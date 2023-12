Squid Game: La sfida recensione, uno show controverso che funziona

Il 22 novembre 2023 sono stati pubblicati su Netflix i primi 5 episodi di Squid Game: La Sfida, un esperimento contemporaneo che attinge direttamente dal successo della serie televisiva omonima, trasportando il tutto in un reality con giocatori veri, attenuandone ovviamente le dinamiche mortali. I set e l'estetica generale rimangono quindi invariati, così come un particolare mood sottocutaneo che accompagnerà i prodi partecipanti attraverso una serie di sfide che metteranno alla prova la loro forza fisica, intelligenza e soprattutto etica sociale. Come accade nell'ambito della finzione narrativa, pure in questo caso si troveranno a confrontarsi con alcune scelte personali che influenzeranno direttamente il gigantesco montepremi in palio e i progressivi rapporti in sviluppo graduale, in un contesto che non avrà alcun problema a giocare direttamente con loro.



È inoltre importante ricordare che la pubblicazione dei primi 5 episodi è stata seguita da una seconda tranche di 4 il 29 novembre 2023, per poi concludere tutto con il gran finale il 6 dicembre. L'interesse generale per Squid Game: La sfida si è manifestato fin dai primissimi annunci, con il pubblico appassionato che ha riflettuto sia sulle dinamiche strutturali che su quelle più specificamente emotive al centro di un'esperienza intensa come questa (già che ci siete non perdete le serie Netflix di dicembre 2023)



Un montepremi enorme e molteplici motivazioni per ottenerlo

In Squid Game: La sfida, vediamo 456 concorrenti intenti a conquistare un montepremi di 4,56 milioni di dollari, a discapito l'uno dell'altro. Esattamente come accaduto nella serie televisiva sudcoreana di Hwang Dong-hyuk, anche in questo caso la strada per la vittoria è costellata di motivazioni del tutto personali, di fronte a una serie di giochi sadici (soprattutto dal punto di vista psicologico) con cui è obbligatorio fare i conti per cercare di raggiungere una meta tanto inarrivabile quanto agognata.

Il reality di Netflix, quindi, si impegna a giocare con i concorrenti che hanno accettato di partecipare in prima persona, ponendoli lungo lo stesso (non in tutto ovviamente) percorso che hanno dovuto affrontare i protagonisti nella storia originale, con alcuni guizzi manipolatori in più. Tutto si sviluppa partendo dal primo e più conosciuto gioco dello Squid Game (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Squid Game), "Un, due, tre, stella!" con la bambola che fa sempre la conta e controlla i vari movimenti in gioco, determinando le eliminazioni, e lavorando sulle presentazioni di alcuni fra i primi partecipanti ai giochi, come in qualsiasi altro reality.



La primissima cosa che salta all'occhio è la cura generale nell'estetica di quanto proposto, contribuendo enormemente all'immersione delle persone che giocano, per poi alimentarne le varie paure e legami. Dato l'elevato numero di partecipanti, ovviamente la struttura generale, in termini di intrattenimento, cerca di non soffermarsi su ognuno di loro, prediligendo, anche piuttosto velocemente, soltanto alcune delle storie personali e delle motivazioni, dando sempre più spazio a coloro che avanzano, così da consentire agli spettatori di entrarci più in contatto.



Squid Game: La sfida

Per dinamizzare il ritmo di Squid Game: La sfida sono state aggiunte, oltre alle prove che i fan della serie conoscono bene, anche altre "metodologie di eliminazione" e test di natura morale, con cui tutti i giocatori devono inevitabilmente fare i conti. Di pari passo con queste aggiunte, troviamo anche una particolare natura inedita pure nei giochi principali, forse proprio a fronte del grande successo della storia su Netflix, così da sorprendere anche il partecipante più preparato in materia.

La voglia di vincere, in Squid Game: La sfida, spingerà tutti i giocatori in campo a riflettere su sé stessi, sulle proprie ragioni, sui propri limiti e su ciò che sono disposti a compiere per arrivare fino in fondo. Pur non avendo in alcun modo a che fare con la morte, è impossibile non andare in profondità lungo il cammino per la vittoria, trovandosi a fare i conti coi legami costruiti e cercando di portare avanti una serie di strategie, più o meno palesi, che invadono fin da subito la dimensione più umana che esista, giocando con quello che si sceglie di dire e di mostrare di sé. La persona che arriverà fino in fondo dovrà giocare con una serie di dinamiche sicuramente difficili da gestire... il tutto in funzione di un montepremi da sogno.



