Star Trek Picard: recensione dei primi due episodi

Amazon Prime Video è pronta ad accogliere, così come tutti gli appassionati di Star Trek e non, i dieci episodi della prima stagione di Star Trek: Picard. Con già una seconda stagione annunciata lo scorso dicembre, la serie andrà a collocarsi, cronologicamente, come il più recente e ultimo capitolo dell'omonimo franchise, di cui fa inevitabilmente parte. Al centro della vicenda, della quale abbiamo avuto occasione di vedere i primi due episodi, c'è Jean-Luc Picard, ex comandante dell'Enterprise e attualmente ammiraglio in pensione, pronto a combattere con i fantasmi del passato e anche con il suo presente, che lo ha costretto a rifugiarsi in una campagna francese dove coltiva amabilmente i suoi campi, con il supporto del fedele Numero Uno, il suo cane.

L'eredità di Romulus e dei Vulcaniani

Ci troviamo alla fine del 24esimo secolo, venti anni dopo gli eventi raccontati da Star Trek: Nemesis. La storyline si concentra principalmente sugli avvenimenti che hanno portato alla distruzione del pianeta Romulus, raccontata nel film del 2009 di Star Trek: i romuliani sono attualmente privi di una casa stabile e sono i nomadi dello spazio, ma ricordano bene quanto avvenuto in quegli anni, quando la Federazione tentò una mossa disperata per salvare molti della specie all'epoca nemica, e lo fece su indicazione, se non quasi ordine, dell'ammiraglio Picard.

Nella stessa catastrofe, il capitano dovette anche combattere con la perdita del suo amico nonché secondo ufficiale Data, un androide che ha accompagnato Picard per anni nella sua immensa carriera, corredata di tanti successi, ma anche di una conclusione amara legata per l'appunto alla distruzione del pianeta Romulus. Come noto, i Vulcaniani che avevano deciso di rinnegare gli insegnamenti di Surak si erano rifugiati sul pianeta, soggiogando gli indigeni del posto, i Remani, e dando vita alla nuova civiltà dei Romulani.

Come già anticipato, Picard si ritrova a godersi la propria pensione, il tanto agognato premio per una carriera che ha saputo farlo diventare famoso agli occhi di tutti: a dargli vita è nuovamente Patrick Stewart, tornato nei panni del capitano dopo averlo impersonato in Star Trek: Nemesis, che aveva per l'appunto raccontato la distruzione del pianeta Romulus. La vicenda ha avuto un impatto considerevole su Picard, che oramai lascia semplicemente che il tempo faccia il proprio corso, mentre aspetta che l'uva sia pronta per la vendemmia. Il suo sonno, però, è costantemente tartassato dai ricordi del passato, da quel rapporto tanto forte con Data distrutto dalla catastrofe spaziale che lo portò via.



Il dramma di un amico perso, il dolore provato nei confronti del miglior collega che ha mai avuto nella sua carriera nello spazio, affliggono in maniera costante Picard, sia di giorno che di notte. A rappresentare l'elemento scatenante in quella che è la sua tranquilla vita nelle campagne francesi è l'arrivo di una ragazza di nome Dahj, che senza aver mai visto Picard sente di conoscerlo da sempre: dopo averlo notato in televisione, durante una trasmissione che scatena la rabbia del comandante stesso per delle domande scomode, lo raggiunge nella sua tenuta e gli implora di aiutarla a capire che cosa le stia succedendo.



Dahj, poco prima, si era ritrovata automaticamente a combattere contro degli strani aggressori, che dopo aver ucciso il suo fidanzato nel suo appartamento la spingono a diventare a tutti gli effetti un'esperta di arti marziali: i suoi movimenti la rendono accostabile a una romulana, il che aumenta ancora di più il mistero sulla sua natura.

L'eredità di Data e degli androidi

L'arrivo della ragazza riattiva Picard, che sente di avere qualche collegamento con Dahj, il che lo spinge a una ricerca investigativa sulle origini di quest'ultima. Nei due episodi che abbiamo avuto la possibilità di vedere si esalta tantissimo l'acume del comandante Picard, pronto a scendere anche a qualche compromesso, soprattutto con alcuni comprimari non del tutto dal suo lato: tra questi la Federazione, o anche ex componenti della sua flotta. Non c'è un momento di stasi né di attesa nella narrazione messa in piedi dal team produttivo di Alex Kurtzman, che dopo il passo falso di Star Trek: Discovery è riuscito a mettere in piedi uno show dall'alto tasso di interesse.



Senza precludere la visione anche a un pubblico neofita del franchise, Picard riesce a interessare e a incuriosire tutti gli spettatori, mettendo in campo diversi aspetti vincenti delle produzioni seriali televisive dell'ultimo periodo: il mistero che si nasconde dietro all'identità di Dahj, un personaggio che andrà ad acquisire gradualmente importanza nell'ecosistema della serie, unito anche ai drammi interiori del protagonista, vanno ad annullare la eventuale pesante componente sci-fi.

In una battuta affidata a Picard, nel corso della seconda puntata, si fa anche accenno al fatto che lo sci-fi non sia nelle corde del capitano stesso, che non lo ritrova nei suoi generi preferiti. Un espediente che funziona, perché sebbene il pretesto riguardi un disastro spaziale e si dia tantissimo adito ad androidi e annessi, si cerca sempre l'accezione che si sposta verso qualcosa di più generico, di maggior respiro. Con una buona componente action nei combattimenti e altrettanti elementi sentimentali nei rapporti interpersonali.