In silenzio recensione: il disagio della diversità su Netflix

In silenzio (in lingua originale, El silencio) è la recente serie televisiva spagnola Netflix ideata da Aitor Gabilondo (Il Principe - Un amore impossibile, Le verità nascoste) con la regia dello stesso showrunner accompagnato da Gabe Ibáñez (Il giorno della bestia, Perdita Durango) ed Esteban Crespo (Black Beach, La propina). Lo show, in particolare, bilanciando perfettamente il ritmo e i colpi di scena, mette in atto una raffinata e ansiogena esplorazione psicologica del protagonista, un giovane che si è macchiato del sangue dei suoi genitori, uccisi in un impeto di rabbia e che ora è in libertà condizionata.



Perennemente sotto osservazione, gli schermi della Polizia che lo osservano 24 ore al giorno sembrano alimentare gli istinti più primordiali e bestiali della società, spinta da un'irrefrenabile voglia di controllare e monitorare le vite di tutti. Un'opera che non dà mai per scontato nulla, ma che purtroppo si perde in qualche piccolo ostacolo narrativo che rovina in piccola parte il risultato finale, comunque di grande spessore sia estetico che contenutistico. Vi consigliamo di non perdere le ultime serie Netflix di giugno 2023 e i film Netflix di giugno 2023.



In silenzio: l'essere umano come cavia da laboratorio

In silenzio si apre in modo tragico: in prima persona vediamo precipitare, da un alto palazzo, una figura femminile e una maschile, con la camera che indugia su un ragazzo affacciato ad un balcone.

La scena si sposta nell'appartamento, con il giovane che, dopo quello che sembra a conti fatti un omicidio perpetrato nei confronti dei suoi genitori, va nella stanza della sorella minore a rassicurarla. Fin dalla prima inquadratura della macchina da presa rivolto al protagonista, Sergio Ciscar (Arón Piper), notiamo, attraverso i suoi occhi, paura e rabbia, due emozioni fortemente in contrasto che vivono nella sua psiche. Da quel momento in poi, l'opera va sempre più a fondo nella mente del ragazzo, sfruttando un mezzo narrativo molto intelligente. La storia, con un salto temporale di qualche anno, ci mostra il ritorno a casa di Sergio, non privo di conseguenze: per quanto sia uscito prima per buona condotta, viene continuamente monitorato, in ogni suo piccolo spostamento, da una squadra speciale capeggiata dalla psichiatra Ana Dussuel (Almudena Amor). Lo sguardo incessante dei monitor che vigilano ogni singolo aspetto della vita del giovane, tra relazioni interpersonali, un nuovo possibile amore, sofferenza e una costante ricerca della redenzione, è da un lato il pretesto perfetto per indagare la psicologia del protagonista, ma dall'altro rappresenta un'inquietante contrapposizione tra la spettacolarizzazione della nostra società e il disagio del sentirsi diversi e fuori posto.



Con la videosorveglianza che alimenta sempre di più questo gioco perverso in cui il voyeurismo raggiunge limiti invalicabili, l'essere umano viene ridotto ad una semplice cavia da laboratorio, perdendo totalmente la sua umanità. In questo esperimento sociale dai toni cupi, l'unica che guarda oltre la scienza e il controllo, è proprio Ana che si avvicina sempre di più, a livello interiore, a Sergio, capendo realmente la sua difficile esistenza.



In silenzio: un'instabile finzione

Ecco che quindi In silenzio, grazie ad una sceneggiatura di grande impatto emotivo, viaggia su più tematiche differenti, riuscendo a coinvolgere in prima persona gli spettatori. Una scrittura che però rivela qualche calo nel momento in cui va a dipingere alcuni dei personaggi secondari, che potevano esprimere al meglio il proprio potenziale. Ne è un esempio il meschino il pastore cattolico Natanael (Ramiro Blas), che inizialmente sembra supportare il cammino del protagonista, ma è anche lui schiavo di una società ossessionata dall'immagine e dal denaro.



Il suo sprofondare verso la malvagità appare un po' troppo repentino e poco naturale, con un epilogo che poteva essere gestito diversamente. Allo stesso modo, lo script di In silenzio non è sempre consapevole perfettamente dell'impianto narrativo che sta costruendo, con alcuni passaggi che non riescono a tenere in piedi la sospensione dell'incredulità, tra sequenze troppo forzate e qualche storyline che va a minare il brillante lavoro sul piano tematico e contenutistico.



Tutto sommato, però, il risultato è di notevole fascino, specialmente perché la regia della serie televisiva segue di pari passo la sceneggiatura, con un occhio sempre distaccato e freddo nei confronti di Sergio e qualche piccolo spiraglio di luce, che coincide con i pochi momenti in cui il protagonista si sente veramente libero di esprimere appieno le proprie emozioni senza la paura di essere giudicato.

Questa dicotomia tra chiarore e buio viene rafforzata inoltre anche da un'estetica generale che mette insieme decadenza e speranza, rappresentate rispettivamente dai grigi e asettici edifici e dall'azzurro del cielo spagnolo. È importante sottolineare, in conclusione, anche l'egregio impegno recitativo del cast coinvolto, con una nota di merito nei confronti di Arón Piper e Almudena Amor che che hanno lavorato fortemente sulla fragilità dei loro personaggi, arrivando agli spettatori senza nessun filtro con un dialogo continuo rivolto direttamente alle emozioni.