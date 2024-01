Skam Italia 6, recensione: la lotta al fascismo e la bulimia invadono Roma

Avevamo lasciato la serie (ecco la recensione della quinta stagione di Skam Italia) in una attenta analisi e capacità di affrontare tematiche forti, delicate, inaspettate: la storia di Elia e i suoi disagi legati alla vergogna provocata dalle dimensioni sotto la media del suo pene aveva sorpreso la critica e il pubblico. L'ipoplasia peniena, una condizione che riguarda lo 0,6% della popolazione italiana, era finita al centro di quella che è stata un'idea illuminata da parte degli autori, capaci di ribaltare la figura di Elia, un ragazzo popolare e di bell'aspetto, spigliato, ma bloccato dal suo problema, che mentalmente finiva per creargli non pochi problemi.



Il body shaming, che per estensione diventava una diversità di cui bullarsi e per la quale schernire il prossimo, finiva per essere, così, analizzato e spogliato della sua connotazione negativa, aiutando Elia a trovare l'amore, non solo per sé stesso, ma anche per Viola. Ora con la sesta stagione è tempo di affrontare altre tematiche, però, non solo personali, ma anche universali: è così che entra in scena Asia, con i 10 episodi di Skam Italia 6, disponibili su Netflix dal 18 gennaio.



La lotta al neofascismo

Asia ha debuttato nella serie di Skam Italia nella quinta stagione: membro delle Rebelde, le ragazze fondatrici della lista antifascista del liceo romano. Elia le aveva conosciute e ci si era avvicinato per creare un legame che diventa forte, soprattutto con Viola, anche lei fondatrice dell'associazione. Dalla radio alla lotta politica, al desiderio di autodeterminarsi in un contesto che viene velatamente suggerito come fascista, Asia deve confrontarsi con quella che inizialmente sembra essere un'unica problematica, ma che poi sfocia in numerose altre, si ramifica e si diffonde a macchia d'olio.

La prima è la sua condizione fisica, che nel corso della stagione sfocia in quello che è un evidente caso di bulimia nervosa, tra autoinduzione del vomito e tutto ciò che ne consegue. Non solo, perché Asia persiste nel condurre una relazione a distanza con Ben, trasferitosi a Cincinnati, negli Stati Uniti: la lontananza l'avvicinerà a un altro ragazzo, che da parte sua ha un oscuro passato. Per gli autori sarà l'occasione di mettere sotto inchiesta i comportamenti fascisti, con collegamenti alle curve dei tifosi di calcio, agli atteggiamenti omofobi, alle aggressioni per strada e al riformatorio minorile: tutto ricollegato all'esigenza di una catarsi, una ripartenza. Skam Italia 6 decide così di affrontare tutto il possibile, per fare una raccolta a rete delle problematiche moderne.



Partendo da quella che sembra essere un'esigenza intrinseca dei giovani liceali di vedere debellate le nuove frange del fascismo capitolino, facendo trionfare il coraggio innovatore in contrasto a quello conservatore, si finisce a toccare, nella sfera privata, le problematiche giovanili. Gli amori a distanza, figli però di condizioni atipiche, di famiglie agiate che possono permettersi di mandare i propri figli 6 mesi a Cincinnati (un posto in Ohio che non ricordo, dice Asia, con genuina onestà), ma anche di spendere 800 euro per un biglietto aereo nelle vacanze di Pasqua. Nell'esigenza di raccontare la realtà, Skam finisce per scollarsene e trasmettere un mondo patinato nel quale i ribelli sono i figli stessi dei borghesi, quasi mai a casa e incapaci di rendersi conto delle problematiche dei figli.



Un calderone di problemi

La stessa scrittura, già schizofrenica nell'andare a inseguire quante più tematiche possibili, nelle sfere private, nei momenti che dovrebbero dare intensità al racconto, finisce per essere poco approfondita: Fiamma, la sorella di Asia, punta sulla sua carriera da tennista, ma quando a tavola con i genitori dovrebbe sfogarsi finisce per essere didascalica, qualunquista nei suoi commenti sulle prestazioni sportive. Quando Asia deciderà di aprirsi sulla sua bulimia finirà per essere vacua, per donarci un momento che invece di risultare empatico e toccante sfocia in una delle scene più lente e farraginose del racconto.



Di rimando, resta da apprezzare - così come era successo nella quinta stagione e nelle precedenti - l'attenzione rivolta al lessico attuale: le stesse chat dei ragazzi, le interazioni (tranne il fatto che vi sfidiamo a trovare dei 17enni che si telefonano invece di scriversi) tra di loro risultano veritiere, da persone reali, così come le tristi verità condivise da chi il liceo l'ha lasciato da poco. Della politica non interessa più a nessuno: serve la popolarità.



Di pari passo al giudizio positivo sull'utilizzo del lessico troviamo anche quelle che sono scelte di regia gradevoli, in più occasioni: su tutte la tensione che si andrà a creare a metà della stagione tra Asia e quello che diventerà il suo centro di gravità, il suo cruccio perenne. La protagonista di Skam Italia 6 è un personaggio che - così come era stato Elia nella stagione precedente - lotta con le sue idiosincrasie: vorrebbe cambiare il mondo, ma non è in grado di esprimere le proprie paure, sogna di poter debellare le forze del male, ma finisce per infliggersene quotidianamente.



Al di là di quelli che sono atteggiamenti poco approfonditi, come il rapporto con la sorella Fiamma e l'irrazionale gestione della relazione con Ben, arriviamo a domandarci se empatizzare con Asia sia poi così facile e immediato come è avvenuto con gli altri principali attori di Skam e delle problematiche giovanili. Il suo essere spesso acida, nervosa, aggressiva le viene fatto notare in più occasioni dai comprimari e non possiamo che sottolinearlo anche noi: diventa un personaggio spigoloso, le cui azioni non riescono a impietosire, ma finiscono per inacidire anche lo spettatore.



Una fetta di mondo che sfugge al reale

Così come era accaduto anche nella quinta stagione, la gestione delle vicende secondarie arriva a essere indecisa, priva di mordente: nei dieci episodi - sempre intorno a una durata media di 20 minuti, alcuni più lunghi, altri più corti - di Skam Italia 6 ciò che troviamo è una linea univoca verso l'obiettivo di redenzione di Asia e ciò che la riguarda, annullando però tutto ciò che vive attorno a lei. La stessa tridimensionalità di Elia viene meno: affrontati i suoi problemi e coronato il proprio idillio di amore con Viola, si ritrova a ronzare attorno all'ecosistema di Asia e delle Rebelde senza influire, con un paio di interventi e nulla più.



Gli stessi personaggi canonici delle precedenti stagioni vengono convocati per sparute comparsate, dei cameo quasi insignificanti e delle telefonate posticce per giustificare l'assenza di attori che, dopo un po' di stagioni, si erano stancati dei loro personaggi (e parlando di loro vi lasciamo il nostro incontro con i protagonisti di Skam). Viene da domandarsi quindi se l'universo che ha creato Skam Italia sia in grado di procedere anche nel momento in cui il protagonista volta le spalle e lascia gli altri agire liberamente, perché la sensazione è quella di un'ecosistema che anela la sovrapposizione con la realtà, ma finisce per trasmetterne una visione stanca e parziale, da compartimento stagno.