Shahmaran recensione: amore e serpenti in un fantasy Netflix poco riuscito

Shahmaran (in lingua originale, Sahmaran) è la nuova serie televisiva turca sbarcata su Netflix da pochi giorni. Un prodotto, diretto da Umur Turagay (Hot Skull, Karisik Pizza) e scritto da Pinar Bulut (Tra il mondo e noi, Mucize Doktor) che va decisamente controcorrente rispetto alle tipiche fiction turche, solitamente di stampo sentimentale e crime, aggiungendo ad una classica love story il genere fantasy che sorregge l'intera struttura narrativa e registica. Lo show, in particolare, è ispirato ad un romanzo di Emine Buzkan Kaynak, dove è centrale la storia di Shamaran, la regina dei serpenti, creatura mitologica presente nel folklore di diverse culture, che si innamora di un essere umano, morendo in modo tragico con un sacrificio necessario e molto significativo.



La realizzazione, se unisce molto bene il lato romance al sostrato fantasy-mitologico, presentando una storia suggestiva e intrigante, fallisce nel tentativo di dosare le varie rivelazioni della trama nel corso degli episodi, che vengono concentrate quasi interamente nel finale di stagione. Inoltre, l'opera è anche troppo affollata di frammenti narrativi che a volte faticano a trovare un legante adeguato, risultando a tratti confusionaria e caotica durante la visione. Shahmaran, nel dettaglio, è arrivata su Netflix il 20 gennaio 2023 entrando in poco tempo nella Top 10 delle serie più viste della piattaforma (in tal occasione, vi consigliamo di dare un'occhiata alle uscite Netflix di febbraio 2023).



Shahmaran: un mito evocativo contaminato dalla modernità

Shahmaran si apre con un prologo apparentemente sconclusionato ed enigmatico ambientato in un'era non meglio precisata dove per l'appunto viene introdotta, a grandi linee, la mitologica figura della regina dei serpenti e il suo complicato rapporto con gli esseri umani.



Subito dopo veniamo riportati alla realtà, con la protagonista, Sahsu (Serenay Sarikaya) che si reca ad Adana, in Turchia, per una cattedra di insegnamento di psicologia all'università. Con l'occasione ha modo di incontrarsi con il nonno, il misterioso Davut (Mustafa Ugurlu) che ha abbandonato sua figlia, la madre di Sahsu, molti anni prima. Tale confronto è l'apripista di una sequela di eventi che portano la giovane insegnante ad inseguire il suo destino, legato ad un'antichissima profezia. Quello che colpisce nella serie, a livello narrativo, è che il folklore popolare e la mitologia si intrecciano molto bene con il mondo moderno come classici urban fantasy quali American Gods, Supernatural, Lucifer e molti altri esempi provenienti dalla letteratura e dall'universo streaming. Per unire i due mondi, in fase di sceneggiatura, si è scelto di fiancheggiare la romance dei nostri giorni, con flashback del passato e una linea narrativa parallela del presente di stampo fantasy, unendo progressivamente le diverse anime del progetto.



Una soluzione che in generale funziona, attirando al contempo gli amanti delle love story e gli appassionati di fantasy mitologico, regalando una trama che si dipana in modo dilatato, così da generare nel pubblico riflessioni, dubbi e ragionamenti tra un episodio e l'altro. Detto questo, di contro, la storia proprio per la sua natura criptica e frammentata non è sempre comprensibile per lo spettatore che si trova perso, a volte, nel corso dello svolgimento della serie televisiva.



Una narrazione frammentata, con un dosaggio dubbio dei colpi di scena

Questo accade principalmente perché, in Shahmaran, la gestione delle rivelazioni chiave della trama non solo è fatta in maniera eccessivamente centellinata, ma viene concentrata quasi interamente nel finale, dove succede di tutto anche fin troppo rapidamente, a tal punto che la risoluzione della prima stagione non dà il tempo agli spettatori di assimilare quello che è stato svelato.



Una maggiore gestione dei colpi di scena avrebbe sicuramente garantito una conclusione più sobria ed equilibrata, piuttosto che lo sbilanciamento che si nota in modo evidente. C'è inoltre da sottolineare che troppe storylines si intrecciano e una migliore fluidità e linearità narrativa avrebbe giovato alla comprensione della trama. A livello registico, invece, la macchina da presa si appoggia alla spettacolarità dell'ambientazione per raccontare a livello visivo la fascinazione delle leggende e dei miti e al contempo si affida ai personaggi del racconto che sono fondamentali per la riuscita di Shahmaran.



In questa sapiente relazione tra le varie figure della serie e l'immersione nei luoghi evocativi della Turchia, il regista denota tanta cura nella creazione dell'atmosfera sempre al confine tra realismo e fantasia, tangibilità ed evanescenza, sapendo gestire bene il materiale narrativo in suo possesso. Nota di merito, in particolare, anche al cast coinvolto, con un'attenzione particolare nei confronti di Serenay Sarikaya (Peri Masali, Lale Devri) che dà vita ad una protagonista in perenne conflitto con la sua interiorità e che trae forza dalle sue fragilità.

Un'interpretazione che con delicatezza e fermezza dona tridimensionalità al personaggio. Anche Burak Deniz (Bizim Hikaye, Medcezir), che recentemente abbiamo visto all'interno de Le fate ignoranti - La serie, dimostra ampiamente il suo talento, dando voce ad un comprimario affascinante e seducente che ha però un lato romantico che nasconde dietro una scorza di durezza. Una performance recitativa dove emerge, in particolare, la sua fisicità che diventa espressione del suo essere.