Slow Horses 2 Recensione: lo spy-thriller con Gary Oldman stupisce ancora

Il 2022 targato Apple TV+ è stato ricco di sorprese non solo per gli abbonati al servizio streaming di Cupertino, ma per tutti gli appassionati seriali sui generis. La qualità delle produzioni della mela morsicata si è fatta sentire, eccome, basterà rileggere la nostra recensione di Pachinko o la recensione di Scissione per rendersene conto. Ma non bisogna andare troppo lontano da questi titoli per scovare una piccola perla volutamente immersa nel pantano, proprio come i suoi agenti segreti, reietti del sistema di spionaggio inglese.



Stiamo ovviamente parlando della nostra recensione di Slow Horses e della serie tratta dai romanzi di Mick Herron, che vede tra i protagonisti un Gary Oldman in splendida forma, un ossimoro, considerato il degrado vissuto dal suo personaggio, affiancato da un ottimo cast e da un'atipica trama spy-thriller di rivincita e ricerca della verità. Ora che Slow Horses 2 ha terminato la sua corsa su Apple TV+, non possiamo che prendere atto del fatto che le pretese dello show firmato da Will Smith (no, non "quel" Will Smith) di avvicinarsi agli altri grandi della piattaforma non sono poi tanto infondate.



Una nuova minaccia

Dimenticate il rapimento del giovane Musulmano nella prima stagione e la relativa operazione di soccorso; i nostri Slow Horses sono ancora schiavi del Pantano, a scontare le rispettive pene che hanno impedito loro di realizzarsi come agenti segreti al servizio di Sua Maestà. E il Malacoda di questo girone è ancora quel Jackson Lamb che abbaia insulti e bassezze ai suoi, bevendo come una spugna e nutrendosi di ramen. Ma capiamo da subito che la posta in gioco in questa tornata di episodi è molto più alta che in precedenza.

Dickie Bow, ex MI5, viene trovato morto su un autobus e tutti i sintomi rimandano ad un attacco cardiaco, ma non per Jackson Lamb, che conosceva l'uomo, e al quale basta un solo indizio, una sola parola emersa da un fumoso passato e scritta sul cellulare prima di morire, per delineare un percorso di teorie e di morte che coinvolge lo stesso Lamb e amplia lo scenario alla Guerra Fredda, in una trama terroristica che punta su un obiettivo ben preciso. In questo disegno ovviamente per nulla casuale, si dipanano le vicende dei nostri agenti caduti in disgrazia, ma ancora una volta pronti a dimostrare ai piani alti di "The Park" di non essere semplici ronzini, ma cavalli di razza sfortunati.



Più respiro, più azione, più tutto

La seconda stagione di Slow Horses apre le dighe della narrazione ed espande in maniera capillare le sue storyline, dando più spazio ai comprimari ed estendendo allo stesso tempo le trame dell'ordito che affondano le radici fino all'URSS senza mai allontanarsi dal Regno Unito. Ritroviamo ovviamente River Cartwright (Jack Lowden), che avrà un ruolo di primo piano nelle vicende e nelle sequenze action dei nuovi capitoli, migliori e più strutturate rispetto al passato. Finalmente, anche gli altri ronzini si ritagliano il proprio spazio in maniera più consistente, a partire da Catherine, vero outsider del Pantano, con la cui storia avevamo iniziato ad empatizzare già nel corso dei precedenti episodi.

Louisa Guy (Rosalind Eleazar) e Min Harper (Dustin Demri-Burns), che avevano iniziato la loro relazione negli scorsi capitoli, avranno una parte fondamentale e drammatica all'interno del quadro generale, pur imbarcandosi in una missione collaterale legata a "The Park". In minor misura anche Roddy Ho (Christopher Chung), l'antipatico genio informatico del Pantano, e la collega new entry Shirley Dander (Aimee-Ffion Edwards) avrà lo spazio necessario per essere più incisivo e partecipe rispetto al passato, sebbene in misura minore e manifestando un'evoluzione decisamente meno rilevante e marcata.



Più in generale, la scrittura di Smith riesce ad evolvere la formula già sperimentata con successo lo scorso anno, costellandola di maggiore suspense e accompagnandola ad una messinscena sempre di buon livello, che fotografa ambienti notturni, uggiosi e isolati, senza temere il confronto con esterni soleggiati nei quali poter giocare con il dinamismo e la scala di un'azione che non vuole mai essere il focus degli eventi, ma un apprezzato corollario alla tensione.