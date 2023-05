Star Wars Visions 2 Recensione: pura arte in movimento su Disney+

Star Wars: Visions vive fascinosamente sospesa tra due poli: da un lato vi è l'esplosione naturale di creatività nonché l'entusiasmo scatenato dall'affidare una licenza di tale portata ad alcuni dei più talentuosi studi d'animazione in giro per il mondo; dall'altra vi sono pur sempre delle catene, cioè bisogna creare delle piccole storie che abbiano comunque il sapore di Guerre Stellari; il marchio, insomma, deve essere immediatamente riconoscibile, non si può correre il rischio di aprire a caso una puntata di Visions e avere il dubbio su che cosa si stia trattando. E da queste catene derivano a cascata ulteriori conseguenze, in quanto ad esempio è dura resistere alla tentazione di reinterpretare liberamente l'ancestrale lotta tra Jedi e Sith o orchestrare emozionanti vicende di ribellione all'Impero.



Ecco, forse da questo punto di vista il primo volume di Visions (qui potete recuperare la nostra recensione di Star Wars Visions) era più vario - si immaginava persino un possibile scenario post-Episodio IX - e più audace nelle storie messe in scena, mentre la seconda stagione sbarcata su Disney+ lo scorso 4 maggio offre uno spettacolo estetico ben più sorprendente e qualche vicenda più contenuta e dunque, almeno secondo noi, più coinvolgente.



Visioni da tutto il mondo

La vera grande differenza tra le due stagioni l'abbiamo già un po' spoilerata nell'introduzione, poiché ora la realizzazione delle puntate non è affidata soltanto a studi d'animazione giapponesi, bensì provenienti da tutto il mondo: dalla Corea del Sud (Studio Mir) al Cile (Punkrobot), dall'Irlanda (Cartoon Saloon) al Sudafrica (Triggerfish), dalla Francia (Studio La Cachette) all'India (88 Pictures), dall'Inghilterra (Aardman) alla Spagna (El Guiri) passando per l'immancabile quota del Sol Levante (D'art Shtajio); una quantità impressionante di esperienze ed ispirazioni che si riversano subito nelle puntate, a volte in maniera chiara ed evidente - "I Banditi di Golak" richiama ovviamente atmosfere tipiche dell'India - ed altre in modi più subdoli ma non meno affascinanti - "Il Canto di Aau" è proprio imperniato intorno alle tematiche minerarie molto rilevanti nella complessa storia del Sudafrica.

A dominare tutte queste considerazioni, tuttavia, resta l'imprescindibile spettacolo estetico, che rappresenta volente o nolente la vera raison d'etre di Star Wars: Vision su cui la serie antologica regala veramente il meglio di sé, spaziando ora da episodi in stop-motion ad altri che richiamano una tradizionale animazione quasi in 2D o addirittura uno stile squisitamente astratto ricalcante le pennellate di un dipinto. Visions si riconferma pura arte in movimento, come e meglio pure della prima stagione per un mix mirabile di qualità e quantità - anche se "Il Duello" avrà sempre uno spazio privilegiato nel nostro cuore a causa della sua semplicità minimalista.



Spazio all'immaginazione

Se poi, su questa base estetica straordinaria, si aggiunge un set di storie che tentano di allontanarsi quanto più possibile dagli stilemi più classici di Star Wars, allora la vittoria è praticamente in tasca. Certo, ci sono e ci saranno sempre episodi che reinterpretano la lotta tra Jedi e Sith e, come già sottolineato in apertura, non ne facciamo una colpa perché siamo umani e riconosciamo quanto possa essere irresistibile giocare con un argomento del genere.

E perlomeno sono tutti visivamente eccelsi, seppur per motivazioni a dir poco agli antipodi. Il resto delle puntate si concentra più che altro su narrative molto più semplici, piccole, meno ambiziose e non per questo meno emozionanti: due sorelle che si ribellano contro una fabbrica che ha inquinato il loro pianeta, dei prigionieri dell'Impero che vengono abbandonati a sé stessi in un'enorme fossa dopo aver svolto il loro lavoro, una ballerina che lavora in club sotto copertura per spiare quanta più elite imperiale possibile e sono solo i casi più eclatanti.



Tutte storie che sono rimaste con noi a lungo dopo la visione e ci hanno lasciato con quella sensazione impellente di volerne ancora, di voler scoprire di più, di ampliare quei piccoli mondi dispersi in una galassia tanto lontana quanto sconfinata. E se Visions, attraverso molti dei suoi capitoli, è riuscito a farci provare una magia del genere, a continuare a far correre la nostra immaginazione ben oltre i titoli di coda, allora la sua missione può considerarsi perfettamente compiuta.