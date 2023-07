A Small Light recensione: coraggio, speranza e voglia di lottare su Disney+

Le testimonianze legate all'Olocausto ed ai soprusi subiti dagli ebrei nel periodo della Seconda Guerra Mondiale sono tante, e nel tempo sono stati prodotti titoli di ogni tipo atti a ricordare uno dei periodi più bui della storia dell'umanità. Questo perché le parole sono forse il mezzo di contrasto più efficace epr evitare l'oblio, poiché il ricordo non può semplicemente essere evocato saltuariamente, ma deve essere praticato, e ben vengano dunque anche nuovi titoli riguardanti il suddetto periodo. Tornando al valore delle parole, quelle del Diario di Anna Frank sono state lette da milioni di persone, tenendo in vita i sogni di una ragazza che assieme alla sua famiglia subì la follia nazista contro gli ebrei, e nonostante i tanti titoli dedicati a questa storia, A Small Light su Disney+ vuole offrirci una nuova prospettiva su questa vicenda, attraverso gli occhi non della famiglia Frank, ma di coloro che rischiarono tutto per aiutarli a nascondersi (non perdete le serie Disney+ di luglio 2023)



La luce della resistenza

Il pilot di A Small Light si apre sulla fuga verso il nascondiglio segreto di Miep Gies (Bel Powley) e Margot Frank (Ashley Brooke), ma gli autori decidono solo di dare un assaggio della tensione che successivamente avvolgerà la serie, troncando l'incrocio tra le due ed un posto di blocco nazista, e portandoci indietro nel tempo, prima dell'occupazione tedesca.

Qui ci viene presentata Miep, giovane ragazza che come molte altre della sua età cerca di divertirsi insieme alle amiche, e la sua successiva assunzione dal proprietario di un negozio che vende marmellate confezionate, ovvero l'Opekta di Otto Frank (Liev Schreiber). Miep, nel frattempo, conosce ad una festa Jan (Joe Cole), e negli inizi di questa miniserie diretta da Susanna Fogel e scritta da Joan Rater e Tony Phelan, abbiamo quindi un'idea generale di quelli che poi diverranno i protagonisti della storia, facendoci vedere un'Amsterdam ancora distante dagli echi di una guerra che però si avvicina sempre di più. Mentre il rapporto tra Miep e Jan cresce, i tedeschi avanzano rapidamente, ed una volta in città i toni allegri e scanzonati lasciano subito spazio ad un clima ansiogeno che preannuncia ciò che accadrà in seguito. Otto Frank, e la sua famiglia composta da Margot, Anna (Billie Boullet), ed Edith (Amira Casar) capiscono che non possono far altro che nascondersi, aiutati da Miep, Jan, e dagli altri lavoratori dell'Opekta.



A Small Light, a differenza di altri titoli legati alla storia di Anna Frank sceglie un percorso diverso, che pur lasciando aperto un sipario che mostra alcuni momenti nel nascondiglio, resta incentrato su Miep e Jan, e su tutto ciò che i due fanno per aiutare più persone possibili, tra i quali i Van Pels e Fritz Pfeffer (Noah Taylor), che andarono nell'alloggio segreto dei Frank. Il contrasto che si crea col passare degli episodi tra la vita prima e dopo l'occupazione tedesca è reso in modo molto convincente, e salvo una parte centrale più rallentata (ed in parte romanzata rispetto agli eventi reali), tutto ci porta ad un epilogo gestito in modo perfetto, e sappiate che pur sapendo come sono andate le cose è quasi impossibile trattenere le lacrime, per una vicenda che ancora oggi ci mostra non solo l'orrore di ciò che accadde, ma quasi la sorpresa che colse tutti per il modo in cui la freddezza e la ferocia nazista braccò ogni singolo ebreo della città, anche quando la guerra era ormai persa.

La resistenza olandese, la difficile quotidianità di Miep e Jan stessi, ed una città trasformata in prigione sono lo scenario dominante di una storia che lascia senza fiato, e che qui rivive anche grazie ad una regia curata ed efficace, ed una gestione degli eventi meticolosa che crea la tensione lentamente, per poi colpire lo spettatore negli episodi finali, quando una speranza che sembrava rinvigorita, torna a spegnersi mostrando il buio e l'orrore di quegli anni.



Una cruda realtà, e qualche libertà creativa

Come detto, la cura riposta sulla gestione di un racconto tanto delicato è tanta, anche se per questo genere di titoli c'è sempre il dubbio riguardo ciò che è stato romanzato, e ciò che invece è realmente accaduto. Facendo una rapida ricerca, potrete facilmente constatare che molti degli eventi narrati sono andati come raccontato, eccetto alcune aggiunte che in alcuni casi servono o a fare da ponte tra i vari eventi, o ad affrontare le tante problematiche legate all'occupazione nazista. L'introduzione ad esempio di Tess (personaggio fittizio), interpretata da Eleanor Tomlinson e migliore amica di Miep, serve soprattutto a dare un volto a chi decise di voltarsi dall'altra parte, e anche se è un'aggiunta degli autori, resta comunque una soluzione interessante per mettere in scena la distanza tra chi scelse di aiutare gli ebrei, e chi invece percorse un'altra strada per paura di perdere tutto.

Ovviamente, come sottolineato anche dal messaggio che apre ogni episodio, ci sono altri dettagli e passaggi romanzati o inventati, ma il tutto resta comunque coerente rispetto alla realtà del tempo, anche se queste sono scelte che lasciano sempre qualche dubbio. Per il resto, siamo davanti ad otto episodi di ottimo livello, e gli unici momenti caratterizzati da un ritmo eccessivamente rallentato sono quelli riguardanti ciò che c'era prima dell'occupazione, necessari comunque a darci un quadro generale della storia, e soprattutto a ricreare in modo convincente il backgroung di Miep e Jan.



In conclusione, A Small Light è una miniserie curata e e di grande spessore che ci regala una prospettiva diversa su una storia che abbiamo imparato a conoscere dalle parole di Anna, ed il ricordo di quella scintilla di umanità che illuminò quel periodo buio ed oscuro è senza dubbio da preservare e raccontare, e questo titolo lo fa in modo sorprendente, salutandoci attraverso un finale che vi strazierà il cuore, rafforzando allo stesso tempo gli atti di coraggio e speranza che salvarono un' umanità che sembrava persa.