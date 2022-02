Soy Georgina Recensione: la docuserie Netflix sulla compagna di CR7

Essere la moglie dell'uomo più seguito al mondo: essere la moglie di Cristiano Ronaldo. Un fenomeno, un brand vero e proprio che cammina in giro per l'Europa, cambiando città a proprio piacimento e vivendo esperienze atletiche e pubblicitarie sempre diverse. Dietro tutto questo, come si diceva fino a qualche anno fa, dev'esserci per forza una grande donna. Questa, quindi, è la storia di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, la donna che non solo ha ceduto al fascino di CR7, ma che lo ha saputo conquistare. Una relazione che ha portato la giovanissima ragazza a trasformarsi da commessa a regina delle passerelle, circondata di ricchezze e con tutte le facilitazioni possibili a disposizione. Le sei puntate della docuserie Soy Georgina, disponibile su Netflix tra le serie Netflix di febbraio 2022, ci permettono di entrare in contatto con il mondo di Ronaldo.



Georgina, prima e con Ronaldo

Il documentario parte dalle origini, dai momenti in cui Georgina incontra Cristiano Ronaldo, come nasce l'amore, come tra i due è scoppiata la scintilla: per la ragazza diventa il giorno che le ha cambiato la vita, ma allo stesso tempo il campione portoghese riesce a trasmettere una sensazione onesta, raccontata con il sentimento adeguato all'amore che vuole trasmetterci.

Avere a disposizione anche le parti raccontate da CR7 è sicuramente il plus di questo documentario, che in ogni caso ha nel suo obiettivo dichiarato lo stare su Georgina, per mostrarci ciò che non tutti conoscono di una donna che sembra, a prima vista, godere del successo riflesso del marito. Più che apprezzare alcuni dei dettagli raccontati, soprattutto quelli riguardanti la dieta di Ronaldo che è oramai argomento di discussione internazionale da anni e noto ai più, è sorprendente il modo in cui Cristiano riesce ad aprirsi e a raccontarsi: un elemento che non sempre riesce a trasparire, dinanzi a quello che è un personaggio talmente noto e pubblico che controlla anche le virgole che pronuncia. Prima vendeva vestiti di lusso e adesso li indossa: sin da subito Georgina chiarisce come è cambiata la sua vita, ma soprattutto come iniziare una relazione con Cristiano Ronaldo l'abbia spinta in un turbinio di vicende più grandi di quelle che conosceva prima di stare con lui. Ad esempio, l'esser stata contattata da numerose agenzie non appena la sua relazione con Cristiano è diventata nota.



Tra i 22 e i 27 anni la vita della ragazza cambia completamente: un caso fortuito, potremmo dire, perché d'altronde un incontro con l'anima gemella potrebbe essere ridotto a questo, se non si crede al destino e al fato. Un evento che i due raccontano con naturalezza, la stessa che Georgina usa nel dire che non aveva idea di cosa potessero fare i paparazzi. Aneddoti riguardanti la vita di coppia di due persone costrette a nascondersi in ogni momento, per poter vivere un momento di serenità.



Cosa si nasconde dietro la ricchezza

Disneyland Paris da mascherati, per evitare di farsi vedere, con parrucche e sciarpe, ma anche viaggi sui jet privati per non entrare in un aeroporto: Georgina non potrebbe mai restare per due ore in un luogo pubblico con Ronaldo, così come - immaginiamo - nemmeno lui ci riuscirebbe, tra l'assalto dei fan e i numerosi selfie che inizierebbero a chiedergli.

Lo stesso CR7 racconta quali sono i limiti che il calcio impone, soprattutto a un giocatore che a 33 anni continua a sentirsi, atleticamente, un 24enne: senza godere eccessivamente degli sfizi, la sua continua a essere una vita molto metodica, lontana dallo sfarzo concesso alla compagna. Traspare un dettaglio della loro vita che non sempre siamo portati a immaginare o sui quali non riflettiamo con la dovuta attenzione. Georgina nel suo racconto arriva a essere sempre sorpresa di tutto ciò che le è successo, come se le fosse caduto dal cielo all'improvviso: non se ne rende conto e si ritrova a vivere in una vera e propria favola à la Cenerentola, che le ha permesso di diventare una regina, accanto al suo re. Gli episodi della serie sono esattamente sei, ma nei primi cinque Georgina arriva a raccontare un mondo fatto di lusso e di un quotidiano vissuto nella ricchezza: vestiti fatti su misura, jet privato già citato, grandi incontri, momenti in cui gli assistenti la seguono e le permettono di essere agiata nel miglior modo possibile. L'atelier di Jean Paul Gautier a Parigi che le si apre dinanzi agli occhi già nel primo episodio, nemmeno mostrato lo scenario e il palcoscenico sul quale ci stiamo muovendo.



