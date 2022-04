Star Trek Picard 2x07 Recensione: viaggio nella mente di Picard

Che le ultime impressioni su Picard 2 non fossero delle migliori è evidente dalla nostra recensione di Picard 2X06, ma questa settimana ci troviamo a fare i conti con un episodio che nel suo suscitare interesse per gli elementi presentati, non riesce a gestire appieno tutte le storyline, segnando una battuta d'arresto di alcune narrazioni e ostinandosi a commettere errori grossolani ai quali, a questo punto dello show, non dovremmo assistere. Se, insomma, il first look di Picard 2 ci dava speranza per il futuro del sequel di The Next Generation, il piglio delle prime puntate pare essersi disperso in digressioni confusionarie che pur aggiungendo carne al fuoco, non contribuiscono pienamente al successo di questa seconda stagione.



I demoni di Jean-Luc

Non era difficile immaginare che l'introspezione di Picard avrebbe fagocitato tutto il resto in questo episodio. D'altronde lo avevamo pronosticato in fase di recensione la settimana scorsa, quando il personaggio interpretato da Patrick Stewart era stato investito dal dottor Soong su ordine di Q per impedire che l'antenato Reene partecipasse alla Missione Europa, inaugurando di fatto il positivisimo spaziale che avrebbe condotto direttamente alla futura nascita della Federazione. Nonostante il viaggio nel tempo si sia di fatto rivelato un successo, con un guizzo di scrittura (e di messinscena) fin troppo grossolano, ritroviamo Jean-Luc nella clinica della bella dottoressa della quale si è invaghito Rios.

I segni vitali sono stabili, ma pare che il conflitto sia tutto interiore per il Capitano. È per questo che l'Osservatore con le sembianze di Laris decide di trasportarsi nell'inconscio di Picard per compiere un'estrazione da manuale. Ed è in questa riuscita realtà introspettiva che veniamo a conoscenza della verità sulla madre di Jean-Luc, del fatto che il piccolo Picard, non essendo riuscito a salvare la donna da se stessa, è diventato così salvatore di uomini e di mondi dal cuore ispessito, che non lascia entrare nessuno. A risultare straniante, a tal proposito, è soprattutto il percorso di rielaborazione della figura del padre, ma ci sono ancora tasselli che mancano all'appello riguardanti quel periodo traumatico della vita del futuro capitano della Stargazer.



Il buio oltre Picard

Come accennavamo poc'anzi, l'introspezione di Jean-Luc è come un buco nero narrativo che pare assorbire tutta l'attenzione, depauperando ulteriormente ogni altra storyline. Il percorso parallelo di Raffi e Sette di Nove ha ormai perso qualsiasi propulsione drammaturgica degna di nota, riducendosi ad elemento di servizio; in questo caso relativo alla sorte di Jurati, che dopo aver accolto dentro di sé la Regina Borg si sta facendo sopraffare da quest'ultima scatenando endorfine nei modi più improbabili e mettendo a rischio la missione dell'equipaggio de La Sirena, dal momento che la Terra del 2024 potrebbe a questo punto essere oggetto di assimilazione totale.

Un discorso a sé merita, come sempre, la vicenda Rios, il cui interesse amoroso non ha mai veramente convinto - salvo rivelarsi drammaturgicamente propizio nell'accogliere un incosciente Picard appena investito. Tutto sembra perdere ancor più senso alla luce del fatto che il capitano de La Sirena teletrasporta sulla sua astronave l'amata dottoressa e il figlio, così da gettare definitivamente alle ortiche ogni tentativo di non stravolgere il passato per non compromettere il futuro che, tra l'altro, tutti gli altri stanno cercando di salvare. L'aspetto più interessante dopo le rivelazioni sul passato di Picard è rappresentato dallo spiegone della giovane Guinan, che approfondisce il timore di Q nei confronti degli El-Auriani, prima di capitolare in un cliffhanger che alza ulteriormente l'asticella del rischio per la missione dei nostri.