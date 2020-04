Star Wars The Clone Wars 7x10: la spettacolare resa dei conti

La miglior serie animata di Star Wars si avvicina sempre più al traguardo e il finale di The Clone Wars si prospetta indimenticabile. Lo stesso George Lucas è molto soddisfatto di questa settima stagione, nonostante il timone sia passato tra le mani esperte di Dave Filoni - che abbiamo visto all'opera anche sull'ottimo The Mandalorian - e, dopo una nona puntata esplosiva, The Clone Wars si prepara a tornare sui nostri schermi in esclusiva Disney+. Meno due episodi alla fine, la resa dei conti è imminente e la tensione continua a salire.



Dove eravamo rimasti?

Dopo otto puntate non proprio entusiasmanti - ne avevamo già parlato nella nostra anteprima di The Clone Wars 7 - la serie ha ritrovato la retta via con un nono episodio davvero scoppiettante. Ahsoka Tano è tornata, seppur ufficiosamente, nei ranghi del Grande Esercito della Repubblica con una missione: sconfiggere Darth Maul e liberare Mandalore dal giogo dell'ex Signore dei Sith. Come Maul sia tornato su Mandalore, in seguito agli eventi della quinta stagione, lo abbiamo appurato nel fumetto canonico Figlio di Dathomir, basato sulla sceneggiatura non sviluppata, ma scritta per un episodio della sesta stagione di The Clone Wars, nel 2014, prima della cancellazione dopo l'acquisto di Disney.

Come abbiamo capito già nel precedente episodio, le ultime quattro puntate di The Clone Wars si andranno a intrecciare con La vendetta dei Sith. E la cosa già era ben nota per chi aveva letto il romanzo Ahsoka, ma per chi ne fosse all'oscuro, eviteremo determinati spoiler. Che l'ultimo arco narrativo di The Clone Wars sia ambientato durante Episodio III lo scopriamo anche nella nona puntata, in cui si parla dell'assedio di Coruscant e del rapimento del cancelliere Palpatine. Ovviamente, i riferimenti si sprecano anche in questo decimo episodio, ma ne parlaremo meglio nell'approfondimento che, ci duole dirlo, sarà ricco di spoiler.



Un crescendo continuo

Il nono episodio di The Clone Wars è indubbiamente uno dei picchi più alti raggiunti dalla serie nel corso delle sette stagioni. La volontà di Filoni e Lucasfilm è stata chiara fin dalla prime battute: creare un film dentro il film. Perché gli eventi delle ultime quattro puntate si legano a filo doppio non solo con Episodio III ma anche con gli eventi raccontati in Rebels. Come ha fatto Ahsoka a salvarsi? Perché l'ex padawan è convinta che Vader sia Anakin Skywalker?



Ecco, Filoni e gli altri vogliono spiegarci proprio questo. E questa decima puntata, invece, si svolge più o meno poco prima degli eventi della battaglia di Utapau, in cui Obi-Wan uccide il generale Grievous azzoppando pesantemente l'esercito dei Separatisti. Ma non solo. Perché Maul ha avuto una visione: Anakin Skywalker è la chiave per il dominio di Darth Sidious. E nel mentre, Obi-Wan informa Ahsoka del fatto che il Consiglio dei Jedi ha chiesto al giovane cavaliere di spiare il cancelliere.



Tutto coincide alla perfezione e, in pratica, tutto il susseguirsi dell'episodio non fa altro che farci rimanere sulle spine. Costantemente. Perché quando avverrà l'Ordine 66? Quando i cloni si ribelleranno, se si ribelleranno, contro Ahsoka? Quando Rex si toglierà il suo chip inibitore? Davvero, questa decima puntata di The Clone Wars è il naturale proseguimento della precedente e, sicuramente, con le altre due che verranno andrà a formare un film della durata di ottanta minuti, più o meno, andando così a chiudere la parabola di Mandalore e di Maul, almeno per quanto riguarda Rebels.



Il punto di forza di The Clone Wars sta nel raccontare le storie di personaggi ordinari: cloni, cacciatori di taglie, gente comune. Eppure, quando entrano in campo Jedi, Sith e Mandaloriani, non ce n'è più per nessuno. Non per nulla, le puntate in cui si combinano questi tre particolari elementi non deludono mai. Dopo questi episodi Ahsoka Tanosi si rivela essere la protagonista assoluta di The Clone Wars, nonostante non appaia nella sesta stagione, e questo è dovuto anche all'amore dei fan che l'hanno richiesta a gran voce e che la porteranno ad apparire anche in The Mandalorian.



Filoni e Lucasfilm riescono così anche a rispondere ad una domanda che ci eravamo posti un po' tutti. Perché Ahsoka ci tiene tanto a sconfiggere Maul se, in pratica, nemmeno lo conosce? Ma perché le vie della Forza tirano i fili dell'intero universo. Ahsoka è arrivata a Maul per un motivo: il dathomiriano conosce il segreto di Sidious e quello di Anakin. Conosce il futuro e Ahsoka potrebbe salvare il destino di Skywalker stesso. Davvero, c'è solo da scommettere che i due parleranno prima della fine e che il momento dell'esecuzione dell'Ordine 66 sarà un colpo al cuore proprio come nei film.