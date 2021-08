Sons of Zorn Recensione: una sitcom mista non del tutto riuscita su Disney+

I prodotti a tecnica mista, specialmente quelli che tentano di unire armoniosamente animazione e live action, sono delle scommesse complicate per numerosi motivi: innanzitutto è necessario comunque uno sforzo notevole da parte degli attori, poiché devono cimentarsi in scene senza o quasi un corrispettivo fisico di fronte; oltretutto è enigmatico trovare un particolare stile animato che comunque riesca a fondersi discretamente con il live action. Insomma in un modo o nell'altro queste due componenti devono lavorare all'unisono per convincere lo spettatore che quel mix sia possibile, che le persone in quel mondo fittizio ci credano.



E Son Of Zorn, sitcom del 2016 che spunta tra le uscite di luglio su Disney+ e che usa proprio una tecnica mista, da certi punti di vista ci riesce anche con risultati apprezzabili, ma che non sono bastati a dare vita ad una serie interamente godibile.



Un guerriero barbaro in California

Protagonista indiscusso è Zorn (doppiato da Jason Sudeikis), le cui fattezze sono un palese omaggio a He-Man e i dominatori dell'universo (se siete fan non perdetevi le nostre prime impressioni su Masters of the Universe Revelation), un prode e sanguinoso guerriero barbaro nativo della fittizia isola di Zephyria. Il nostro protagonista, però, è stato sposato con "l'umana" Edie (Cheryl Hines), da cui ha avuto anche un figlio, dal nome semplicissimo da pronunciare di Alangulon (Johnny Pemberton), per gli amici Alan. Tuttavia dopo il divorzio Zorn non è stato il padre più presente, preso dai continui ed apparentemente sempre necessari massacri e guerre tipici di Zephyria, con tanto di spietato villain pronto a colpire.

Nonostante ciò, riesce a trovare un po' di tempo per venire a trovare Alan in California per il suo compleanno ed essere poi persino convinto da Edie a restare per il bene del figlio. E infatti quasi tutto l'apparato comico della serie viene sorretto dai tentativi di Zorn non tanto di essere un'affidabile figura paterna, ma nel trovare il proprio posto in una società che non prevede esattamente "sterminatore barbaro" come carriera lavorativa.



Molte gag sono legate appunto al trovarsi - e mantenere - un lavoro, un proprio appartamento, assorbire l'incomprensibile lezione per la quale in un giardino di una casa ad Orange County tenere un meraviglioso quanto letale uccello gigante non sia una scelta tanto saggia e, soprattutto, rendersi conto che ogni problema non può essere risolto con uno spadone capace di evocare fulmini; regolari problemi di tutti i giorni, niente di più, niente di meno.

Ed è esattamente qui che Son Of Zorn sorprende, nei suoi intenti più rischiosi e ricchi di tranelli, poiché i momenti con il suo protagonista sono esilaranti e giocano su un quantitativo di stereotipi fittizi sbalorditivo - questo mondo è infatti a conoscenza di Zephyria e dei suoi particolari costumi, chiamiamoli così. Dalla cucina al sessismo, dalle tradizioni festive all'incapacità di comprendere le più basilari interazioni sociali di educazione, dal prendere qualunque cosa, anche un terribile furto di una salsa in frigorifero, come una guerra senza esclusione di colpi alla parodia di curiosi artefatti magici, tutto è esagerato fino al ridicolo e paradossalmente funziona.



Una comedy monca

Ma Son Of Zorn è anche incentrato su un difficile rapporto padre-figlio: Alan è inizialmente contrario alla presenza costante del padre, per non dire imbarazzato dai suoi assurdi comportamenti, preferendogli il nuovo fidanzato di Edie, lo psicologo Craig (Tim Meadows). Eppure pian piano i due imparano a conoscersi, ad apprezzarsi, fino a sfociare in momenti genuinamente teneri tra di loro.

Intendiamoci, nulla di trascendentale, bensì semplici e universali lezioni che non fa mai male ripercorrere, quali ad esempio non mettere totalmente in imbarazzo il proprio figlio davanti alla ragazza per cui ha una cotta o spiare la suddetta ragazza tramite una pietra magica. Come detto, lezioni basilari e quotidiane che chiunque può usare. I problemi di Son Of Zorn allora nascono più che altro quando ci si allontana da Zorn o comunque vengono messi in primo piano momenti poco Zorn-centrici, per così dire.



Momenti, cioè, in cui sia la parte drammatica che comica non è affidata al solo guerriero barbaro, e qui fuoriescono dei limiti piuttosto gravi per una sitcom, in primis la mancanza di veri personaggi oltre il protagonista - Alan incluso, se non per alcune sequenze ben realizzate. Edie, Craig, i colleghi di Zorn al lavoro, gli amici di Alan finiscono per essere non tanto dei personaggi a tutto tondo, ma dei cartonati che a seconda delle scene devono svolgere determinate funzioni ed emergono soltanto in rarissimi episodi. A dire il vero non aiuta la struttura stessa delle puntate, ricolme di situazioni davvero troppo generiche anche per un genere - una seppur molto speciale sitcom familiare - da cui non ci si aspetta ormai nessuna rivoluzione copernicana.

In Son Of Zorn si è fatto in sostanza il minimo sindacale per dare il vita agli intrecci di puntata, che non riescono quasi mai a centrare il bersaglio quando si allontanano da Zorn. Bisogna poi segnalare qualche incoerenza di world building piuttosto fastidiosa, perché a seconda delle necessità scaturite dalla puntata si oscilla in continuazione tra la totale ignoranza dell'esistenza di Zephyria e la presenza di ristoranti di cucina zephyriana e persino documentari in tv sull'isola. È come se tutta l'attenzione e la cura fosse stata dedicata a creare Zorn ed piazzarlo in un mondo reale, ignorando il resto e portando sugli schermi un prodotto a tutti gli effetti monco.