Una vita, però, distante da Ronaldo: perché se lui, dopo tre anni a Torino, ha deciso di tornare a Manchester per giocare con lo United, non senza grandi polemiche nella rottura con la Juventus (qui vi portiamo dietro le quinte di All Or Nothing), durante lo show si nota che il contatto avviene per lo più tramite FaceTime. Videochiamate per tenersi aggiornati, per sentirsi, mentre in giornata lei si reca a Parigi per poi tornare a Torino. D'altronde molte delle scene vedono Ronaldo indossare ancora le giacche col simbolo della squadra piemontese.



Ma dov'è la vera Georgina?

Quello che poteva essere un documentario per raccontare chi era davvero Georgina, però, si riduce a una sola puntata, l'ultima: l'unica nella quale non si parla di Cristiano Ronaldo, ma di Gio, così come la chiamano gli amici stretti e la sorella. La sua infanzia, la sua adolescenza, arrivando in un paesino di nome Jaca, lontano da tutti gli sfarzi delle grandi capitali dove arriva per lo shopping e per il lusso. Georgina torna in queste terre dove ritrova la sua maestra di danza e prova a ripercorrere quei momenti, indossando le scarpe che le avevano permesso di provare i primi passi con lei. Un gesto semplice, molto genuino, che però adesso sembra lontano: in quel momento di nostalgia e quasi di commozione c'è tutta la genuinità della ragazza, che nonostante sia oramai la compagna di uno degli uomini più ricchi del mondo lascia un po' di malinconia per la sua vita passata.

In tutto il documentario, però, non ci sono dei momenti in cui ci si concentra in maniera davvero profonda su quelle che sono le dinamiche di un'esistenza del genere: si finisce per restare attoniti e morbosamente incuriositi da stelle, sfarzo e lusso, nel tentativo di far risultare tutto semplice e alla portata: se hai voglia di mare vai a Monaco, se vuoi la moda vai a Milano e così via. Il cambio di città non pone problemi e non crea limiti, nemmeno ai sogni: Georgina sogna i campi, i cavalli, piste dove andare a correre, tutto è possibile. Questa carrellata di sfarzo viene intervallata da alcuni atteggiamenti genuini, come abbiamo già avuto modo di raccontare poc'anzi, ma la vita da copertina non finisce mai. Non ci sono, però, confessioni, non ci sono elementi che spingono a meritare davvero una trattazione così lunga, dalla durata di circa quattro ore.



L'orbita dell'uomo più seguito al mondo

Georgina voleva sicuramente farsi conoscere in tutta la sua totalità, ma alla fine il risultato che si palesa dinanzi ai nostri occhi è soltanto una sfilata di tutti i privilegi che la compagna di Cristiano Ronaldo ha con sé: finendo per essere quasi un satellite che ruota nell'orbita del campione, tutto il suo successo è un riflesso di quanto guadagna e realizza l'atleta.

La stessa ammissione di potersi spostare durante il calciomercato è sorprendente: sebbene fosse un po' il segreto di Pulcinella che il tempo di Ronaldo alla Juventus fosse finito, che Georgina lo possa dichiarare in maniera così spontanea è affascinante, pur essendo oramai trascorsi più di sei mesi da quel giorno che è valsa la rottura e il rientro, come detto, al Manchester United. Georgina non riesce a brillare di luce propria, non riesce a raccontarci il suo urlo di liberazione che le permette di dire "c'è qualcosa al di là della compagna di CR7". Per questo motivo il documentario ci permette di sbirciare un po' di più sulla vita di Ronaldo, della quale sappiamo sì tanto, ma non abbastanza, e dal quale vorremmo provare a rubare informazioni e magari anche ispirazioni. Siamo solo curiosi di affacciarci su questo mondo, sui figli di Ronaldo, che Georgina ha saputo sentire suoi, anche se non biologicamente, e sullo sfarzo che ha coinvolto l'intera famiglia. C'è spazio per il dolore, quando ci racconta della morte del padre e di quanto l'abbia segnata, ma la ricchezza finisce per inglobare tutto il possibile.



Un appunto sul doppiaggio italiano, per chiudere: si è scelto di non seguire un perfetto sync, lasciando a tutti i protagonisti la possibilità di far sentire la propria voce, con una traccia molto più bassa. Non entusiasmante, invece, la telecronaca delle partite che (non) vengono mostrate durante la docuserie, con la telecamera ben puntata su Georgina e il voiceover a raccontarci cosa sta accadendo in campo: su quest'aspetto si poteva fare di più.