Squid Game: La sfida e la sua cura estetica

Guardando Squid Game: La sfida, è difficile non provare sensazioni simili a quelle della serie tv originale. L'impegno nella ricostruzione estetica dei set, dei costumi e di alcune trovate con la regia e il montaggio trasportano direttamente in un posto che già si conosce, senza dubitarne mai per un momento. Ovviamente, la situazione è ben diversa da quella della finzione narrativa, presentando in questo caso un gioco che non elimina veramente i propri partecipanti, ma che comunque li spinge a confrontarsi con alcune scelte difficili da gestire nell'immediato. La cura generale nella costruzione dei set è qualcosa di quasi maniacale, relazionandosi direttamente con le emozioni contrastanti sia dei concorrenti che dello stesso pubblico, affascinato proprio dalla concretizzazione di qualcosa che non avrebbe mai pensato di vedere in questo modo.



Laddove la determinazione a sopravvivere era una delle motivazioni più forti a proseguire, in parallelo a una disperazione tutta personale, in Squid Game: La sfida subentra il gioco psicologico e la capacità di stringere e sfruttare i legami con gli altri per il proprio tornaconto. Questa resta una delle armi più affascinanti nella fondina di un reality che non si fa alcuno scrupolo a manipolare i propri concorrenti mettendoli costantemente gli uni contro gli altri. Da tutto ciò ne fuoriesce una riflessione molto simile a quella della storia originale, anche se filtrata da una leggerezza differente e più ludica: "homo homini lupus".

Il fatto di ritrovarsi in un contesto potenzialmente stressante e complesso da gestire spingerà i concorrenti a costruire una struttura sociale destinata a durare ben poco, e in cui a risplendere saranno solamente coloro in grado di farsi notare, in un modo o nell'altro. Lungo un percorso lastricato di sfide che i fan conoscono bene, s'insediano quindi alcuni meccanismi sociali e psicologici che premieranno sempre e comunque le persone senza scrupoli, quelle che sanno calibrare la propria presenza sociale in favore di un appoggio momentaneo fondamentale per procedere fino alla fine.



Il compito principale di Squid Game: La sfida, quindi, non è più quello di impedire alle persone di vincere, ma di spingerli al confronto, esasperando le loro possibilità al punto da mettere in mostra la loro natura oltre le etichette e le convenzioni del caso. L'intera esperienza, andando oltre lo stupore iniziale, si trasforma ben presto in uno studio della realtà sottocutanea di tutti loro, atta a creare un contesto in cui i concetti di fiducia e amicizia possono essere facilmente intesi come vere e proprie merci di scambio all'occorrenza (niente di nuovo nel contesto reality, in effetti).



Proprio come nella serie tv!

A conti fatti, Squid Game: La sfida funziona a livello di intrattenimento leggero, senza mai dimenticare che si tratta soprattutto di un'operazione di marketing atta a sfruttare l'accoglienza di una serie tv al momento ancora in corso d'opera. La sincerità consumista di questo progetto per il piccolo schermo, comunque, si è palesata fin dai suoi primissimi annunci, delineando un lavoro che non ha nulla a che fare con la dimensione creativa, artistica e profonda presente nella storia originale.



Pur scimmiottandone alcune dinamiche concettuali, ci troviamo pur sempre davanti a un reality che vive nell'interesse dei suoi stessi spettatori affamati di questo, generando un voyeurismo di contorno nutrito con le iconografie della serie originale e alcuni spunti tipici del format proposto.

Così ci si ritrova a interessarsi a qualcosa che proietta il nostro stesso "ruolo" di spettatori da qualche parte, mettendoci al livello di coloro che, nella storia originale, si lasciavano travolgere dai drammatici eventi della serie TV. L'unica cosa che ci distingue è la certezza che la morte non ha alcun legame con le immagini proposte, riuscendo ad appassionarci a un gioco in cui il tradimento, la manipolazione e la sconfitta altrui significano più soldi per sé e per i propri obiettivi.