Space Force 2 Recensione: una seconda stagione meno riuscita su Netflix

L'agenzia spaziale guidata dal generale Naird rischia di scomparire in seguito all'ammutinamento del suo leader, che si è valorosamente opposto ad un'offensiva contro la Cina dopo uno storico allunaggio. Il coraggioso soldato ha ignorato gli ordini di un suo diretto superiore e si è dato alla fuga, ma è prontamente tornato sui suoi passi per accettare le conseguenze delle sue azioni. Il team della Space Force è chiamato quindi a testimoniare in presenza del Segretario della Difesa, il quale dovrà decidere se continuare a finanziare l'ambizioso progetto americano allontanando le voci di un accorpamento con la NASA.



La concezione del tempo si è drasticamente allungata in questo periodo di emergenza sanitaria, ma continua a sorprendere l'evidenza che Space Force è stato distribuito da Netflix neanche due anni fa. Sembra trascorsa una vita dalla prima stagione di questa particolare serie tv - rileggete la nostra recensione di Space Force per rinfrescarvi la memoria -, ma eccoci finalmente al cospetto di un nuovo pacchetto di episodi reso obbligatorio dal meritato successo dei precedenti. Lo show di Steve Carrell e Greg Daniels - che ritorna tra le serie tv Netflix di febbraio 2022 - non ha perso il suo spassoso approccio satirico alla vita militare e scientifica, ma il contesto è ristretto alle situazioni private dei suoi protagonisti, mentre la trama principale si dimostra un debole antefatto in attesa di una terza tornata di episodi.



Dalla Luna alla Terra

La seconda stagione di Space Force si apre in diretta continuità con l'epilogo della prima: il generale Naird (Steve Carrell) è chiamato a rispondere delle sue azioni di fronte al nuovo Segretario della Difesa americano, insieme al suo team di militari e scienziati. La squadra capitanata da questo leader improvvisato ha disobbedito all'ordine di attacco alla Cina sulla superficie lunare, evitando in questo modo lo scoppio di una guerra tra due superpotenze sul nostro pianeta, ma mettendo a serio rischio le loro carriere.

Il generale non si è lasciato provocare dalla dissacrazione della bandiera piantata da Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e il suo voler assicurare la pace e la sicurezza per il mondo intero ha incrinato i suoi rapporti con le alte sfere dell'esercito americano. Sotto processo per alto tradimento, Naird rischia di perdere completamente il progetto Space Force, mentre i componenti della sua squadra affrontano problemi di ordine personale che li portano a dubitare della loro permanenza in Colorado.



Evoluzioni rapide

L'intero prologo della seconda stagione, che fa da collante tra una conclusione epica ed un nuovo inizio, si risolve in maniera parecchio frettolosa: al termine del primo episodio abbiamo già il verdetto del Segretario, nonostante la puntata finale della season passata lasciasse intendere grosse conseguenze in seguito al "tradimento" del generale Naird.

Le modalità rapide e semplicistiche con cui si è svolto il processo ricalcano in pieno il tono dello show in questa sua nuova iterazione, che si allontana dalla prima proprio a causa della mancanza di un obiettivo più serio ed importante. Quando abbiamo fatto la loro conoscenza, i nostri eroi erano dei sognatori che progettavano uno sbarco sulla Luna attraverso piani ambiziosi e di caratura elevata, e le evoluzioni comiche del piano si dimostravano una satira intelligente diretta alle alte istituzioni americane, soprattutto sul lato militare. In questa seconda stagione, invece, i tagli al budget della Space Force impediscono lo sviluppo di un'idea davvero importante, e la narrazione si concentra sulla vita quotidiana dei suoi protagonisti, afflitti da problemi personali interessanti, ma dal valore nettamente inferiore rispetto ad una missione spaziale che si porta dietro lo spauracchio di una guerra mondiale.



Le diverse trame di Space Force

I nuovi episodi dello show ideato da Steve Carrell e Greg Daniels - rispettivamente cuore e mente della versione americana di The Office - portano alla scoperta delle intriganti personalità dei suoi protagonisti, illuminando a turno ognuno di loro e restituendo un quadro molto chiaro del team.

La debole trama principale è ingrossata dalle numerose sotto-narrazioni che vedono in primo piano Erin Naird (Diana Silvers), adolescente acuta ma indecisa sul suo futuro, Tony Scarapiducci (Ben Schwartz) - l'assurdo media manager con difficoltà a relazionarsi col padre - e il complicato legame sentimentale tra il capitano Angela Ali (Tawny Newsome) e il dottor Chan (Jimmy O. Yang). Le evoluzioni dei personaggi sono coerenti con le loro personalità e piacevoli da osservare - tutte rigorosamente a lieto fine, ma mai scontate -, contraddistinte dalla comicità a cui Space Force ci ha abituato con la prima stagione, in una giostra di humor intelligente che sa spiazzarti con la demenzialità di alcuni protagonisti. Sulla superficie di queste trame secondarie si palesa però una seconda stagione interlocutoria, la cui storia è solo un anneddoto sfizioso in attesa di un prosieguo che, al termine di un episodio conclusivo capace di chiudere correttamente ogni vicenda personale, sembra voler ritornare a temi più importanti e globali.