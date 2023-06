Succession 4 Recensione: il perfetto addio alla famiglia Roy

Chi troppo vuole, nulla stringe, e alla fine quello che i fratelli Roy rischiano di trovarsi tra le mani è un pugno di mosche. La loro eredità è un funambolo in precario equilibrio sul filo della successione: ogni passo è un colpo da evitare, una pugnalata da prevedere, un impero da difendere. C'era attesa, apprensione, tanta aspettativa per questa quarta e ultima stagione di Succession: e puntata dopo puntata non vi è battuta o singolo momento che non abbia soddisfatto tutto quel febbricitante hype che avvolgeva ciò che possiamo senza dubbi definire come un capolavoro targato HBO.



Basti pensare solo a quell'epilogo senza sbavature con il quale è stato sancito il verdetto finale su Sky e NOW: Succession è andato oltre il cult, oltre ogni modesto epiteto. La serie di Jesse Armstrong (nel nostro speciale su Succession 4 troverete tutti i motivi per cui non perdere questo show) si siede là, sull'Olimpo delle serie TV, sul trono di chi ce l'ha fatta non sbagliando un colpo, occupando un posto di onore che i suoi protagonisti non potranno forse mai occupare, perché trascinati dall'ambizione, dal desiderio e dal perpetuo sapore amaro di sconfitta.



Reiterare la perfezione

Dal punto di vista stilistico, la quarta stagione di Succession non differisce molto da quelle precedenti: la regia recupera quello stile documentaristico che abbiglia l'universo immortalato di pseudo-realtà.

Gli zoom improvvisi in avanti, l'impiego della macchina a mano, i movimenti di camera fluidi e liberi da ogni sostegno o impianto, spingono lo spettatore al centro della scena, donandogli l'illusione di essere parte centrale dell'opera, sguardo diretto sul crollo di casa Roy. Stagione dopo stagione, gli attori hanno saputo conoscere i propri personaggi, costruirli e modellarli a proprio piacimento, assimilando ogni loro fragilità e restituendo ogni più piccola idiosincrasia. Non più bozzetti di inchiostro su pezzi di sceneggiatura, Kendall, Roman, Shiv, Connor, Tom e Greg sono corpi che si liberano dalle proprie catene, come una scultura michelangiolesca liberata dal marmo. Basta uno sguardo, una camminata pseudo-trionfale, o una semplice alzata di sopracciglio, che ogni interprete in campo infonde linfa vitale al proprio personaggio: una scarica elettrica che restituisce loro un battito cardiaco tale da renderli vivi, tangibili, (dis)umani. Un'introspezione psicologica, la loro, resa necessaria più che mai in una stagione come questa, dove il lutto paterno diventa una zavorra che annienta, atterra, lascia senza fiato se non affrontata. Ed ecco che il mutamento caratteriale trova la sua ragione di esistere: la sfrontatezza lascia spazio al trauma, al dolore, in un saggio attoriale soprattutto a opera di Kieran Culkin che fa della nona puntata un bignami audio-visivo su cosa voglia dire recitare.

Tra Amleto e Lady Macbeth

In questo recupero di punti fermi e stilemi ricorrenti che hanno fatto di Succession la punta di diamante di HBO, perfino il finale reitera quelli che lo hanno preceduto, con un Kendall che scruta l'orizzonte non più dall'alto dei grattacieli, come un re che vige sul proprio regno, ma dal basso della terra.

Nessun impero, soltanto una distesa d'acqua, pronta a riflettere quel suo sguardo da perdente, di un Amleto sfortunato e soffocato dal marcio della sua Danimarca personale. A farsi però punto di congiunzione tra un passato rimarcato da parole e ricordi, e un futuro segnato da mani che si intrecciano, e sguardi che si evitano, è Shiv. Lady Macbeth dai tratti angelici, il personaggio portato in scena magistralmente da Sarah Snooke porrà tra le sue mani il destino dell'azienda e dell'intera famiglia. Burattinaia calcolatrice, fa della sua lingua un fendente con cui colpire, e la sua mente un pugnale con cui attaccare. Ma nel contesto di Succession tutti sono fallaci, e anche l'arco narrativo di Shiv si conclude spingendo la donna a replicare quella stessa ombra materna da cui ha sempre cercato di distaccarsi (qui trovate anche le parole del creatore della serie sul finale di Shiv e Tom). Con la nomina del nuovo CEO, Shiv si vedrà depredata di quell'unica speranza di controllo e dominio all'interno di un impero consolidato non a caso da pregiudizi, misoginia ed estremo fare patriarcale.



Nessun ruolo di potere; ma l'ennesimo scacco inflittole dai suoi stessi stratagemmi che la condurranno a un destino da vivere all'ombra di un uomo che non ama e con un figlio destinato non solo a continuare la linea di Successione della famiglia Roy (aspetto sottolineato anche da Roman), ma anche a ripetere lo stesso trauma vissuto da lei e dai fratelli.



L'importanza di non sapere di non essere all'altezza

Non è un copia incolla di riassunti già riscritti questa quarta stagione di Succession, ma una summa di tutto ciò che è dilaniante, potente, immersivo all'interno del contesto televisivo.

Una scatola cinese in cui l'acquisizione dell'azienda da parte dello svedese Mattson (Alexander SkarsgArd) si fa contenitore e specchio riflettente le lotte interne al potere di fratelli nei panni ora di Caino, ora di Abele. Il risultato finale sarà l'esito di una volontà paterna conosciuta, ma mai ammessa ad alta voce; una constatazione nata dalla poca fiducia nei confronti di eredi troppo intenti a luccicare il proprio egoismo per accorgersi della polvere che si stava abbattendo sul loro impero. Eppure, in quel nulla di fatto si cela un tana libera tutti dal sapore catartico: una libertà di diventare se stessi, di sciogliersi da quei legami paterni che li tenevano stretti a un ideale altrui, portando i fratelli Roy a osare, a vivere da individui autonomi. Un'esorcizzazione dei propri fantasmi resa visibile anche dal cambiamento cromatico di una fotografia che da fredda, gelida, si tramuta per magia - e dopo 38 episodi e mezzo - a calda, rosea, affettuosa.



Involuzioni per anti-eroi imperfetti

Nell'arco di dieci episodi, con Succession 4 Armstrong scrive un epilogo perfetto, dirigendo tutta l'eredità accumulata dalle puntate precedenti, verso un punto di non ritorno e di mancato cambiamento. Non vuole indugiare sul valore manicheo del bene e del male, Succession, quanto dimostrare il nulla di fatto di un arco involutivo compiuto da tanti anti-eroi, capaci con il loro sprezzante narcisismo e dilagante ambizione, di insidiarsi nei sostrati epidermici più profondi dei propri spettatori.

Mai perfetti, ma per questo meschinamente umani, i Roy hanno saputo ampliare la propria famiglia, riuscendo a rubare parte dell'interiorità del proprio pubblico: si sono arricchiti dei nostri sguardi, del nostro tempo, per poi lasciarci senza inchini, o applausi, ma con un immenso vuoto. Lo stesso che avvolge Kendall nel finale di stagione.