Star Trek Picard 2x01 Recensione: un esordio che punta alle stelle

Era il 2020 quando l'amatissimo Jean-Luc Picard di Patrick Stewart tornava sul piccolo schermo grazie ad Amazon Prime Video in una serie interamente a lui dedicata dopo The Next Generation e tutti i film che ne hanno segnato le vicende. Purtroppo, il risultato non ha entusiasmato gran parte dei fan, nel tentativo di creare qualcosa di esclusivo ma allo stesso tempo troppo differente da ciò a cui erano abituati i proseliti di Star Trek.



Un'occasione sprecata nei suoi primi capitoli, come scrivevamo nella nostra recensione di Picard, ma anche un inedito squarcio ancora tutto da esplorare nella timeline dello storico Capitano della Stargazer. Opportunità che non si sono fatti sfuggire Akiva Goldsman e Terry Matalas, al timone di questa tornata di episodi che rappresentano di fatto un nuovo inizio come scrivevamo nel nostro first look di Star Trek Picard 2.



Guarda le stelle

Già il fatto che si cominci in medias res, per di più sulla Stargazer in allerta rossa, ci fa dimenticare il compassato prologo della scorsa stagione. Sul ponte principale c'è nientemeno che lo stesso Picard in balia di una minaccia sconosciuta che lo costringe a chiedere l'attivazione del protocollo di auto distruzione dell'astronave, facendo scadere il countdown.

Ci ritroviamo quindi sulla Terra, qualche ora prima, a Chateaux-Picard. Il nostro Capitano, ormai Ammiraglio, si divide tra la vita di campagna e le ambasciate alla Federazione per ispirare nuovi cadetti (Elnor è anche primo romulano ad essere nominato tale). Si gode un bagno di sole nella sua vigna ma capiamo subito l'impossibilità di instaurare rapporti più profondi della semplice amicizia e conoscenza, nello specifico una relazione romantica. Nemmeno il caro e vecchio drink con Guinan è in grado di sbloccarlo. Un'impasse che lo porta a riflettere sul motivo per il quale ha deciso di seguire sempre il suo dovere e molto poco ciò che desiderava per sé. Quel guardare alle stelle - mantra trasmesso in gioventù dalla madre per allontanarsi dal clima violento instaurato dal padre (primo e più importante retcon che i trekker dovranno superare) - che lo ha portato dall'essere uno scapestrato allievo al comandante che tutti conosciamo. Ed è ancora dagli astri che viene la minaccia che lo richiama direttamente all'ordine, volente o nolente. Perché quell'anomalia verdognola che si è aperta nello spazio e chiede il suo aiuto qualche sospetto dovrebbe farglielo venire, perlomeno dal punto di vista cromatico.



È sullo Stargazer ora comandato da Rios, che ha ceduto il comando de La Sirena a Seven of Nine, che la minaccia prende forma e, sì, parliamo proprio dei Borg. La misteriosa figura che suggerisce a Picard di guardare alle stelle prima che la sequenza di autodistruzione venga completata ci fa venire qualche dubbio al riguardo ma, prima di realizzare qualunque altra cosa, ecco che Picard torna a casa, che non è la stessa di prima, e tutto questo è confermato da Q, tornato con tutta la sua teatralità a dirci che...



Il processo non finisce mai

Una scrittura convincente plasma un prologo che cerca di mediare col passato, cercando di non peccare troppo di fan service per trovare rimedio alle falle narrative aperte nella prima stagione, Sono molti gli easter egg da scovare, nonostante sia difficile spostare gli occhi dall'alchimia tra la Guinan di Whoopi Goldberg e Patrick Stewart, come se non fossero passati decenni nella vita reale.

Siamo ancora lì con loro a dialogare, a cercare di risolvere i conflitti interni di Picard, in un'esplorazione del personaggio finalmente all'altezza, al netto dei retcon che segnalavamo poco sopra, ma che di fatto rappresentano anche uno degli aspetti più intriganti di questo episodio. E che dire del ritorno di Q, pronosticato da mesi, quasi a voler mettere alla prova Picard. Che le strade non esplorate dall'ormai Ammiraglio racchiudano una visione estrema ed estremista della sua natura? Qualcosa che ha a che fare con i suoi sterili tentativi di apertura o con la reazione avuta nei confronti dell'emergenza Borg sullo Stargazer? Tutti quesiti che troveranno probabilmente risposta nelle prossime puntate. Ad ora non possiamo che evidenziare un approccio antitetico alle prime due stagioni che vede in Picard 2 un virtuoso tentativo di riconquistare gli storici fan della saga di Roddenberry.



Un tentativo riuscito, perché rompe il compassato circolo drammaturgico del 2020 per rivitalizzarlo sotto l'egida di stimoli molto più in linea con il franchise. L'elemento action di mescola così a quello più strettamente fantascientifico e drammatico, in una messinscena convincente che pecca di qualche incertezza in alcune circostanze a livello di regia e di effettistica. Si restituisce però maggior dignità e stabilità ai comprimari, si rimpolpa il conflitto seminando e raccogliendo a stretto giro (ciò sarà senz'altro più evidente nel prosieguo), mentre Picard realizza che l'ultima frontiera non è più lo spazio, ma il tempo, quello delle conquiste, delle sconfitte e delle occasioni perdute. Ma, forse, c'è di peggio.