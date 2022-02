Snowpiercer 3x02 Recensione: due treni in rotta di collisione

La nostra recensione di Snowpiercer 2 aveva risollevato gli animi di coloro che avevano trovato la prima stagione un po' troppo sottotono. La volontà di Wilford di sacrificare leggi e morale alla fedeltà al treno, ovvero a lui stesso, lo aveva infatti portato a mancare l'imbarco di Melanie, poiché i dati climatici recuperati dalla donna avrebbero rischiato di compromettere la sua visione totalitaria del nuovo mondo. Per fortuna Layton (Daveed Diggs) con un colpo di coda era riuscito a sventrare il vagone acquario dello Snowpiercer staccandolo dalla Big Alice di Wilford; troppo tardi per raggiungere Mel, scomparsa nel frattempo tra le lande gelate, ma non per recuperare i suoi files e utilizzare il treno pirata da una decina di carrozze per verificarli in giro per il mondo.



La nostra recensione di Snowpiercer 3X01 partiva proprio sei mesi dopo questo evento, quando le verifiche dei dati di Melanie avevano generato scetticismo nei confronti di un prossimo innalzamento delle temperature che avrebbe reso alcune zone del pianeta di nuovo abitabili, mentre sul treno di Wilford i fedeli a Layton si erano organizzati in un gruppo rivoluzionario in attesa del ritorno dello Snowpiercer.



Visioni

La donna salvata dalla centrale nucleare nella scorsa puntata si rivela essere Asha, unica sopravvissuta di un gruppo di persone e ricercatori rifugiatisi nei pressi del reattore per sfuggire al gelo che attanagliava il pianeta. I riferimenti alle terribili esperienze che quest'ultima ha dovuto vivere in quegli anni sono molto curiosi perché rappresentano una prospettiva esterna, quasi esotica nel world building imposto da Snowpiercer. Vedere come il mondo è caduto mentre tutto intorno ghiacciava - Asha nomina dei predoni e non ci dispiacerebbe assistere a qualche scorcio di questo passato decadente - è uno stimolo creativo ulteriore che potrebbe aprire la realtà dello show TNT ad altri sopravvissuti (qualcuno ha detto Melanie?).

Layton sembra invece aver identificato una zona del pianeta che potrebbe rispecchiare le condizioni climatiche ricercate. I dati di Mel sembrano confermarlo, mentre le visioni dell'ex leader del Fondo sembrano rappresentare un albero che cresce proprio in quelle zone e che diventa per qualche ora la sua ossessione, spulciando la biblioteca del treno. Non nutriamo molta fiducia nell'escamotage narrativo legato alle visioni premorte di Layton nella centrale coreana; un modo non troppo raffinato ad ora per seminare indizi su un futuro che probabilmente divergerà comunque dalle aspettative del personaggio di Diggs, sempre più convinto della veridicità di quanto immaginato.



Destinazione Wilford

C'è da dire che il casting di Sean Bean nei panni di Wilford ha dato senza dubbio una scossa allo show con un villain affascinante, suadente, ma al tempo stesso spietato e narcisista. La vita dell'uomo si basa sul consenso nei suoi confronti, una merce che diventa sempre più rara tra complotti e tentativi di sabotaggio cospirati dalla rivoluzione capitanata da Ruth, una delle poche che sembra ormai avere cieca fiducia nel ritorno di Layton e nei suoi ideali.

Ed è proprio a lei che questo episodio dedica una parentesi cospicua che ci permette di ammirare l'evoluzione di questo personaggio che nella prima stagione rappresentava di fatto il nemico per il Fondo, con tanto di sentenze pronunciate per punire i tentativi di insurrezione, martellando gli arti congelati dei ribelli. La sua presa di coscienza è senza dubbio una delle meglio riuscite e più efficaci dello show. Il suo passaggio dalla cieca fedeltà nei confronti di Wilford - e per interposta persona di Melanie, salvo poi il cambio di prospettiva dettato dal suo inganno - all'esperienza di maturazione vissuta con Layton ed ora, ricercata proprio dall'uomo che inizialmente idolatrava.



Proseguono anche le tattiche di Wilford per rendere inoffensiva la minaccia di Layton, sebbene in questo caso la trovata degli EMP rappresenti un pretesto narrativo al pari delle visioni di Layton; basti considerare le conseguenze sul finale di puntata. Ma, come dicevamo pocanzi, per Wilford è fondamentale poter mantenere il consenso, e a tal proposito è propizia la decisione dell'ex Frenatore Osweiller di chiedere la mano a LJ, la ragazza viziata e disturbata che abbiamo imparato a conoscere e a detestare dalla prima stagione. Purtroppo, dopo l'entusiasmo iniziale, i due non sembrano avere visioni comuni sull'avvenimento, con il primo che pare guidato da un sentimento sincero e la seconda che è d'accordo con Wilford sull'utilità politica di tale evento per ribadire la fedeltà dei passeggeri al treno.

Ultimo, ma non dimenticato, il buon Javi, il macchinista dello Snowpiercer ribellatosi a Wilford per permettere l'operazione di recupero di Melanie. Avevamo dato l'uomo per spacciato, dopo che Sean Bean gli aveva scagliato contro il fedele mastino per punirlo dell'insubordinazione - gli effetti sonori non lasciavano presagire nulla di buono per Javi. E, invece, rieccolo; ne avevamo già avuto un assaggio nello scorso episodio, ma assistere al cambio di passo dettato dal trauma che l'ha portato vicino alla morte è allo stesso tempo coerente e terrificante. Nonostante ciò, sembra che Javi abbia un ruolo ancora da giocare in Snowpiercer, e non è detto che sia a fianco di Wilford.



I pochi esterni presenti nell'episodio permettono alla regia di concentrarsi sulla gestione degli interni, che risultano ancora il fiore all'occhiello della serie, tra ottime scenografie e una gestione ragionata degli spazi. A livello di fotografia assistiamo ad un approccio più chiaroscurale quando si tratta di raccontare gli eventi sulla Big Alice, mentre sullo Snowpiercer l'atmosfera pare decisamente più ariosa e vivibile. I pochi guizzi di messinscena sono riservati al finale, quando la suspense per il destino di Ruth è ben resa, così come l'adrenalina dello scontro al quale forse riusciremo ad assistere la prossima settimana.