nella sua testa, senza fermarci in superficie e accettando che era Abraham il vero protagonista della vicenda. Della serie resta, però, il fascino di Christian Serratos, che dopo il fango di The Walking Dead riesce a ritrovarsi su un palcoscenico a farsi apprezzare per le sue movenze, per il suo essere magnetica: si tramanda, infatti, che fosse stato anche il fascino della cantante interpretata dalla Serratos a convincere tutte le platee, aspetto che la stessa Jennifer Lopez, nella sua interpretazione nel film di Gregory Nava del 1997, aveva avuto modo di sottolineare a più riprese.



Intanto la regia ha deciso di anticipare anche la persona che ucciderà Selena. E, com'è regola di tutte le sceneggiature, se una pistola viene mostrata prima o poi dovrà anche sparare. È indubbio, d'altronde, che l'intera serie andrà guardata non tanto per l'obiettivo finale, ma per come si arriverà a tal punto: sarà il tragitto a rendere amara la vicenda conclusiva.