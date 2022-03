Una semplice domanda Recensione: Cattelan racconta la felicità su Netflix

Alla fine, la risposta a Una Semplice Domanda Alessandro Cattelan ce l'ha sempre avuta sotto il naso. Però, come ben riassume alla fine delle sei puntate del suo show Netflix, quel che conta è il viaggio e, nel suo peregrinare per l'Italia e l'Europa, l'amato conduttore ha portato a casa qualche bella esperienza di vita e qualche buon consiglio, per sua figlia e per tutti noi. Nulla di trascendentale, diranno i più, e senza dubbio la presa di coscienza di Cattelan non è un'illuminazione folgorante o imprevedibile, come già accennavamo nel nostro first look di Una Semplice Domanda, ma noi crediamo che il suo obiettivo l'abbia in qualche modo raggiunto, creando un prodotto piacevole da guardare tra le serie Netflix di marzo 2022.



La ricerca della felicità

Il viaggio di Alessandro si configura come un contenitore di idee, spunti e citazioni che quest'ultimo va seminando nei vari capitoli che compongono lo show e le puntate stesse. Certo, un po' più di coraggio e freschezza in determinati frangenti avrebbero senza dubbio contribuito ad alzare l'asticella, mentre il nostro sembra voler giocare abbastanza sul sicuro, senza forzare troppo la mano o lanciarsi in particolari esperienze rivelatrici, salvo forse il finale all'X-Factor ungherese, che comunque rappresenta a suo modo un territorio conosciuto. Ci sarebbe senz'altro piaciuto sperimentare di più l'idea del pesce fuor d'acqua, alla ricerca di cose nuove più stimolanti del corso di mermaiding (il bungee jumping ci andava vicino, pur nella sua straordinaria canonicità, ma chi ha visto la serie sa com'è andata).

Cattelan esplora una varietà di temi e valori che declina insieme ai suoi ospiti cavalcando nel limite del possibile l'esperienza personale e di vita di coloro con i quali si trova ad interloquire. È così che la felicità viene ricercata nella religione, nell'amore per gli altri e per se stessi, nella vita stessa o nel materialismo. Ad accompagnare Alessandro, come scrivevamo poc'anzi, una serie di personalità provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo, che in alcuni casi fungono forse un po' troppo da spalla al nostro (Geppi Cucciari, Francesco Mandelli ed Elio) senza coinvolgere abbastanza, mentre in altri riescono a regalare forti emozioni, come dimostra l'episodio dedicato a Gianluca Vialli, forse il migliore anche a livello di scrittura (l'intro del Paradiso funziona bene e introduce l'ospite con un piglio dolceamaro).



La sincerità paga

E non sorprenderà nessuno sapere che sono proprio i momenti di relativa sincerità e apertura a sollevare questo show, che si tratti della simpatica genuinità di Sorrentino, che si presta ad assecondare Cattelan nella sua indagine religiosa senza forse investirci troppo, dello stesso Roberto Baggio, con la sua illuminazione buddhista, i rimpianti calcistici e le gioie del lavoro manuale. Ma in fondo anche il ricongiungimento di due amici come Cattelan e Mandelli, che con la loro notte al supermercato tornano adolescenti e si abbandonano al lato fanciullesco che è in ognuno di noi.

Alessandro unisce sacro e profano in un taccuino di viaggio sul quale si sente libero di esprimersi in soliloqui e di trovare conferme al bancone di un pub con uno psicologo che snocciola massime comprensibili nella loro semplice logica; cerca gli estremi negli argomenti trattati, dalla vita spiegata da chi non ha certezza del proprio domani, all'amore raccontato da futuri marito e moglie e da una coppia di content creator porno che descrive una relazione a quattro. Cerca di unire tanti puntini non solo sulla mappa dei suoi viaggi, ma anche in quella interiore che lo conduce ad annullare la propria notorietà e a sperimentare un sentimento genuino in un paese straniero dove nessuno lo conosce. Ma se l'importante in tutto ciò è il viaggio, possiamo dire che ne sia valsa la pena? Tutto sommato sì, al netto dei limiti endemici che descrivevamo in precedenza sia in termini di scrittura che di realizzazione.